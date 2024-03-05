Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore'nin ortak tatbikatını kınadı

Kuzey Kore yönetimi, ABD ve Güney Kore'nin dün başlattığı ortak Özgürlük Kalkanı Tatbikatını kınayarak iki ülkenin "ağır bir bedel ödeyeceği" uyarısında bulundu.
ABD ve Güney Kore'nin dün başladığı ortak Özgürlük Kalkanı Tatbikatı'na Kuzey Kore'den tepki geldi. Kuzey Kore Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Washington ve Seul'ün "geniş çaplı provokatif ortak askeri tatbikatlara" yeniden başladığı, tatbikat için Birleşmiş Milletler Komutanlığı'ndan 11 ülkenin askeri personelinin seferber edildiği ifade edildi. ABD ve Güney Kore'nin "çılgınca" savaş tatbikatlarının insanlığı nükleer silahlarla tehdit eden baş suçlunun kim olduğunu daha açık bir şekilde gösterdiği savunulan açıklamada, "Dünyanın en büyük nükleer gücünün ve 10'dan fazla uydu devletin, bir kıvılcımla bile nükleer savaşın ateşlenebileceği Kore Yarımadası'nda düzenlediği geniş çaplı savaş tatbikatları asla 'savunma' olarak adlandırılamaz" ifadeleri kullanıldı.
"Şiddetle kınıyoruz"
Kuzey Kore Savunma Bakanlığı'nın, ABD ve Güney Kore'nin pervasız askeri tatbikatlarını "şiddetle kınadığı" belirtilen açıklamada, Washington ve Seul'e provokasyon ve istikrarsızlığa neden olan bu eylemleri durdurma çağrısı yapıldı. Pyongyang'ın güvenliğini sağlamak için sorumlu askeri faaliyetler yürütmeyi sürdüreceği aktarılırken, ABD ve Güney Kore'nin yanlış tercihleri nedeniyle "ağır bir bedel ödeyeceği" vurgulandı.
11 günlük tatbikat dün başlamıştı
ABD ve Güney Kore ortak savunma yeteneklerini güçlendirmeyi hedefleyen 11 günlük ortak Özgürlük Kalkanı Tatbikatına dün başlamıştı. ABD Kore Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, 14 Mart'a kadar sürecek tatbikat çerçevesinde 48 saha eğitimi ile bombalama ve füze savunma eğitimlerinin gerçekleştirileceği belirtilmişti. Tatbikat süresince nükleer saldırı karşıtı operasyonlara odaklanılacağı kaydedilirken, ABD ve Güney Kore ordularının kara, deniz, hava ve uzay varlıklarından yararlanarak çok boyutlu askeri operasyonlar sahneleyeceği ifade edilmişti. Tatbikata Birleşmiş Milletler Komutanlığı (UNC) üyesi olan Avustralya, Belçika, Kanada, Kolombiya, Fransa, İngiltere, Yunanistan, İtalya, Yeni Zelanda, Filipinler ve Tayland'dan askeri personelin de katıldığı aktarılmıştı. - PYONGYANG
Son Dakika › Politika › Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore'nin ortak tatbikatını kınadı - Son Dakika
Elazığ'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 61 bin 800 içi doldurulmuş ve 32 bin boş makaron ile 3 adet tütün doldurma makinesi ele geçirildi. Operasyon sonucunda şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.
Özdemir Manavoğlu, Tonguç Caddesi'nde esnafı ziyaret ederek istek ve sorunlarını dinledi. Ayrıca, Meltem ve Yıldız mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek hayata geçirecekleri projeleri anlattı. Manavoğlu, Antalyaspor'un Gaziantep FK ile oynadığı maçta da taraftarlarla buluştu.
Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu, Germencik ilçesinde vatan toprağının bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda eden şehit yakınları ve gazileri ziyaret etti. Kömürcüoğlu, ziyaretlerde şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelerek teşekkürlerini iletti ve devletin desteklerinin devam edeceğini belirtti.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Memur-Sen Buluşması'nda yaptığı konuşmada, İBB'den çıkarılan memurların görevlerine geri alınacağını ve kimseyi haksız yere işinden etmeyeceklerini söyledi. Kurum ayrıca, memur çocukları için kreşler yapacaklarını, memurlara yönelik toplu ulaşımda iyileştirmeleri hayata geçireceklerini ve memurların ev sahibi olmaları için sosyal konut projeleri yapacaklarını belirtti.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin makam aracını taşıyan çekici Amasya'da kaza yaptı. Aracın motor bölümünde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Sürücü yaralanmadan kurtuldu ve yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ silahlı terör örgütüne mensup oldukları tespit edilen 15 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 kişi gözaltına alındı, 5 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, seçim çalışmaları kapsamında Kartaltepe, Yenimahalle ve Kılavuzlar mahallelerini ziyaret ederek seçmenlere projelerini anlattı. Çetinkaya, şehrin tüm dinamikleriyle çalışarak Karabük'ün sorunlarını ele alacaklarını ve 1 Nisan'da gerçek belediyecilikle yeni bir gün doğacağını belirtti.
AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, kentte faaliyet gösteren dernekleri ziyaret ederek, vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini dinledi. Hatipoğlu, hazırlanan projelerle sorunların çözüleceğini belirtti. Ayrıca mahalle ziyaretlerinde de vatandaşlara hizmet vaatlerini açıklayan Hatipoğlu, belediyenin sorumluluktan kaçmasının düşünülemez olduğunu vurguladı.
Adana'nın Seyhan ilçesinde polisin gerçekleştirdiği operasyon ve denetimlerde, ruhsatsız olduğu belirlenen 55 silah ele geçirildi. Operasyon kapsamında ayrıca uyuşturucu, kaçak sigara ve çalıntı motosikletler de bulundu. 46 şüpheli tutuklandı ve 347 zanlı yakalandı.
Hacılar Belediye Meclisi, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20'nci maddesine istinaden Mart ayı son toplantısını gerçekleştirdi. Başkan Özdoğan, alınan kararların Hacılar ilçesine hayırlı olması temennisinde bulundu.
Sizin düşünceleriniz neler ?