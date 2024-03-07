Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un Askerlere Savaş Hazırlıklarını Artırma Emri Verdi - Son Dakika
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Politika

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un Askerlere Savaş Hazırlıklarını Artırma Emri Verdi

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un Askerlere Savaş Hazırlıklarını Artırma Emri Verdi

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, ülkenin batısındaki askeri üsse ziyareti sırasında askerlerin saha eğitimini denetlerken, orduya savaş hazırlıklarını artırma emri verdi. Kim, ordunun savaş kabiliyetlerini hızla geliştirmek için fiili savaş tatbikatlarını yoğunlaştırması gerektiğini belirtti.

07.03.2024 10:15  Güncelleme: 10:22
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Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, ülkenin batısındaki askeri üsse ziyareti sırasında askerlerin saha eğitimini denetlerken, orduya savaş hazırlıklarını artırma emri verdi.
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, ABD ve Güney Kore'nin 11 gün sürecek ortak Özgürlük Kalkanı Tatbikatı'nı başlatmasının ardından ülkenin batısındaki askeri üsse ziyarette bulundu. Yapılan açıklamaya göre, yeri açıklanmayan üssü gezen Kuzey Kore lideri, askerlerin saha eğitimini denetledi. Ordunun mevcut durumun gerekleri doğrultusunda savaş hazırlıklarını yoğunlaştırarak dinamik bir şekilde yeni bir dönem başlatması gerektiğini belirten Kim, savaş hazırlıklarını artırma emri verdi.
Açıklamada ayrıca Kim'in askerlere, "Ordumuz kusursuz bir savaş hazırlığı için savaş kabiliyetlerini hızla geliştirmeyi amaçlayan fiili savaş tatbikatlarını istikrarlı bir şekilde yoğunlaştırmalıdır" dediği aktarıldı. - PYONGYANG

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un Askerlere Savaş Hazırlıklarını Artırma Emri Verdi - Son Dakika

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