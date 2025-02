Lavrov: İlişkiler Normalleşmeye Başladı

Politika

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile Riyad'da gerçekleştirdiği görüşmeye dair Rus parlamentosunu bilgilendirdiği oturumda, "Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin normalleşmesine doğru bir hareket başladı" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile gerçekleştirdiği zirvenin ardından Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da milletvekillerine hitap etti. Görüşmenin sonuçlarına dair milletvekillerini bilgilendiren Lavrov, "Şu ana kadar dünkü müzakerelerin gösterdiği gibi her yönde ilişkilerin normalleşmesine doğru bir hareket başladı. Sorunlar her zaman olur, ancak önemli olan bir araya gelmek, dinlemek ve duymak ve gerçekçi kararlar almaktır. Ancak uyuşmanın olduğu alanlarda bu durumdan karşılıklı olarak her iki taraf için de en iyisini çıkarmalıyız. ABD, Rusya ile karşılıklı olarak işe yarar projelerin önündeki engelleri kaldırmak istiyor. Biden yönetiminin bizi sürüklediği uçurum kenarından uzaklaşmaya başladık. Moskova ve Washington'un iki ülke arasındaki uzun vadeli iş birliğinin temellerini yıkan eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin mirasını temizlemesi gerekiyor" dedi. ABD heyetiyle bir araya gelmeye devam edeceklerini belirten Lavrov, "Bunlar daha ilk adımlar, atmosfer olumlu, niyetler iyi. Durumun gidişatına ve atılacak adımlara bakacağız" ifadelerini kullandı.

"Ukrayna krizine ağırlık verdik"

Riyad'da ABD heyeti ile yaptıkları görüşmede Ukrayna krizine ağırlık verdiklerini vurgulayan Bakan Lavrov, "Görüşmede Ukrayna meselesi ağırlık konuydu. Muhataplarımıza Devlet Başkanı Putin'in NATO'nun genişlemesi ve Ukrayna'nın askeri bloğa dahil edilmesinin Rusya'nın çıkarları ve egemenliği için doğrudan bir tehdit oluşturduğunu defalarca vurguladığını anlattık" dedi.

"Büyükelçiliklerin normal çalışması gerektiğini söyledik"

ABD ile ilişkilerin gerilmesinden sonra karşılıklı olarak büyükelçiliklerde yaşanan aksaklıklara da değinen Lavrov, "Büyükelçiliklerimizin ve başkonsolosluklarımızın günlük işleyişini ciddi şekilde zorlaştıran yapay engelleri kaldırmayı konuştuk. Buna finansman ve diplomatların hareketini ve sayısını sınırlama girişimleri de dahil. Buna hiçbir uluslararası sözleşme veya diplomatik ilişki tarafından öngörülmeyen, her diplomatın konaklama süresini sınırlama girişimleri de dahildir. Diplomatik temsilcilerimizin normal çalışmalarını sağlamak için çözülmesi gereken sorunların bir listesini sunduk. Bu sorunların arasında elbette mülkiyet sorunu da var" şeklinde konuştu.

"Avrupa ilişkileri yeniden başlatmak isterse bunun şartlarına da bakarız"

Avrupa ülkeleri ile yaşadıkları gerilime de değinen Lavrov, Rusya'nın tüm taraflarla ilişkilerini normalleştirmeye hazır olduğunu belirtti. Lavrov, "Eğer bir süre sonra Batılı meslektaşlarımız akıllarını başlarına toplar ve ilişkileri yeniden başlatmak isterlerse bunun hangi şartlar altında yapılabileceğine bakacağız. Ancak söz Avrupalılarda, Rusya şu an bunu düşünmüyor bile ve halkının çıkarları doğrultusunda ülkesini güçlendirmekle meşgul" dedi.

" İran, Türkiye, BAE ve birçok ülkeyle yoğun siyasi diyalog sürdürüyoruz"

Birçok ülkeyle ilişkilerinin çok güçlü olduğunu da vurgulayan Lavrov, "Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ), Avrasya Ekonomik Birliği (AEB), İran, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve sayamadığım birçok ülkeyle yoğun siyasi diyalog sürdürüyoruz. Tüm kıtalarda birçok daimi ortağımız var ve birçoğuyla ilişkilerimiz stratejik ortaklık düzeyine ulaştı" diye konuştu.

"Avrasya Birliği için çalışmaya çoktan başladık"

Birçok bölgede ülkelerin birlik kurarak güçlendiğine dikkat çeken ve Avrasya'da da böyle bir birlik kurulması gerektiğini söyleyen Lavrov, "Afrika ülkelerini birleştiren bir Afrika Birliği var. Latin Amerika ve Karayip Devletler Topluluğu var. Ancak Avrasya'da böyle bir örgüt yok. Bu nedenle başkanımızın (Vladimir Putin) bahsettiği konsepti destekleyeceğiz. Avrasya Birliği için çalışmaya çoktan başladık" ifadelerini kullandı.

"Suriye ile önümüzdeki hafta üst düzey görüşmeler planlanıyor"

Rus heyetinin daha önce Suriye'de yaptığı temasları da hatırlatan Lavrov, "Rus heyetinin Suriye ziyaretinin sonuçları olumluydu ve her iki ülke de önümüzdeki hafta üst düzey görüşmeler planlıyor. Şam, Rusya ile ilişkilerin tarihi boyutunun farkında" dedi.

Lavrov, Rusya-Çin ilişkilerinin de gelişmeye devam edeceğini belirterek, "Rusya, 2025 yılında da Çin ile ilişkilerinin en üst düzeyde gelişmesini bekliyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'in Japonlara karşı elde ettiği zaferin yıldönümünde Ağustos - Eylül ayları arasında Çin'e bir ziyaret gerçekleştirmeyi planlıyor" bilgisini verdi. - MOSKOVA