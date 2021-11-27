MAK Araştırmanın son anketi: Millet İttifakı kıl payı farkla önde! - Son Dakika

MAK Araştırma'nın son anketine göre Saadet Partisi de dahil edildiğinde Millet İttifakı'nınoyu, Cumhur İttifakı'nı geride bıraktı. Araştırmada "Kendinizi CHP ve İYİ Parti'nin içinde bulunduğu Millet İttifakı'na mı, AK Parti ve MHP'nin içinde bulunduğu Cumhur İttifakı'na mı yakın hissediyorsunuz" sorusuna yanıt ise belirgin bir şekilde Millet İttifakı'na yakın olanların daha fazla olduğunu ortaya koydu: Yüzde 48 oranında Millet İttifakı yanıtı verilirken, Cumhur İttifakı'na yakın olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 38'de kaldı.

Türkiye'deki genel seçimlere iki sene var. Ancak muhalefetteki partiler erken seçim çağrısı yapmaya devam ediyor. Döviz kurunda yaşanan krizin ardından muhalefet erken seçim için sahaya indi. İktidar bu çağrıları reddederek seçimlerin zamanında düzenleneceğini vurguluyor. Araştırmacılar ise iktidar partisine oy desteğinin azaldığını öne sürüyor, diğer yandan anketlerde AKP'nin ortağı MHP'nin de mevcut baraj yüzde 10'u geçemediği görülüyor. AKP, anket şirketlerine denetim getirmeyi düşünüyor. Seçim barajının da yüzde 7'ye indirilmesi gündemde.

MAK Araştırma'nın 12-18 Kasım arasında yaptığı 'Kasım 2021 Türkiye gündemi araştırması'na göre katılımcıların yüzde 43'ü 24 Haziran seçimlerinden farklı bir partiye oy vereceklerini belirtirken yüzde 41'iyse aynı partiye oy atacaklarını söyledi. Yüzde 16 ise 'Kararsız/Cevap yok' seçeneğini işaretledi.

67 ilde 5750 kişiyle yapılan araştırmada, kararsızlar dağıtıldığında partilerin oy oranları şöyle oldu:

-AK Parti yüzde 31,4

-CHP yüzde 24,5

-İYİ Parti yüzde 14,9

-HDP yüzde 9,8

-MHP yüzde 8

- Deva Partisi yüzde 2,6

- Gelecek Partisi yüzde 2,6

-Saadet Partisi yüzde 1,4

- Büyük Birlik Partisi 0,6

Böylelikle Cumhur İttifakı'nın oyu BBP dahil 40 olurken, Millet İttifakı'ysa Saadet Partisi de dahil edildiğinde 40,8 oldu.

'Kendinizi hangi ittifaka yakın hissediyorsunuz?' sorusuna yüzde 48 'millet ittifakı', yüzde 38 'cumhur ittifakı' yanıtını verdi. Yüzde 14'lük kesimse her iki ittifaka da yakın hissetmiyor.

Katılımcıların yüzde 48'i erken seçimin gerekli olduğunu düşünürken, yüzde 37'siyse karşı çıktı.