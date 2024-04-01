Politika

Kütahya'da CHP'li Eyüp Kahveci belediye başkanı oldu

KÜTAHYA - 2024 Yerel Seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre kazanan CHP'li Eyüp Kahveci, Kütahya Belediye Başkanı oldu. Türkiye'nin en çekişmeli seçimlerinden birine sahne olan Kütahya'da, CHP'li belediye başkan adayı Eyüp Kahveci, en yakın rakibi MHP'li belediye başkan adayı Alim Işık'ı 726 oy farkıyla geçerek Kütahya'nın yeni belediye başkanı oldu. Sonuçların açıklanması ile birlikte Eyüp Kahveci'yi destekleyen Kütahyalı vatandaşlar sokaklara döküldü.

Coşkulu kutlamaların ardından Zafer Meydanı'nda konuşan Başkan Eyüp Kahveci, kendisine destek verenlere teşekkür etti. Kutlamalar havai fişek gösterileri ile devam etti.