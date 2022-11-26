HDP'den 6'lı masaya 'Mansur Yavaş' mesajı: Asla ama asla oy vermeyiz - Son Dakika
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HDP'den 6'lı masaya 'Mansur Yavaş' mesajı: Asla ama asla oy vermeyiz

26.11.2022 15:01

Gözler 6'lı masanın açıklayacağı cumhurbaşkanı adayına çevrilmişken seçimin kaderini belirleyeceği söylenen Halkların Demokratik Partisinden (HDP) dikkat çeken bir çıkış geldi. HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tuncer Bakırhan, adaylık ismi geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a asla oy vermeyeceklerini ifade etti.

2023 yılının haziran ayında yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde kulislerde hareketli günler yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhur İttifakı'nın adayı olduğunu açıklarken, Millet İttifakı'nın adayı ise henüz belirsizliğini koruyor.

MUHALEFET KANADINDA ADAY BELİRSİZLİĞİ

Başta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere tüm muhalefet liderleri ise aday gösterecekleri ismi, seçim tarihinin belli olmasından sonra açıklayacaklarını belirtiyor. Muhalefet kanadından adaylık içinse Kılıçdaroğlu'nun, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın isimleri ön plana çıkıyor. Adaylık anketlerinde de bu isimlerin oy oranları başa baş görünüyor.

"YAVAŞ'A ASLA AMA ASLA OY VERMEYİZ"

Adaylık için farklı isimlerin gündeme geldiği şu süreçte seçimin kaderini tayin edeceği söylenen HDP'nin tavrının ne olacağı da merak edilen bir başka husus... Konuyla ilgili bir açıklama yapan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tuncer Bakırhan, BirGün'e konuştu. Bakırhan, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili henüz Emek ve Özgürlük İttifakı içerisinde bir tartışmaya girmedik. Ama neden sol, sosyalist, demokrat çevreler iki kötü arasında seçim yapmak zorunda kalsın? Kendi adayımızı çıkarırız. Ankara Belediye Başkanı'nın ismi tartışılıyor. Peşinen söylüyorum, böyle bir tartışmamız yok henüz ama Mansur Yavaş veya ona benzeyen bir adaya asla ve kat'a oy vermeyiz" dedi.

PARTİ İÇİNDEN DE YAVAŞ'A KARŞI ÇIKANLAR OLMUŞTU

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı belirsizliğini korurken eski HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir de çok konuşulacak bir çıkışa imza atmıştı. Pir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kimse Mansur Yavaş'ı parlatmasın. Ne ona ne de Akşener'e HDP'lilerin vereceği oy yok" ifadelerini kullanmıştı.

Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel de "İmamoğlu, Kılıçdaroğlu veya Mansur Yavaş'ın adaylıkları üzerine parti kurullarımız gerçekten bir tartışma yürütmedi. Ama Mansur Yavaş'a yönelik bizim parti tabanımızın ve parti çeperimizde yer alan güçlerin tutumu çok belli. Ama İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na dair ve belki de bunların dışındaki aday tartışmalarına dair de çok çeşitli fikirlerimiz ve görüşlerimiz olabilir" demişti.

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