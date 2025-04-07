Özgür Özel, İsmet İnönü'den sonra parti tarihinde bir ilk başardı - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel, İsmet İnönü'den sonra parti tarihinde bir ilk başardı

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CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda yeniden genel başkanlığa seçilen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsmet İnönü'den sonra ilk defa listesinden fire vermeyen genel başkan olarak tarihe geçti. Parti Meclisi listesinde Özel'in desteklediği adaylar ezici üstünlük sağlarken Kılıçdaroğlu'nun izleri de silinmiş oldu.

07.04.2025 14:03
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CHP'de partiye kayyum atanması riskine karşı alınan kararla, 21. Olağanüstü Kurultay gerçekleştirildi. 17 saat süren kurultaydaki genel başkanlık seçimine tek aday olarak giren Özel, bin 171 oyla yeniden seçildi. Parti Meclisi seçiminde Özel'in anahtar listesinin tamamı delegeden onay aldı.

KILIÇDAROĞLU'NUN İZLERİ SİLİNDİ

CHP'de ulusalcı çizgide olan ve Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden oluşan liste delegeden destek alamadı. Olağan kurultayda Özgür Özel'in PM listesinde 11 gedik açan CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın başı çektiği grubun hazırladığı Denge ve Dayanışma Listesi bu defa başaralı olamadı. CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı, sadece liderlik düzeyinde değil, tüm kadrolarda köklü bir değişimi beraberinde getirdi. Özgür Özel, Parti Meclisi seçimleriyle birlikte Kılıçdaroğlu'nun parti yönetimindeki mirasını önemli ölçüde sona erdirdi.

"AĞIR TOPLAR" YETERLİ DESTEĞİ ALAMADI

Kurultay sonucunda Parti Meclisi'ne giren 60 üyeden çok azı Kılıçdaroğlu döneminin etkili isimlerinden oluştu. Bu isimlerde Özel'in seçiminden sonra değişime destek veren isimlerdi. Birçok 'ağır top' delegelerden yeterli desteği alamadı. Yerlerine, Özel'in öncülük ettiği değişimci çizgiyi temsil eden, genç ve yenilikçi isimler geldi.

İNÖNÜ'DEN SONRA BİR İLK GERÇEKLEŞTİ

İsmet İnönü'den sonra listesi çizik yemeyen ikinci genel başkan olarak tarihe geçen Özgür Özel'in sonuçların ardından "Bu kadro değişikliği, halkın sesi olma iddiamızı güçlendirecek. Biz geçmişe değil, geleceğe bakıyoruz" mesajını vermesi ise kurultayda dikkat çeken başka bir unsur oldu.

İŞTE ÖZGÜR ÖZEL'İN A TAKIMI

CHP'nin A takımı olarak belirtilen 52 PM üyesi, resmi olmayan ve kota uygulanmış haliyle şu isimlerden oluştu: " Deniz Yavuzyılmaz, Suat Özçağdaş, Mahmut Tanal, Gül Çiftci, Ensar Aytekin, Hikmet Erbilgin, Gamze Taşcıer, Ali Abbas Ertürk, Canan Taşer, Mahir Yüksel, Namık Tan, Turgay Özcan, Selin Sayek Böke, Özgür Karabat, Berkay Gezgin, Erhan Adem, Baki Aydöner, Semra Dinçer, Saniye Barut, Deniz Yücel, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Ozan Işık, Ali Haydar Hakverdi, Yalçın Görgöz, Burhanettin Bulut, Ali Haydar Fırat, Murat Bakan, Melisa Uğraş, Pınar Uzun Okakın, Ulaş Karasu, Bedirhan Berk Doğru, Hikmet Yalım Halıcı, Nazan Güneysu, Burcu Mazıcıoğlu, Mehmet Necati Yağcı, Zeliha Aksaz Şahbaz, İsmail Atakan Ünver, Ecevit Keleş, Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Berna Özgül, Şengül Yeşildal, Mehmet Alkın Denizaslanı, Gökan Zeybek, Uğurcan İrak, Özgür Ceylan, Sinem Kırçiçek, Sevgi Kılıç, Engin Özkoç, Niyazi Şen, Aylin Nazlıaka, Ahmet Hakan Uyanık, Uygar Parçal."

AÇILIŞ KONUŞMASINDA HÜKÜMETE ELEŞTİRİLER

Öte yandan kurultayda açılış konuşmasını yapan Özel, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki göstererek "Silivri'de yatan yiğidim aslanım, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem Başkanı merhaba." diyerek sözlerine başlayan Özel, "Niye burdayız, Atatürk'ün partisi, Türkiye'nin bir sonraki cumhurbaşkanı sivil darbeye direnirken kongre yapıyoruz" dedi.

Özgür Özel, İsmet İnönü\'den sonra parti tarihinde bir ilk başardı

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Son Dakika Politika Özgür Özel, İsmet İnönü'den sonra parti tarihinde bir ilk başardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Gürkan Mirkan:
    eğer iktidar olursa İsmet İnönü gibi paraya kendi resminide koyar bu… 35 12 Yanıtla
  • Selennur Adıgüzel:
    Başındaki zat zihin değişmediği sürece A B C takımı olsanız da ne fayda sağlayacak.Ya siz değil misiniz demokrasi yok diyerek tek aday üzerinden başkanlığa seçilen,siz değil misiniz İngiltereden parmak sallayan,siz değil misiniz yerli millimize boykot talimatı veren ayrıştıran,siz değil misiniz Kürt Türk birleştiricilinginden rahatsız olan,siz siz siz.... 10 4 Yanıtla
  • Ademoğlu Cumuriyet:
    Atatürkün adını silmek istiyor dedikleri şahıstan farkları kalmadı herşeyi alt üst ettiler İmarowla planı kurup ikiside kahraman oldu.. Atamızın emaneti partimiz kayyum yiyecekti KK dedemizin hakkını yediler Belediye kayyum yiyecekti milletin hakkını yediler yakında kendilerini mareşalde ilan ederler. Bu ikisi herşeyi yapar... 4 2 Yanıtla
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