Lula'dan Trump'a Gümrük Vergileri Tepkisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Lula'dan Trump'a Gümrük Vergileri Tepkisi

Lula\'dan Trump\'a Gümrük Vergileri Tepkisi
07.08.2025 10:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brezilya Başkanı Lula, Trump'la gümrük vergileri görüşmesini 'anlamsız' buldu ve eleştirilerde bulundu.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Incio Lula da Silva, ABD Başkanı Donald Trump'ın Brezilya'ya uygulanan gümrük vergilerini yüzde 50'ye yükseltmesi üzerine "Trump ile gümrük vergilerine ilişkin bir görüşme, anlamsız olacaktır. Kendimi küçük düşürmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, dün Brezilya ve Hindistan'a uygulanan gümrük vergilerini yüzde 50'ye yükseltmesinin ardından Brezilya Devlet Başkanı Luiz Incio Lula da Silva'dan bir açıklama geldi. Brezilya Devlet Başkanı, ABD Başkanı'yla gümrük vergilerine ilişkin doğrudan bir görüşme gerçekleştirmenin anlamsız ve "küçük düşürücü bir durum" olacağını belirterek, "Trump'ın konuşmaya hazır olduğunu sezdiğim zaman onu aramak için tereddüt etmeyeceğim. Ancak bugün konuşmak istemiyor, kendimi küçük düşürmeyeceğim. Kendisiyle kişisel bir sorunum yok, gelecek ay Birleşmiş Milletler (BM) oturumunda veya gelecek Kasım ayında BM İklim Değişikliği Konferansı'nda bir araya gelebiliriz" ifadelerini kullandı.

"ABD-Brezilya arasındaki ilişkiler en düşük seviyede seyrediyor"

Lula, ayrıca Brezilya'nın ABD'nin gümrük vergilerine yanıt olarak kendi gümrük vergilerini yürürlüğe sokmayacağını bildirirken, hükümetinin iki ülkenin bakan kabineleri arası düzenlenen görüşmelerden de vazgeçmeyeceğini aktardı. Brezilyalı lider, Trump'ın gümrük vergisi uygulamalarını, eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya yönelik yargı sürecinin sonlandırılması talebine bağlaması sonucu ABD-Brezilya arasındaki 200 yıllık ilişkilerin en düşük seviyede seyrettiğini aktardı. Lula, "Brezilya Yüksek Mahkemesi Trump'ın ne dediğini önemsemiyor ve önemsememeli de. Bolsonaro, Trump'ın müdahalesine neden olduğu için bir kez daha yargılanmalı" ifadelerini kullanırken, Bolsonaro'yu da "vatan haini" olarak nitelendirdi. Lulu ayrıca "Brezilya ABD'nin, 1964 yılındaki darbeye müdahalesini affetmişti. Ancak bu artık küçük çaplı bir girişim değil. Söz konusu mesele, ABD Başkanı'nın Brezilya gibi bağımsız bir ülkedeki yönetmeliğe emir verebileceğini düşünmesi. Bu kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

BRICS liderleri ile ortak yanıt görüşülecek

Brezilyalı lider, ayrıca Hindistan ve Çin başta olmak üzere BRICS grubundan liderlerle, ABD'nin gümrük vergileri uygulamasına karşı ortak bir yanıt verilmesine ilişkin görüşme planladığını bildirdi. Lula, "BRICS arasında henüz bir koordinasyon yok, ancak ilerde olacak. Küçük bir ülkenin ABD'yle pazarlık gücü nedir? Sıfır" ifadelerini kullanarak grubun toplu pazarlık gücünün altını çizdi.

Brezilya, DTÖ'ye şikayette bulunacak

Lula, Brezilya'nın Dünya Ticaret Örgütü'ndeki (DTÖ) diğer ülkelerle birlikte toplu şikayette bulunmayı düşündüğünü söyledi. Ancak ABD'ye karşı bir anlaşma veya misilleme için acele etmediğini belirten lider, "Çok dikkatli olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Trump'ın misafirlerini azarlama geçmişi var"

Lula, aynı zamanda Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Washington'a düzenledikleri ziyaretleri hatırlatarak, Trump'ın Beyaz Saray'da ağırladığı misafirlerini azarlama geçmişi olduğunu vurguladı. Brezilyalı lider, "Trump'ın Ramaphosa ve Zelenskiy'e yaptıkları küçük düşürücüydü. Normal bir şey değildi. Bir devlet başkanı başka bir devlet başkanını aşağılayamaz. Ben herkese saygı gösteririm ve bana da saygı gösterilmesini talep ederim" ifadelerini kullandı. - BRASILIA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Lula Da Silva, Donald Trump, Donald Trump, Diplomasi, Brezilya, Politika, Ekonomi, Dünya, Lula, Son Dakika

Son Dakika Politika Lula'dan Trump'a Gümrük Vergileri Tepkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Görüntü Türkiye’den 30 yıl sonra bir ilk yaşandı, görmek için akın ettiler Görüntü Türkiye'den! 30 yıl sonra bir ilk yaşandı, görmek için akın ettiler
Fortuna Düsseldorf, İsrailli futbolcunun transferini iptal etti Fortuna Düsseldorf, İsrailli futbolcunun transferini iptal etti
Kızını taciz ettiği iddiasıyla eski kocasına meydan dayağı attı Kızını taciz ettiği iddiasıyla eski kocasına meydan dayağı attı
Meclis personeli Saliha Akkaş cinayetinde yeni detaylar Meclis personeli Saliha Akkaş cinayetinde yeni detaylar
Sahte diplomacının kirli geçmişi Polisler götürürken böyle seslenmiş Sahte diplomacının kirli geçmişi! Polisler götürürken böyle seslenmiş
AKINCI TİHA’dan LGK-82 ile hedefe tam isabet AKINCI TİHA'dan LGK-82 ile hedefe tam isabet
Çetenin sır küpü “Müptezel“ her önüne gelene sahte diploma dağıtmış Çetenin sır küpü! "Müptezel" her önüne gelene sahte diploma dağıtmış
İhanetin bedeli ağır oldu Yağmur ve Sabri Sarıoğlu boşanma kararı aldı İhanetin bedeli ağır oldu! Yağmur ve Sabri Sarıoğlu boşanma kararı aldı
Londra’da 45 yaşındaki Türk vatandaşı sokak ortasında silahla öldürüldü Londra'da 45 yaşındaki Türk vatandaşı sokak ortasında silahla öldürüldü
Bebeklerini çöpe atan anne ve baba 12 yıl sonra yakalandı Bebeklerini çöpe atan anne ve baba 12 yıl sonra yakalandı

10:26
Zelenski, savaşı sonlandırmak için Putin’e görüşme çağrısında bulundu
Zelenski, savaşı sonlandırmak için Putin'e görüşme çağrısında bulundu
10:00
Dehşete düşüren görüntü Türkiye’den: Önce çarptı, ardından ezerek üzerinden geçmeye çalıştı
Dehşete düşüren görüntü Türkiye'den: Önce çarptı, ardından ezerek üzerinden geçmeye çalıştı
09:31
Çalışanlar yorgunluktan bayılırken ünlü zincir marketten tepki çeken karar
Çalışanlar yorgunluktan bayılırken ünlü zincir marketten tepki çeken karar
08:02
10 diplomalı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan hakkındaki iddialara yanıt verdi
10 diplomalı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan hakkındaki iddialara yanıt verdi
14:27
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
14:23
Lopez hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı Özel buluşma iptal edildi
Lopez hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı! Özel buluşma iptal edildi
14:20
Eşinin defalarca bıçakladığı TBMM personelinin son sözleri yürek yaktı
Eşinin defalarca bıçakladığı TBMM personelinin son sözleri yürek yaktı
14:14
Epstein’in gizli arşivi açıldı Malikanedeki fotoğraf ve mektuplar ortaya saçıldı
Epstein'in gizli arşivi açıldı! Malikanedeki fotoğraf ve mektuplar ortaya saçıldı
14:12
Bu sene verim yüksek Van’da kayısının kilosu 300 TL’ye satılıyor
Bu sene verim yüksek! Van'da kayısının kilosu 300 TL'ye satılıyor
14:10
Emine 7 yıl önce kayboldu, kan donduran deliller ’’seri katil’’ ihtimalini güçlendirdi
Emine 7 yıl önce kayboldu, kan donduran deliller ''seri katil'' ihtimalini güçlendirdi
14:10
Tüm dinlerin düşmanı Ayasofya’yı İncil ile yakmaya çalışmış
Tüm dinlerin düşmanı! Ayasofya'yı İncil ile yakmaya çalışmış
13:59
Sahte psikolog “Dernek başkanıyım“ deyip halı yıkamacılardan para toplamış
Sahte psikolog "Dernek başkanıyım" deyip halı yıkamacılardan para toplamış
13:52
Trump’ın verdiği sürenin dolmasına iki gün kala Putin ile kritik görüşme
Trump'ın verdiği sürenin dolmasına iki gün kala Putin ile kritik görüşme
13:40
Bebeklerini çöpe atan anne ve baba 12 yıl sonra yakalandı
Bebeklerini çöpe atan anne ve baba 12 yıl sonra yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2025 10:56:30. #7.13#
SON DAKİKA: Lula'dan Trump'a Gümrük Vergileri Tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.