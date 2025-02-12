Macron\'dan Trump\'a Sert Tepki

Politika

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi devralma ve Filistinlilerin Gazze'den çıkarılması planına tepki göstererek, "Gazze boş bir arazi değil, 2 milyon insanın yaşadığı topraklar. Çözüm, gayrimenkul operasyonu değil, siyasi operasyondur" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, CNN International kanalına röportaj verdi. Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın skandal Gazze planına sert eleştirilerde bulundu. Planı reddeden Macron, siyasi çözüm çağrısında bulundu. Macron, "Gazze boş bir arazi değil, 2 milyon insanın yaşadığı topraklar. 2 milyon insana, 'Tamam, şimdi tahmin edin ne olacak? Buradan gideceksiniz' diyemezsiniz. Doğru cevap, gayrimenkul operasyonu değil, siyasi operasyondur" ifadelerini kullandı.

Gazze'nin yeniden inşasına yönelik etkili bir çözümün, Filistinlilere veya bölgedeki diğer ülkelere karşı saygısızlık yapılabileceği anlamına gelmediğini belirten Macron, kendi topraklarında kalmak isteyen Filistinlilere ve komşuları Ürdün ile Mısır'a saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki

Macron ayrıca, "İsrail Başbakanı Netanyahu ile aynı fikirde olmadığımı her zaman dile getirdim. Bir kez daha söylüyorum, bazen sivilleri de hedef alan böyle büyük bir operasyonun doğru olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Trump'ın tepki çeken Gazze açıklamaları

Trump ilk olarak 26 Ocak'ta yaptığı açıklamada Gazze Şeridi'ndeki yıkıma değinerek, "Orası kelimenin tam anlamıyla bir yıkım alanı, neredeyse her şey yıkılıyor ve insanlar orada ölüyor, bu yüzden bazı Arap ülkeleriyle birlikte çalışmayı ve belki de bir değişiklik için barış içinde yaşayabilecekleri farklı bir yerde konut inşa etmeyi tercih ederim" ifadelerini kullanmıştı.

Ürdün ve Mısır'a çağrı yapan Trump, iki ülkenin Gazze Şeridi'nden daha fazla Filistinli alması gerektiğini söylemişti. Trump 4 Şubat'ta ise Filistinlilerin Gazze Şeridi'ni terk etmekten başka alternatiflerinin olmadığını ve komşu ülkeler Ürdün ve Mısır'ın yerlerinden edilen Filistinlileri kabul etmesini istediğini dile getirmişti. 5 Şubat'ta Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşen Trump, Gazzelileri başka ülkelere taşıma fikrini tekrarlayarak, "İnsanların Gazze'ye geri dönmemesi gerektiğini düşünüyorum" demişti. Son olarak önceki gün ABD merkezli Fox News'e verdiği röportajda Arap ülkeleri tarafından reddedilen planında ısrarcı olan Trump, Filistinlilerin Gazze dışında 6 farklı bölgede yaşayabileceklerini, geri dönüş hakkına sahip olmayacaklarını ifade etmişti.

Hem Ürdün hem de Mısır, Filistinlilerin Gazze'den çıkarılmasını kesin bir dille reddetmiş, Trump'ın Gazze planı İsrail haricinde destek bulmamıştı. - PARİS