Kurtulmuş Türkmenistan'da Görüşme Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Politika

Kurtulmuş Türkmenistan'da Görüşme Gerçekleştirdi

Kurtulmuş Türkmenistan\'da Görüşme Gerçekleştirdi

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkmen lider Berdimuhammedov ile ikili ilişkileri ve bölgesel konuları görüştü.

10.10.2024 21:16
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret kapsamında Türkmenistan'a geldi. Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti. Görüşmede, Türkiye ve Türkmenistan arasındaki ikili ve parlamentolar arası ilişkiler ele alındı. Ayrıca Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarındaki insanlık dışı saldırılar ve işgal girişimleriyle Lübnan'a yönelik İsrail saldırıları, güncel küresel konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, görüşmede, Türkmen halkının milli değeri, bilgeliği ve eserleriyle tüm Türk dünyasının ışığı olan Mahtumkulu Firaki'nin 300. doğum günü vesilesiyle düzenlenecek forum dolayısıyla ata yurdu olan Türkmenistan'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye ve Türkmenistan'ın tarihi ve kültürel bağlara sahip iki kardeş ülke olduğunu, kadim kardeşlik bağlarının karşılıklı saygı, anlayış ve ortak çıkarlar temelinde gelişmeye devam etmesi arzusunda olduklarını ifade etti.

Öte yandan TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Berdimuhammedov tarafından Arkadağ Akıllı Şehri'nde foruma katılan heyet başkanları onuruna verdiği davete katıldı. - AŞKABAT

Kaynak: İHA

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