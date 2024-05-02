Maden Kanunu Teklifi İkinci Bölümünde Konuşmalar Tamamlandı

Politika

Enerji alanında düzenlemeler içeren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ikinci bölümünün tümü üzerindeki konuşmalar tamamlandı.

İkinci bölüm üzerinde söz alan Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, son 22 yılda ihale yasalarının "adrese teslim bir mantık ile yapıldığını" öne sürerek, "Kanun teklifi her zamanki mantıkla Meclis'e dikte ettirilmeye çalışılıyor. Bu teklifle birlikte maden kanunu 15 defa değiştirilmiştir." dedi.

Erzincan İliç'te yaşanan maden kazası sonrasında bölgede incelemelerde bulunduğu anlatan Özdağ, "İliç'te gördüğümüz şey tıpkı Soma'da, Elbistan'da, Ermenek'te, Zonguldak'ta yaşananların bir benzeri olduğu hususudur. İliç'te hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ve ailelerinin ahı yeri göğü inletti ama iktidarın umurunda olmadı. Tıpkı diğer ihmal ve kaza süsü verilmiş diğer felaketlerden sonra olduğu gibi." ifadesini kullandı.

İYİ Parti Grubu adına söz alan İstanbul Milletvekili Burak Akburak, dağıtım şirketlerinin altyapısı düzeltilmedikçe ve güçlendirilmedikçe yapılan kanuni düzenlemelerin uygulamada başarıya ulaşmasının zorlaşacağını söyledi.

Akburak, "Özellikle enerji, dağıtım ve denetim konusunda toplumun menfaatini önceleyen, yatırımcının elini kolaylaştıran pratikteki çalışmaları da desteklemek gerekmektedir." diye konuştu.

MHP Grubu adına söz alan Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, madenlerin ülkelerin kalkınmasındaki en önemli kaynaklar olduğunu, madenciliğin ise bu kaynakların ekonomiye kazandırılmasındaki en stratejik sektör olduğunu belirtti.

Madenciliğin diğer sektörler için ham madde kaynağı olması nedeniyle sürekli desteklenmesi ve güçlendirilmesi gereken sektörlerin başında geldiğini ifade eden Kaşıkçı, şunları kaydetti:

"Ülkemiz maden çeşitliliği bakımından dünyada 8'inci sırada yer almaktadır. Cari açığımız düşünüldüğünde, sahip olduğumuz bu çeşitliliği ekonomiye kazandırmak bir tercihten ziyade bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Son yıllarda geliştirilen madencilik vizyonu ve politikalarıyla altın, bor, kömür ve nadir toprak elementleri gibi rezervlerimiz ekonomiye kazandırılarak üretim sürekliliği ve buna bağlı olarak katma değer ve istihdam artışı sağlanmıştır. Rezerv açısından zengin olduğumuz mermer, trona, bor ve tuz madenlerimiz ihracat açısından büyük önem arz etmektedir. Sadece bu madenler açısından değil, diğer madenlerimiz açısından da net ihracatçı konuma gelinmesi son derece önemlidir."

CHP Grubu adına söz alan İzmir Milletvekili Ednan Arslan, madenleri, kıyıları ve enerjiyi ilgilendiren 7 temel kanunda değişiklik öngören bir torba kanun teklifiyle tekrar karşı karşıya olduklarını belirtti.

Teklifin en önemli kısımlarından birinin Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama (UMREK) ile ilgili olan maddeler olduğunu ifade eden Arslan, "Eğer teklif bu şekliyle yasalaşırsa 4'üncü grup dışındaki madenlerde UMREK koduna göre raporlama zorunluluğu ortadan kalkacak. Eğer bir işte yasal zorunluluk yoksa, gönüllülük var ise bizim ülkemizde o kural işlemez. Bunun da acı sonuçlarıyla maalesef yüzleşmek zorunda kalabiliriz." dedi.

Arslan, teklifteki önemli bir diğer maddenin ise denizlerin yanında baraj gölleri, suni göller, akarsu ve tabii göllerin yenilenebilir enerji yatırımlarına açılması olduğunu belirterek, bu maddeyi olumlu bulmakla beraber kurulacak güneş enerji santrallerinin, rüzgar enerji santrallerinin imar planlarından muaf tutulmaması gerektiğini söyledi.

Teklifin ikinci bölümünün tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından bu bölümde yer alan maddeler üzerinde önerge işlemlerine geçildi.