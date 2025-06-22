Latin Amerika'dan ABD'nin İran Saldırısına Tepkiler - Son Dakika
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Politika

Latin Amerika'dan ABD'nin İran Saldırısına Tepkiler

22.06.2025 07:48
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Küba, Şili ve Venezuela saldırıyı kınarken; Kolombiya ve Meksika diplomasi çağrısında bulundu.

ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik gerçekleştirdiği saldırı, Latin Amerika ülkelerinde tepkiyle karşılandı. Küba, Şili ve Venezuela saldırıları açıkça kınarken; Kolombiya ve Meksika ise tarafları itidale ve diplomatik çözüme çağırdı.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, ABD'nin saldırılarını şiddetle kınadığını belirtti. Diaz-Canel, " Orta Doğu'daki çatışmanın tehlikeli bir şekilde tırmanmasını teşkil eden ABD'nin İran'ın nükleer tesislerini bombalamasını şiddetle kınıyoruz. Bu saldırganlık, BM Şartı'nı ve uluslararası hukuku ciddi şekilde ihlal ediyor ve insanlığı geri dönüşü olmayan sonuçları olan bir krize sürüklüyor" ifadelerini kullandı.

Şili: "Barış istiyoruz ve buna ihtiyacımız var"

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric de X platformunda yayımladığı mesajda, saldırıyı kınadı. Boric, "Barış istiyoruz ve buna ihtiyacımız var" diyerek bölgedeki gerilimin düşürülmesi gerektiğine dikkat çekti.

Venezuela'dan kınama mesajı

Venezuela Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi açıklamada, "İran'a yönelik askeri saldırı kınanmıştır" denilerek, saldırının uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiği vurgulandı.

Kolombiya ve Meksika'dan diplomasi vurgusu

Kolombiya Dışişleri Bakanlığı ise daha temkinli bir açıklamayla, tüm tarafları müzakerelere dönmeye çağırdı. Açıklamada, "Mevcut krizden çıkmanın tek sorumlu ve kalıcı yolu, diplomatik müzakerelerdir" ifadesi yer aldı.

Meksika Dışişleri Bakanlığı ise X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bölgedeki devletler arasında barışçıl bir arada yaşamayı yeniden sağlamak en yüksek öncelik olmaya devam ediyor" sözleriyle barış çağrısında bulundu. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Latin Amerika, Kolombiya, Venezuela, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Dünya, Şili, Küba, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika Latin Amerika'dan ABD'nin İran Saldırısına Tepkiler - Son Dakika

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