Mizah dergisi Leman'ın son sayısında Hz. Muhammed'e yönelik çirkin karikatüre siyasi isimlerden tepkiler geldi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, tahriklere karşı sağduyulu olunması gerektiğini belirtirken; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise karikatürü yapan zihniyeti lanetlediğini ifade etti.
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30.06.2025 23:11:24. #7.12#
SON DAKİKA: Leman Dergisi'nin çirkin karikatürüne tepkiler çığ gibi - Son Dakika
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