Kuşadası\'ndan İklim Değişikliği İçin Tarihi Adım

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in başkanı olduğu Doğal Şehirler Birliği'ne üye belediyeler, Avrupa Birliği (AB) destekli 'Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi'ni' (GCoM) imzalayarak sürdürülebilir gelecek için önemli bir adım attı. İmza töreninde konuşan Başkan Ömer Günel, "İklim değişikliğiyle mücadelede kararlıyız. Çözümün yerelden başladığına inanıyoruz. Yaşadığımız şehirlerde, mahallelerde, hep birlikte daha güzel bir gelecek inşa etmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Doğal Şehirler Birliği, iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarında Avrupa standartlarında bir adım attı. Bu kapsamda Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in başkanı olduğu birliğe üye 16 belediyenin başkanı, Kuşadası'nda bir araya gelerek 'Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi'ni' imzaladı. İmza törenine Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Litvanya'nın Ankara Büyükelçisi Ricardas Degutis, GCoM Direktörü Daiva Matoniene, Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, İklim Değişikliği Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı bürokratları katıldı.

Törenden önce birlik üyelerine, küresel iklim değişikliği ve Türkiye'ye olan etkileri, Yerel İklim Değişikliği Eylem Planı, enerjide yeşil dönüşüm ve enerji tasarrufu, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve enerji verimliliği gibi konularda sunumlar yapıldı. Törenin sonunda ise Doğal Şehirler Birliği'ne üye belediye başkanları 'Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi'ni' imzaladı. Sözleşme, belediyelerin iklim krizi ile mücadele kapsamında kolektif sorumluluğu kabul ederek, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine hazırlanması amacını taşıyor.

İmza töreninde konuşan Doğal Şehirler Birliği ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Bugün burada, insanlık olarak karşı karşıya olduğumuz en büyük ortak sınavlardan biri için, iklim değişikliğiyle mücadelede kararlı bir irade ortaya koymak üzere bir aradayız. İklim krizi, sadece küresel ölçekte ele alınması gereken bir mesele değil, aynı zamanda yerelden başlayan bir sorumluluk meselesidir. Çünkü çözümün anahtarı, yaşadığımız şehirlerde, mahallelerde, yerel yönetimlerin vizyon ve kararlılığıyla şekillenmektedir. İşte bu yüzden bugün burada toplanmamız çok anlamlı ve önemli. Doğal Şehirler Birliği üyesi belediyelerin Küresel Belediye Başkanları Sözleşmesi'ne hep birlikte imza atmış olması çok önemli. Bu sadece sembolik bir tören değil, ortak irademizin, birlikte hareket etme kararlılığımızın ve doğaya, yaşanabilir kentlere olan bağlılığımızın güçlü bir ifadesidir. Doğal Şehirler Birliği çatısı altında bu adımın atılması, yalnızca Türkiye'de değil, bölgesel ve küresel ölçekte yerel yönetimlerin iklim mücadelesine verdiği önemin altını bir kez daha çizmektedir. Bu adımın bir Avrupa Birliği projesiyle destekleniyor olması da, yerelden küresele uzanan iş birliğinin ve dayanışmanın en somut göstergesidir" diye konuştu. - AYDIN