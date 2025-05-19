Kuşadası'ndan İklim Değişikliği İçin Tarihi Adım - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Kuşadası'ndan İklim Değişikliği İçin Tarihi Adım

Kuşadası\'ndan İklim Değişikliği İçin Tarihi Adım

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in önderliğindeki Doğal Şehirler Birliği, 16 belediye ile birlikte Avrupa Birliği destekli 'Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi'ni imzaladı. Başkan Günel, iklim değişikliğiyle mücadelede yerel yönetimlerin önemine dikkat çekti.

19.05.2025 23:36  Güncelleme: 23:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in başkanı olduğu Doğal Şehirler Birliği'ne üye belediyeler, Avrupa Birliği (AB) destekli 'Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi'ni' (GCoM) imzalayarak sürdürülebilir gelecek için önemli bir adım attı. İmza töreninde konuşan Başkan Ömer Günel, "İklim değişikliğiyle mücadelede kararlıyız. Çözümün yerelden başladığına inanıyoruz. Yaşadığımız şehirlerde, mahallelerde, hep birlikte daha güzel bir gelecek inşa etmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Doğal Şehirler Birliği, iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarında Avrupa standartlarında bir adım attı. Bu kapsamda Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in başkanı olduğu birliğe üye 16 belediyenin başkanı, Kuşadası'nda bir araya gelerek 'Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi'ni' imzaladı. İmza törenine Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Litvanya'nın Ankara Büyükelçisi Ricardas Degutis, GCoM Direktörü Daiva Matoniene, Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, İklim Değişikliği Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı bürokratları katıldı.

Törenden önce birlik üyelerine, küresel iklim değişikliği ve Türkiye'ye olan etkileri, Yerel İklim Değişikliği Eylem Planı, enerjide yeşil dönüşüm ve enerji tasarrufu, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve enerji verimliliği gibi konularda sunumlar yapıldı. Törenin sonunda ise Doğal Şehirler Birliği'ne üye belediye başkanları 'Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi'ni' imzaladı. Sözleşme, belediyelerin iklim krizi ile mücadele kapsamında kolektif sorumluluğu kabul ederek, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine hazırlanması amacını taşıyor.

İmza töreninde konuşan Doğal Şehirler Birliği ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Bugün burada, insanlık olarak karşı karşıya olduğumuz en büyük ortak sınavlardan biri için, iklim değişikliğiyle mücadelede kararlı bir irade ortaya koymak üzere bir aradayız. İklim krizi, sadece küresel ölçekte ele alınması gereken bir mesele değil, aynı zamanda yerelden başlayan bir sorumluluk meselesidir. Çünkü çözümün anahtarı, yaşadığımız şehirlerde, mahallelerde, yerel yönetimlerin vizyon ve kararlılığıyla şekillenmektedir. İşte bu yüzden bugün burada toplanmamız çok anlamlı ve önemli. Doğal Şehirler Birliği üyesi belediyelerin Küresel Belediye Başkanları Sözleşmesi'ne hep birlikte imza atmış olması çok önemli. Bu sadece sembolik bir tören değil, ortak irademizin, birlikte hareket etme kararlılığımızın ve doğaya, yaşanabilir kentlere olan bağlılığımızın güçlü bir ifadesidir. Doğal Şehirler Birliği çatısı altında bu adımın atılması, yalnızca Türkiye'de değil, bölgesel ve küresel ölçekte yerel yönetimlerin iklim mücadelesine verdiği önemin altını bir kez daha çizmektedir. Bu adımın bir Avrupa Birliği projesiyle destekleniyor olması da, yerelden küresele uzanan iş birliğinin ve dayanışmanın en somut göstergesidir" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Avrupa Birliği, Yerel Yönetim, Ömer Günel, Kuşadası, Politika, Ekonomi, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Politika Kuşadası'ndan İklim Değişikliği İçin Tarihi Adım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
Düden Çayı’nda erkek cesedi bulundu Düden Çayı'nda erkek cesedi bulundu
Tartıştığı ağabeyini ve yengesini vurdu: 1 ölü, 1 yaralı Tartıştığı ağabeyini ve yengesini vurdu: 1 ölü, 1 yaralı
Nijerya’da çiftçilere saldırı: 15 ölü Nijerya'da çiftçilere saldırı: 15 ölü
Alkollü genç şehri karıştırdı, patronunu gasp edip araçları parçaladı Alkollü genç şehri karıştırdı, patronunu gasp edip araçları parçaladı
Akaryakıt istasyonunda genç kadına öldüresiye dayak Akaryakıt istasyonunda genç kadına öldüresiye dayak
Şahan Gökbakar, Acun Ilıcalı ile dalga geçti Şahan Gökbakar, Acun Ilıcalı ile dalga geçti
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun
Aslan köşeyi döndü İşte Galatasaray’ı bekleyen dev gelir Aslan köşeyi döndü! İşte Galatasaray'ı bekleyen dev gelir
Galatasaray’dan ayrılıyor mu Osimhen’den şampiyonluk sonrası transfer açıklaması Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Osimhen'den şampiyonluk sonrası transfer açıklaması
Çorum’da mantar zehirlenmesi: 3 çocuk yoğun bakımda Çorum'da mantar zehirlenmesi: 3 çocuk yoğun bakımda

23:48
Kız arkadaşını 10 yerinden bıçaklayıp intihar etti Geride 6 sayfalık not bıraktı
Kız arkadaşını 10 yerinden bıçaklayıp intihar etti! Geride 6 sayfalık not bıraktı
23:16
Trump’la görüşen Zelenski: Rusya ve Ukrayna’nın imzalayacağı memorandum savaşı bitirebilir
Trump'la görüşen Zelenski: Rusya ve Ukrayna'nın imzalayacağı memorandum savaşı bitirebilir
21:21
Gaziantep’te taksiciye bıçaklı saldırı O anlar saniye saniye kameralarda
Gaziantep'te taksiciye bıçaklı saldırı! O anlar saniye saniye kameralarda
20:43
ABD Başkanı Trump: Rusya ve Ukrayna hemen ateşkes müzakerelerine başlıyor
ABD Başkanı Trump: Rusya ve Ukrayna hemen ateşkes müzakerelerine başlıyor
20:30
DEVA’dan istifa eden Seda Kaya Ösen CHP’ye katıldı
DEVA'dan istifa eden Seda Kaya Ösen CHP'ye katıldı
09:46
Torreira’nın yeni aşkı şampiyonlukla ortaya çıktı
Torreira'nın yeni aşkı şampiyonlukla ortaya çıktı
09:36
Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran Atatürk sorusu
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Atatürk sorusu
09:08
Bayram ikramiyesinde takvim netleşmeye başladı
Bayram ikramiyesinde takvim netleşmeye başladı
08:43
Maydonoz Döner’in 6 şubesinden FETÖ’ye 7,6 milyon lira
Maydonoz Döner'in 6 şubesinden FETÖ'ye 7,6 milyon lira
08:40
Kapadokya’da gökyüzü Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslendi
Kapadokya'da gökyüzü Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslendi
08:39
Altın 6 ayın en kötü performansının ardından hareketlendi
Altın 6 ayın en kötü performansının ardından hareketlendi
08:28
Okan Buruk’u istifaya davet ettiler İşte futbolcuların basın toplantısını bastığı anlar
Okan Buruk'u istifaya davet ettiler! İşte futbolcuların basın toplantısını bastığı anlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2025 00:07:39. #7.13#
SON DAKİKA: Kuşadası'ndan İklim Değişikliği İçin Tarihi Adım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.