Macron: Ukrayna'nın Toprakları Müzakere Edilemez

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında cuma günü yapılacak görüşme öncesi yaptığı açıklamada, " Ukrayna'ya ait toprak konuları müzakere edilemez ve yalnızca Ukrayna Devlet Başkanı tarafından müzakere edilmelidir" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ve AB liderleri ile yaptığı video konferans görüşmeleri sonrası açıklamalarda bulundu. Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında cuma günü Alaska'da yapılacak görüşme değinen Macron, "Donald Trump ile yaptığımız görüşme, onun niyetlerini netleştirmemizi ve bizim beklentilerimizi ifade etmemizi sağladı" ifadelerini kullandı.

Trump'ın Alaska'daki toplantıda "bir ateşkes sağlamak" isteği olduğunu aktaran Macron, "Bu çok önemli. Bu toplantıda ABD'nin bir ateşkes sağlaması, esir değişimleri ve çocukların serbest bırakılması gibi adımlarla desteklenmeli" dedi.

Macron, "Ukrayna'ya ait toprak konuları müzakere edilemez ve yalnızca Ukrayna Devlet Başkanı tarafından müzakere edilmelidir. Bu, desteklediğimiz bir tutumdur ve Başkan Trump tarafından da açıkça dile getirilmiştir. Şu anda masada ciddi bir toprak değişimi planı yok" dedi.

Muhtemel toprak tavizleri ile güvenlik garantileri arasındaki bağlantıya dikkat çeken Macron, Trump'ın "NATO bu güvenlik garantilerinin parçası olmamalı" dediğini ve bunun özellikle Rusya açısından önemli bir nokta olduğunu belirtti. Macron, "ABD ve buna hazır tüm müttefikler bu garantilerin içinde yer almalı. Bu bizim de taahhüdümüzdür ve benim için çok önemli bir netleştirmedir" ifadelerini kullandı.

Macron, ayrıca Trump'ın Putin ve Zelenskiy ile üçlü bir zirve yapmak istediğini, bunun tarafların üzerinde uzlaşacağı tarafsız bir Avrupa ülkesinde gerçekleşmesinden yana olduklarını söyledi. - PARİS