Kurtulmuş TÜRKPA Genel Kurulu için Kazakistan'da

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 14'üncü Genel Kurulu nedeniyle 11-12 Haziran'da Kazakistan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kazakistan Parlamentosu'nun ev sahipliğinde başkent Astana'da 'Türk Devri: Parlamenter Diplomasinin Rolü' temasıyla düzenlenecek TÜRKPA 14'üncü Genel Kurulu kapsamında ilk olarak TÜRKPA Asamble Konseyi Toplantısı'na katılacak. Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı ve TÜRKPA Dönem Başkanı Sahiba Gafarova'nın başkanlığındaki toplantıda TÜRKPA Dönem Başkanlığını, Kazakistan Parlamentosu Meclis Başkanı Yerlan Koşanov devralacak. TÜRKPA Asamble Konseyi Toplantısı'nda, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un da konuşma yapması bekleniyor. Kurtulmuş'un ayrıca TÜRKPA 14'üncü Genel Kurulu kapsamında Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir araya gelmesi ve ikili görüşmeler yapması da öngörülüyor. Kurtulmuş, daha sonra TÜRKPA 14'üncü Genel Kurulu'na hitap edecek.

İSTANBUL ANLAŞMASI İLE KURULDU

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye'nin 21 Kasım 2008'de imzaladığı İstanbul Anlaşması ile kurulan TÜRKPA, üye ülkelerin siyasi, hukuki ve ekonomik açıdan güçlendirilmesini, tabii kaynakların tam ve verimli kullanılmasının sağlanması suretiyle refahın yükseltilmesini, sosyal ve kültürel alanlarda ilişkilerin ilerletilmesini amaçlıyor.

TÜRKPA çalışmalarına, Macaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gözlemci üye, Özbekistan ve Türkmenistan ise misafir olarak katılıyor. TÜRKPA Genel Kurulu'nda her ülkeden 8 milletvekili ve meclis başkanı bulunuyor. Genel Kurul, Asamble'nin karar alma organı olarak görev yapıyor. TÜRKPA'nın çalışmalarını da üye ülkelerin meclis başkanlarının oluşturduğu TÜRKPA Asamble Konseyi yönlendiriyor.