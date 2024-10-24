Kuzey Kore, Rusya'ya 3 Bin Asker Gönderdi - Son Dakika
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Politika

Kuzey Kore, Rusya'ya 3 Bin Asker Gönderdi

ABD, Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker gönderdiğini ve bunun endişe verici bir durum olduğunu açıkladı.

24.10.2024 09:49
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ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Kuzey Kore'nin Ekim ayı başında Rusya'ya en az 3 bin asker gönderdiğini, askerlerin Rusya'daki askeri üslerde eğitim gördüğünü açıkladı.

Kuzey Kore'nin Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya'ya asker gönderdiği iddialarına Beyaz Saray'dan açıklama geldi. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby düzenlediği basın toplantısında, "Kuzey Kore'nin bu ayın başından ortasına kadar en az 3 bin askerini Rusya'nın doğusuna gönderdiğini değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı. Kuzey Kore askerlerinin hangi rota üzerinden Rusya'ya taşındığına dair ellerinde olan bilgileri de paylaşan Kirby, "Bu askerlerin Kuzey Kore'deki Wonsan bölgesinden gemiyle Rusya'nın Vladivostok kentine seyahat ettiğini değerlendirdik. Söz konusu askerler daha sonra şu anda eğitim gördükleri Rusya'nın doğusundaki Rus askeri eğitim merkezlerine gitti" şeklinde konuştu.

"Endişe verici bir ihtimal"

Kuzey Kore'nin gönderdiği askerlerin Rus ordusuyla birlikte savaşa girip girmeyeceğini henüz bilmediklerini kaydeden Kirby, "Ancak bu kesinlikle çok endişe verici bir ihtimal" ifadelerini kullandı. Kirby, "Bu askerler eğitimlerini tamamladıktan sonra Rusya'nın batısına geçip Ukrayna ordusuna karşı çatışmaya girebilir. Ukrayna hükümetine bu durum hakkındaki görüşlerimizi bildirdik. Bölgedeki diğer müttefikler, ortaklar ve ülkelerle birlikte böylesine dramatik bir hareketin etkileri ve nasıl cevap verebileceğimiz konusunda yakın istişarelerde bulunuyoruz" dedi.

"Rusya'nın çaresizliğini gösterir"

Durumu yakından izlemeyi sürdürdüklerinin altını çizen Kirby, "Açık konuşalım. Eğer Kuzey Koreli askerler çatışmaya girerse bu gelişme Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşında giderek artan çaresizliğini gösterir" diye konuştu. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşta her gün "olağanüstü kayıplar" verdiğini iddia eden Kirby, "Vladimir Putin bu savaşı sürdürmeye kararlı görünüyor. Eğer Rusya gerçekten de insan gücü için Kuzey Kore'ye başvurmak zorunda kalırsa bu, Kremlin açısından bir güç değil zayıflık işareti olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Rusya destekçilerine yaptırım sinyali

Kuzey Kore askerlerinin Rusya'nın yanında savaşmasının iki ülke arasında "daha önce görülmemiş düzeyde doğrudan bir askeri iş birliğinin" de göstergesi olacağını vurgulayan Kirby, "Bunun da Avrupa'da ve Hint-Pasifik bölgesinde güvenlik açısından etkileri olacaktır" şeklinde konuştu. Kuzey Kore-Rusya iş birliğinin BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiğini hatırlatan Kirby, Washington'un önümüzdeki günlerde Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının Rusya dışındaki destekçilerini hedef alan "önemli" bir yaptırım paketini açıklamayı planladığını vurguladı.

"Kuzey Kore askerleri hedef olur"

Kuzey Koreli askerlerin Rusya'nın yanında çatışmaya girmesi halinde kayıplar yaşayabileceği konusunda uyaran Kirby, "Eğer Kuzey Kore askerleri Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere konuşlanırlarsa adil şekilde hedef olurlar. Ukrayna ordusu kendisini Rus askerlerine karşı savunduğu gibi Kuzey Koreli askerlere karşı da savunacaktır" ifadelerini kullandı. Kirby, "Dolayısıyla Kuzey Koreli askerlerin Ukrayna'ya karşı savaşmaları halinde ölü ve yaralıların olma ihtimali kesinlikle gerçektir" dedi.

Öte yandan, Güney Kore İstihbarat Servisi (NIS) de dün 3 bin Kuzey Kore askerinin Rusya'ya gönderildiğini duyurmuştu. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kuzey Kore, Rusya'ya 3 Bin Asker Gönderdi - Son Dakika

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