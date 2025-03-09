Kurtuluş Savaşı Müzesi 590 Bin Ziyaretçi Ağırladı - Son Dakika
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Politika

Kurtuluş Savaşı Müzesi 590 Bin Ziyaretçi Ağırladı

Birinci TBMM Binası, 2024'te 590 bin ziyaretçi ile öne çıkan önemli bir müze haline geldi.

09.03.2025 11:16
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TBMM'nin uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi olarak hizmet veren Birinci TBMM Binası, geçen yıl 590 bin 932 kişi tarafından ziyaret edildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ulus'ta yapımına 1915 yılında başlanan, Türk mimari stilinde iki katlı inşa edilen bina, 23 Nisan 1920-15 Ekim 1924 tarihleri arasında Birinci TBMM Binası olarak hizmet verdi.

Bir dönem Cumhuriyet Halk Fırkası Genel Merkezi ve Hukuk Mektebi olarak da kullanılan ve 23 Nisan 1961'de "TBMM Müzesi" adıyla halkın ziyaretine açılan bina, Atatürk'ün doğumunun 100. yılını kutlama programı çerçevesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından restorasyon, teşhir ve tanzim çalışmaları sonucu 23 Nisan 1981'de "Kurtuluş Savaşı Müzesi" adıyla hizmet vermeye başladı.

Müzede Riyaset Divanı (Bakanlar Kurulu Odası), Encümen Odası, Dinlenme Odası, Şer'iye Encümeni Odası, İdare Odası, Reis Odası, Mescit bölümlerinde, tarihi belgeler, tablolar, resim ve fotoğraflar, Erzurum Kongresi'nde kullanılan mühür, Kurtuluş Savaşı'nda kullanılan telefon santralı, bazı harp araç ve gereçleri, Gümrü Antlaşması sırasında Kazım Karabekir Paşa'ya hediye edilen gümüş yemek takımı, Misakımilli'yi temsil eden sembolleri taşıyan halı, istiklal madalyaları, Atatürk ve arkadaşlarını Meclis balkonunda gösteren yağlıboya tablo, Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nda kullandığı dürbün, üniforma örnekleri, 23 Nisan 1920'de meclis binasına asılan Recep Peker imzalı bayrak, TBMM tarafından mebuslara hediye edilen mavzerler, istiklal madalyaları, rozetler, belgeler ve özel hatıra eşyaları sergileniyor.

Ankara'nın en çok gezilen müzeleri arasında yer alan müze, 2024 yılında 2 bini yabancı olmak üzere toplam 590 bin 932 kişi tarafından ziyaret edildi.

Ziyaretçi yoğunluğu genelde öğrenci ve öğretmenlerden oluşan Kurtuluş Savaşı Müzesi, TBMM Başkanlığı, Sayıştay Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından ağırlanan yabancı protokollerin de ziyaret noktaları arasında yer alıyor.

Sergi ve resmi törenlere ev sahipliği yapıyor

Önemli kararların alındığı ilk Meclis binasında her yıl, 23 Nisan'da TBMM'nin açılış yıl dönümü, 12 Mart'ta İstiklal Marşı'nın kabulü yıl dönümü ve 13 Ekim'de Ankara'nın başkent ilan edilmesi yıl dönümü kapsamında devlet töreni düzenleniyor. Bu törenlerden ayrı olarak bina, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı gibi devlet kurumlarının; Ankara Üniversitesi ve Sosyal Bilimler Üniversitesi gibi çeşitli eğitim kurumlarının resmi törenlerine ev sahipliği yapıyor.

Çok sayıda sergiye de ev sahipliği yapan Kurtuluş Savaşı Müzesi'nde geçen yıl, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında "Milli Mücadelenin Şafağı: Atatürk'ün Samsun'a Çıkışının 105. Yılı Anısına" sergisi; 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında "İstiklal Madalyaları" sergisi; Mehmet Akif Ersoy'un doğumunun 151. yılı kapsamında, şairin şahsi eşyalarından oluşan "Vatan ve İstiklal Aşığı Bir Şair: Mehmet Akif Ersoy" sergisi açıldı.

Sergilerden ayrı olarak müzede çeşitli paneller ve söyleşiler de düzenlenmeye devam ediliyor. Devlet ve eğitim kurumları işbirliğinde yapılan ve müzecilik ile ilgili olan çeşitli çalıştay ve toplantılara da müze tarafından katkı sağlanıyor.

Kurtuluş Savaşı Müzesi, çeşitli belgesel ve program çekimlerine hem ev sahipliği yapıyor hem de programlara katkı veriyor.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Etkinlikler, Politika, Kültür, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Politika Kurtuluş Savaşı Müzesi 590 Bin Ziyaretçi Ağırladı - Son Dakika

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