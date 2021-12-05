Mahir Ünal, hastane açılışındaki katılım için "Zaten kimse gelmemiş ki" sözlerine açıklık getirdi: Espri yaptım - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, dün Elbistan ilçesinde katıldığı etkinlikte AK Parti ilçe başkanı Ahmet Traş'a yönelik söylediği "Zaten kimse gelmemiş ki" sözleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Ünal, Ahmet Traş'a yönelik "Zaten kimse gelmemiş ki, siz gelmişsiniz, demek ki Elbistanlılar, bu hastanenin açılışına pek mutlu olmadılar mı? Hava soğuk diye mi gelmediler Ahmet başkan?" sözlerinin espri olduğunu ifade etti.

Ünal, kendisini eleştirenlere yönelik şöyle konuştu:

"Dün, Elbistan ilçemizde bir ağız ve diş sağlığı merkezi açılışı yaptık ve oldukça da kalabalıktı. 2009'da Çöllolar'da orada tatsız bir olay yaşandı. Orası, bir özel sektör şirketinin havzasıydı, toprak kayması gerçekleşti ve 9 canımızı kaybettik. Daha sona Çöllolar mevkisi kapanınca, yaklaşık 212 kişi işsiz kaldı ve onların da yeniden işe yerleştirmeleriyle ilgili çabalarımızı, gayretlerimiz sürdürüyoruz. Onlar da oraya gelmişler. Konuşmam sırasında ilçe başkanımıza bir espri yaptım, 'Başkan, bak bütün çalışma talebinde olanlar buraya gelmiş. Hani bizimkiler nerede?' diye bir espri yaptım.

"ORADA VATANDAŞA YAPILAN HİZMETİ GÖRMEK YERİNE NEYİ KONUŞUYORLAR"

Akla bakar mısınız? Tek bir çivi çakmamış, bu milletin tek bir sorununu çözmemiş, tek bir derdiyle dertlenmemiş adamlar, oraya yapılan ağız ve diş sağlığı merkezini görmüyorlar, vatandaşa gelen hizmetin ne kadar güzel, ne kadar hayırlı bir hizmet olduğunu görmüyorlar. Orada vatandaşa yapılan hizmeti görmek yerine neyi konuşuyor? Mahir Ünal dedi ki buraya şu kadar kişi geldi, şu kadar kişi gelmedi. Oraya kaç kişinin geldiğini ne yapacaksın, oraya hangi hizmetin geldiğine bak. Oraya hangi hizmetlerin yapıldığına bak."

Mahir Ünal'ın açılışını yaptığı hastane.

VATANDAŞLAR DERT YANMIŞTI

Açılışa katılan bir vatandaş, Ünal'a, "Sayın Bakanım geleceğimiz kalmadı. Gübreye yüzde 500 zam" diye seslenmişti.

"HEPSİNİ ÇÖZECEĞİZ"

Ünal ise "Hepsini çözeceğiz, bak hepsini, sakin. Bugüne kadar bütün bu sorunları, bugüne kadar… Konuşmamı bitireyim konuşacağız. Kaç yaşındasın amcam" diye cevap vermişti.