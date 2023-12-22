Malatya\'da Kuzey Kuşak Yolu çalışmaları tamamlandığında trafik rahatlayacak

Malatya'nın Yeşilçam Caddesi'ni ve Güldal Akşit Bulvarı'nı Kuzey Kuşak Yolu'na bağlayacak olan yol çalışmalarını inceleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, çalışmalar tamamlandığında, trafikte zaman tasarrufu anlamında önemli bir görevin yerine getirileceğini söyledi.

Kuzey Kuşak Yolu'nun Kızılırmak Caddesi'nde devam eden yol çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Gürkan, bölgede kamulaştırma işlemleri ve altyapı çalışmalarının tamamlandığını belirterek, "Çalışmalarımız tamamlandığında Elazığ yolundan giren bir araç, şehre uğramadan Sivas yoluna çıkabilecek" diye konuştu.

Başkan Gürkan yaptığı açıklamada, "Gerek fabrikaların gerek konutların gerek iş yerlerinin kamulaştırma işlemleri yapıldı ve su, kanalizasyon, doğalgaz ve elektrik çalışmaları da bitirildi. İlgili müellif firma tarafından altyapı çalışmaları başlatıldı. İnşallah bu yoldaki çalışmalarımız tamamlandığında Elazığ yolundan giren bir araç şehre uğramadan Sivas yoluna çıkabilecek. Alparslan Türkeş Bulvarı ve Anayurt Bulvarı'ndan, Sivas yoluna bağlanan yolda çalışmalar bitirilmiş durumda. İnşallah önümüzdeki 1-2 ay içerisinde Topsöğüt Köprüsü ötesinde de buna benzer altyapı çalışmalarımız tamamlanacak" diye konuştu.

Malatya trafiğinin yapılan çalışmalarla rahatlayacağını ifade eden Başkan Gürkan, "Kuzey Kuşak Yolu hem seyahat hem zaman tasarrufu hem de güvenli erişim noktasında önemli bir görevi yerine getirecektir. Yol medeniyettir. Hizmet alanında medeniyetle tanışmanın en önemli unsuru yolların ve kavşakların bir an evvel yapılmasıdır. Biz göreve geldikten sonra alternatif yollar olan; Danişment Gazi Bulvarı, Alp Er Tunga Bulvarı, Anayurt Bulvarı, Güldal Akşit Bulvarı'nı yaptık. Kuzey Kuşak Yolu ve Güney Kuşak Yolu ile beraber şehrin trafiğini rahatlatacak temel yatırımların en kısa sürede bitirileceğini ifade etmek istiyorum. Orduzu'dan gelen bir araç, havaalanına direkt gidebilecek. Eski Malatya, Hanımın Çiftliği ve Orduzu'dan gelen bir aracın direkt Sivas, Kayseri, Ankara yoluna ulaşabileceği bir erişim aksı ortaya çıkarttık. Battalgazi Kavşağını da bitirince Kuzey Kuşak Yolu'nun diğer kısımları ile entegre edilerek bu yolun, Elazığ yolundan Sivas ve Kayseri yoluna bağlantısını da gerçekleştirmiş olacağız. Allah hayırlı etsin" şeklinde konuştu.

Yol çalışmaları sırasında kamulaştırma, altyapı ve üstyapı çalışmalarının birlikte yürütüldüğünü sözlerine ekleyen Başkan Gürkan, "Biz çalışmalarımızı yapıp bitirdikten sonra açıklamalarımızı yapıyoruz. Yol yapılacak, söylemi yıllardan beri vardı. Ancak kamulaştırma noktasında bizden önce kimse bir adım atamamıştı. Bu bölgede 500'ün üzerinde konutun kamulaştırılması yapıldı. 1000'e yakın arsanın kamulaştırılması yapıldı. Kızılırmak dediğimiz bölümde 150'ye yakın bağımsız bölümün kamulaştırılması yapıldı. Bir taraftan kamulaştırma bedelleri ödenirken, diğer taraftan altyapı ve üst yapı çalışmaları birlikte yürütüldü. Malatya'mıza hayırlı olsun. İnşallah şehrimiz, geçmişinden daha güçlü bir şekilde ayağa kalkacaktır" diye konuştu. - MALATYA