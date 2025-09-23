Trump ve Macron arasında tansiyon yükseldi! Kameralar önünde hararetli tartışma - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Trump ve Macron arasında tansiyon yükseldi! Kameralar önünde hararetli tartışma

Trump ve Macron arasında tansiyon yükseldi! Kameralar önünde hararetli tartışma
23.09.2025 23:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ABD Başkanı Donald Trump, BM'de yaptıkları görüşmede Filistin'in tanınması konusunda anlaşmazlık yaşadı. Gazze'de askeri yollarla sonuç alınamadığını vurgulayan Macron, "Siyasi bir perspektife de ihtiyacımız var ve bu nedenle tanıma kararı aldık" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, New York'ta düzenlenen BM Genel Kurulu marjında bir araya geldi. Görüşmede, Macron ve Trump arasında Filistin anlaşmazlığı patlak verdi.

Macron ile aralarındaki güçlü iş birliğine dikkat çeken Trump, "Emmanuel, aslında bana çözdüğümüz yedi savaşın birkaçında yardımcı oldu. En büyük hayal kırıklığı Ukrayna ile Rusya meselesi, fakat bence sonunda o da olacak. Onun dışında yedi savaşı çözdük" dedi.

MACRON'A "NOBEL" AÇIKLAMASI SORULDU

Görüşmede Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un "ABD Başkanı Trump'ın Nobel ödülü almak istiyorsa, Gazze'deki savaşa son vermesi gerektiği" yönündeki açıklamasına yorumunun ne olduğu yönünde bir soru alan Trump, "Bence bu iş ilerleyecek. Çok önemli toplantılarımız var ve sonraki görüşmem aslında bölgedeki liderlerle olacak. Gazze hakkında konuşacağız ve bir şey yapıp yapamayacağımıza bakacağız. Savaşı durdurmak istiyoruz. Rehineleri geri almak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Trump, "Birçok büyük, en önemli ülkelerden liderlerin katılacağı bir toplantı olacak. Birazdan gerçekleşecek. Eminim orada olacaksınız. Çok hızlı bir sonuç alabiliriz" dedi.

Filistin'in tanınmasını niçin Hamas'ın ödüllendirilmesi olarak gördüğü yönündeki bir soruya Trump, "Bence bu Hamas'a şeref kazandırır ve bunu yapamazsınız. 7 Ekim yüzünden. Sizin önerdiğiniz gibi bir şey yaparak onları onurlandıramazsınız. Yapabileceğiniz tek şey, 'rehinelerimizi geri istiyoruz, savaşın bitmesini istiyoruz' demektir" diye yanıt verdi.

"İKİ YILLIK SAVAŞIN ARDINDAN NE OLDU"

Trump'ın açıklamalarının ardından araya girerek söz alan Macron, 7 Ekim'de Fransız vatandaşlarının da hayatlarını kaybettiğini ve bu saldırıyı hep birlikte yaşadıklarını söyledi. Macron, "Fakat neredeyse iki yıllık savaşın ardından sonuç ne oldu? Hamas'ın üst düzey liderlerini öldürdüler, bu büyük bir başarı ama aynı zamanda, şu anda önünüzde ilk günkü kadar çok Hamas savaşçısı var. Yani bunlar, Hamas'ın tasfiye edilmesine hizmet etmiyor. İlerleyebilmek için doğru yol, bu değil. Bu yüzden kapsamlı bir sürece ihtiyacımız var. Ben sürecin esirlerin serbest bırakılması, ateşkes, insani yardımın yeniden başlaması ve Gazze topraklarının istikrara kavuşturulması sıralamasıyla ilerlemesi gerektiğini tamamen paylaşıyorum. Fakat siyasi bir perspektife de ihtiyacımız var ve bu nedenle tanıma kararı aldık" şeklinde konuştu.

TRUMP: İSRAİL TARAFINDA OLDUĞUMU SÖYLEMEK ZORUNDAYIM

Bunun üzerine Trump, "Ben İsrail'in tarafında olduğumu söylemek zorundayım. Hayatım boyunca, İsrail'in tarafında oldum. Bir çözüm bulacağız ve umarım, bu herkes için iyi bir çözüm olacak. Ama artık durma zamanı. Çok önemli bir toplantımız olacak. Bence bir saat içinde yapacağımız toplantı, burada yapacağımız en önemli görüşmelerden biri olacak" dedi.

Kaynak: İHA

Emmanuel Macron, Donald Trump, Donald Trump, Tansiyon, Filistin, Fransa, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Politika Trump ve Macron arasında tansiyon yükseldi! Kameralar önünde hararetli tartışma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çakıcı’ya yakınlığıyla bilinen iş insanını öldüren kişi örgüt lideri çıktı Çakıcı'ya yakınlığıyla bilinen iş insanını öldüren kişi örgüt lideri çıktı
Damadın Arkadaşlarından Sıra Dışı Hediye Damadın Arkadaşlarından Sıra Dışı Hediye
ATM’de dikkatsizlik pahalıya patladı Tek tuş yüzünden binlerce lirasından oldu ATM'de dikkatsizlik pahalıya patladı! Tek tuş yüzünden binlerce lirasından oldu
KYK yurdunda kalan genç kızın sözleri tartışma yarattı: Tanımadığım bir erkeği... KYK yurdunda kalan genç kızın sözleri tartışma yarattı: Tanımadığım bir erkeği...
Ünlü sunucuyu küplere bindiren uyarı: Lütfen üstünüzü kapatın Ünlü sunucuyu küplere bindiren uyarı: Lütfen üstünüzü kapatın
Sirkeci Garı otel ya da AVM olmayacak Sirkeci Garı otel ya da AVM olmayacak
TMSF, 690 mağazalı dev giyim markasını satıyor TMSF, 690 mağazalı dev giyim markasını satıyor

08:34
Bütün Türkiye’nin konuştuğu Arda Kardeşler’den TFF’ye olay sözler
Bütün Türkiye'nin konuştuğu Arda Kardeşler'den TFF'ye olay sözler
08:30
Deniz ailesinde sular durulmuyor: Özcan Deniz kendisini ve ailesini güvende hissetmiyor
Deniz ailesinde sular durulmuyor: Özcan Deniz kendisini ve ailesini güvende hissetmiyor
08:30
19 ilde operasyon Holding, 1240 daire ve 65 arsaya el konuldu
19 ilde operasyon! Holding, 1240 daire ve 65 arsaya el konuldu
07:26
Trump, Erdoğan’ın yanında ilan etti: Gazze’deki savaşı bitireceğiz
Trump, Erdoğan'ın yanında ilan etti: Gazze'deki savaşı bitireceğiz
00:41
Kalabalığın arasına tüfekle dalıp husumetlisini silahla başından vurdu
Kalabalığın arasına tüfekle dalıp husumetlisini silahla başından vurdu
20:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM’ye fotoğraflarla seslendi İşte o fotoğrafların hikayesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM'ye fotoğraflarla seslendi! İşte o fotoğrafların hikayesi
19:53
İşten çıkarılan kadın, şantiye şefinin üzerine kaynar su döktü
İşten çıkarılan kadın, şantiye şefinin üzerine kaynar su döktü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2025 08:54:36. #7.11#
SON DAKİKA: Trump ve Macron arasında tansiyon yükseldi! Kameralar önünde hararetli tartışma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.