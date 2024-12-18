Kurtulmuş: Türk Dünyası Denge Oluşturacak - Son Dakika
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Politika

Kurtulmuş: Türk Dünyası Denge Oluşturacak

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türk dünyasının etkili olmasının global barış için önemli olduğunu vurguladı.

18.12.2024 14:10
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, "Türk dünyasının etkili olması, doğu ile batı arasında ve farklı kültür merkezleri arasında bir dengeyi oluşturacaktır" dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Her iki ülkenin parlamentoları arasındaki dostluğun diplomasi faaliyetlerine büyük katkı sunacağına inandığını ifade eden Kurtulmuş, "Özellikle son dönemde Azerbaycan'ın 44 günlük Karabağ'ı kurtarma operasyonunun ardından Şuşa Beyannamesi'nin imzalanmasıyla birlikte başlayan ilişkiler her alanda artarak deva etmektedir. Yine aynı şekilde Türk Devletler Topluluğu'nda Azerbaycan ve Türkiye'nin öncü rolüyle Türk Devletler Topluluğu'nun ortak dilde ve fikirde birlik prensibi çerçevesinde ortak hareket etmesidir. Aslında hem bölge barışı bakımından hem de küresel barış bakımından fevkalade önemli ve değerlidir. İnanıyoruz ki Orta Asya'dan başlayarak Kafkaslar, Anadolu, Balkanlar ve Avrupa'ya kadar yayılan bu coğrafyada yaklaşık 300 milyonluk nüfusuyla yer altı ve yer üstü kaynaklarıyla son derece iyi yetişmiş nüfusuyla birlikte Türk dünyası, özellikle çok taraflı dünya sisteminin gelişmekte olduğu bu dönemde çok etkili olacaktır. Türk dünyasının etkili olması, doğu ile batı arasında farklı kültür merkezleri arasında bir dengeyi oluşturacaktır. ve Türk dünyasının gelişmesi dünya barışına bir tehdit değil, tam tersine dünyanın dengesini oluşturarak önemli bir barış kuşağını oluşturacaktır" ifadelerini kullandı.

Suriye'deki son duruma ilişkin de açıklamada bulunan Kurtulmuş, "Suriye'nin özgürleşmesiyle birlikte Türkiye olarak fikirlerimizi, yaklaşımlarımızı her platformda dile getiriyoruz. En temel beklentimizin Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanması, bu toprak bütünlüğü içerisinde egemenliğinin korunması, bütün ilgili tarafların yeterince temsil edilebildiği yeni demokratik bir Suriye'nin inşası ve terör örgütlerinin bütünüyle Suriye topraklarından temizlenmesinin Türkiye'nin sadece milli önceliği değil, bundan sonra oluşacak özgür Suriye'nin geleceği için de en önemli noktalar olduğunu ifade etmek isterim" dedi.

Suriye'de normalleşme ve özgürleşmenin sağlanmasıyla birlikte Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların da en kısa sürede sona erdirilmesinin bölgede kalıcı bir barışın sağlanmasına değerli katkılar sunacağını dile getiren Kurtulmuş, beklentilerinin her iki ülkenin de razı olabileceği adil ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi için uluslararası camianın harekete geçmesi ve sonuç alması olduğunu kaydetti.

"Zengezur Koridoru'nun bir barış koridoru şeklinde inşa edilmesini temenni ediyoruz"

Zengezur projesine ilişkin değerlendirmede bulunan Kurtulmuş, "Kafkaslardaki gerginliklerin de sona ererek normalleşmenin temin edilmesini hep birlikte görmek istiyoruz. Beklentimiz iş birliği ve güvenlik koridoru olarak sadece bölge ülkeleriyle değil, bölge ülkelerinin dışındaki komşu bölgelerin de, hatta dünya ticaretinin de önemli bir geçiş noktası olan Zengezur'un süratle hayata geçirilmesi. Bu çerçevede Azerbaycan'a her türlü desteği veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Zengezur Koridoru'nun açılması sadece Türkiye ve Azerbaycan'ın menfaatlerine değil, bölgedeki bütün ülkelerin menfaatlerinin temin edilmesi için şarttır. Zengezur Koridoru'nun bir barış koridoru şeklinde inşa edilmesini temenni ediyoruz" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kurtulmuş: Türk Dünyası Denge Oluşturacak - Son Dakika

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