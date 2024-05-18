Kuşadası\'nın Fransa\'daki Kardeş Şehri Creil\'den Gelen Heyet Kenti Gezdi

Politika

Kuşadası'nın Fransa'daki kardeş şehri olan Creil'den gelen heyet, kentin önemli kültür, sanat ve turizm rotalarını gezdi. Kardeş şehir ilişkilerini geliştirmek ve Kuşadası'nın tanıtımına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen gezide, heyet kentin doğal ve tarihi güzelliklerine hayran kaldı.

Kardeş şehir ilişkilerini geliştirmek ve Pazar günü kutlanacak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na katılmak için Creil'den gelen Uluslararası İlişkiler Proje Yöneticisi Zohra Bibi, Kültür, Gençlik ve Vatandaşlıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Rama Diarra, Yenilikçi ve Adil Ticaretten Sorumlu Aissata Sow, Vatandaşlık, Katılımcı Demokrasi ve Mahalle Konseyleri'nden sorumlu Ahmet Bulut ile Uluslararası İş birliğinden sorumlu Anne Gaelle Perez'den oluşan heyet, Kuşadası'nda birçok kültürel ve turistik rotayı gezdi.

Kuşadası'nın beklediklerinden çok daha güzel bir turizm kenti olduğuna değinen Vatandaşlık, Katılımcı Demokrasi ve Mahalle Konseyleri'nden sorumlu Ahmet Bulut, "Öncelikle bizleri kardeş şehrimiz Kuşadası'nda misafir ettikleri için Başkan Ömer Günel'e ve Kuşadası Belediyesi'ne çok teşekkür ederim. Kuşadası'nın dünyanın en önemli turizm noktalarından biri olduğunu biliyorduk. Fakat tahmin ettiğimizden çok daha güzel bir yermiş. Gezilip görülecek birçok güzelliği var. Umuyoruz ki Kuşadası ile kardeş şehir olarak çok önemli projeleri hayata geçireceğiz" dedi. - AYDIN