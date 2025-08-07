Lübnan'da Hizbullah'ın Silahsızlandırılma Teklifi Onaylandı

Lübnan Enformasyon Bakanı Paul Morcos, Lübnan kabinesinin Hizbullah da dahil olmak üzere tüm silahlı grupların silahsızlandırılmasına yönelik ABD teklifini onayladığını açıkladı.

Lübnan kabinesi, ABD'nin İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurması ve Lübnan'ın güneyinde halen işgal altında tuttuğu beş noktadan askerlerini çekmesi karşılığında Hizbullah da dahil tüm silahlı grupların silahsızlandırılmasına yönelik teklifini ele aldı. Kabinede Hizbullah ve Emel Hareketi'ni temsil eden 5 Şii bakan toplantıyı protesto amacıyla terk etti.

Lübnan Enformasyon Bakanı Paul Morcos, yaptığı açıklamada, ABD tarafından Lübnan'a sunulan teklifin ilk sayfasında yer alan tüm silahların devlet kontrolünde tutulması ve Hizbullah da dahil olmak üzere tüm silahlı grupların silahsızlandırılmasını içeren maddelerin onayladığını bildirdi.

Morcos, Lübnan kabinesinin kabul ettiği maddeler arasında İsrail'in Lübnan topraklarından çekilmesi ve kara, hava ve deniz ihlalleri de dahil olmak üzere tüm düşmanlıkların sona erdirilmesi ve İsrail ile Lübnan ve Suriye ile Lübnan arasında kalıcı bir sınırın belirlenmesinin yer aldığını belirtti. Morcos, bu maddelerin uygulanmasının, anlaşmada adı geçen tüm ülkelerin belirtilen yükümlülükleri yerine getirmesine bağlı olduğunu vurguladı.

Hizbullah'ın işbirliği yapmayı reddetmesi karşısında silahsızlanmanın nasıl gerçekleştirileceği ve bunun güç kullanılarak mı yapılacağı sorusuna cevap veren Morcos, bunun Lübnan ordusu tarafından ağustos ayı sonuna kadar sunulacak bir zaman çizelgesini de içerecek olan plan doğrultusunda uygulanacağını söyledi.

ABD'nin teklifinin ilk aşaması, Lübnan hükümetinin 15 gün içinde bir kararname yayınlayarak Hizbullah'ın 31 Aralık tarihine kadar tamamen silahsızlandırılmasını taahhüt etmesini ve İsrail'in Lübnan'a yönelik tüm askeri operasyonlarını durdurmasını içeriyor.

Teklifin ikinci aşamasında, Lübnan hükümeti, 60 gün içinde silahsızlandırma planını uygulamaya, İsrail, ise Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği 5 noktadan askerlerini geri çekmeye başlayacak. Aynı zamanda Uluslararası Kızıl Haç Komitesi ile koordinasyon halinde İsrail'in elindeki Lübnanlı mahkumlar serbest bırakılacak.

Teklifin üçüncü aşamasında, 90 gün içinde, İsrail, Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği beş noktadan son ikisinden çekilecek ve Lübnan'daki enkazın kaldırılması ve yeniden inşaya hazırlık amacıyla altyapı çalışmalarının başlatılması için finansman sağlayacak.

Teklifin dördüncü aşamasında, 120 gün içinde, Hizbullah'ın füzeler ve insansız hava araçları da dahil olmak üzere kalan ağır silahlarının imha edilecek, ABD, Suudi Arabistan, Fransa, Katar ve diğer dost ülkeler, Lübnan ekonomisini ve yeniden inşasını desteklemek amacıyla bir ekonomik konferans düzenleyecek. - BEYRUT