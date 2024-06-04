Macron, Gazze'deki çileyi sona erdirmek için Netanyahu ile görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Macron, Gazze'deki çileyi sona erdirmek için Netanyahu ile görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze'deki Filistinlilerin çektiği çilenin sona ermesi çağrısında bulundu. Macron, ayrıca ateşkes planını desteklediğini ve Gazze'yi reforme edilmiş ve güçlendirilmiş bir Filistin Yönetimi'nin yönetmesi çağrısında bulundu. Görüşmede ayrıca İran'ın nükleer programından duyulan endişe ve İran'a baskı yapma konuları da ele alındı.

04.06.2024 18:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, " Gazze'deki Filistinlilerin çektiği çile sona ermeli" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, telefonda görüştü. Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Macron'un Gazze Şeridi'nde savaşın sona erdirilmesi ve rehinelerin serbest bırakılması çağrısında bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, Macron'un Netanyahu'ya "Gazze'deki Filistinlilerin çektiği çile sona ermeli" dediği aktarılarak, ABD Başkanı Joe Biden'ın sunduğu ateşkes planını desteklediğini ifade ettiği belirtildi.

Macron, ateşkes anlaşmasının "iki devletli çözümün uygulanması için güvenilir bir perspektifi yeniden açması" ve Gazze'yi reforme edilmiş ve güçlendirilmiş bir Filistin Yönetimi'nin yönetmesi çağrısında bulundu.

Gazze'deki 4 İsrailli esirin daha hayatını kaybetmesinin ardından Netanyahu'ya başsağlığı dileyen Macron, ayrıca " İran'ın nükleer programının gidişatından duyduğu derin endişeyi" dile getirerek, İran'a taahhütlerini yerine getirmesi için baskı yapma sözü verdi. - PARİS

Kaynak: İHA

Emmanuel Macron, Filistin, İsrail, Fransa, Gazze, İran, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Macron, Gazze'deki çileyi sona erdirmek için Netanyahu ile görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu Kamu çalışanlarının Kurban Bayramı tatili belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Kamu çalışanlarının Kurban Bayramı tatili belli oldu
18:34 AK Parti Milletvekili Ataman: Hepimiz kayyumdan rahatsızız AK Parti Milletvekili Ataman: Hepimiz kayyumdan rahatsızız
18:34 Erdoğan: Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri 10-14 Haziran’da yatırılacak Erdoğan: Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri 10-14 Haziran'da yatırılacak
17:24 Bağcılar’da çocuklara cinsel istismarda bulunan su satıcısına 293 yıl hapis cezası Bağcılar'da çocuklara cinsel istismarda bulunan su satıcısına 293 yıl hapis cezası
16:56 İşte tüm detaylar AYM’den 703 sayılı KHK’nın birçok maddesinde iptal kararı İşte tüm detaylar! AYM'den 703 sayılı KHK'nın birçok maddesinde iptal kararı
19:08 Teknik değil, sportif direktör buldular Eski Galatasaraylı Beşiktaş’a geliyor Teknik değil, sportif direktör buldular! Eski Galatasaraylı Beşiktaş'a geliyor
18:30 Veda ederken “Tutunacak dalım yok“ demişti Okan Buruk’tan Erden Timur paylaşımı Veda ederken "Tutunacak dalım yok" demişti! Okan Buruk'tan Erden Timur paylaşımı
18:07 Fenerbahçe’de başarılı olabilecek mi Yapay zekanın Mourinho için söylediklerine bakın Fenerbahçe'de başarılı olabilecek mi? Yapay zekanın Mourinho için söylediklerine bakın
17:37 Eskişehir’de skandal olay Alkol alıp camilere girdi, Kur’an-ı Kerim’leri yırttı Eskişehir'de skandal olay! Alkol alıp camilere girdi, Kur'an-ı Kerim'leri yırttı
17:24 Dünya Bankası Türkiye’ye 10 milyar dolarlık finansman sağlayacak Dünya Bankası Türkiye'ye 10 milyar dolarlık finansman sağlayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 19:47:37. #1.12#
SON DAKİKA: Macron, Gazze'deki çileyi sona erdirmek için Netanyahu ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement