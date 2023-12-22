 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Malatya'da Kuzey Kuşak Yolu çalışmaları tamamlandığında trafik rahatlayacak - Son Dakika
Üye Girişi

Malatya'da Kuzey Kuşak Yolu çalışmaları tamamlandığında trafik rahatlayacak

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kuzey Kuşak Yolu'nun tamamlanmasıyla trafikte zaman tasarrufu sağlanacağını belirtti. Başkan Gürkan, yol çalışmalarının tamamlandığı bölgelerden bir aracın şehre uğramadan Sivas yoluna çıkabileceğini ifade etti. Yapılan çalışmaların Malatya trafiğini rahatlatacağını vurgulayan Gürkan, Kuzey Kuşak Yolu'nun seyahat, zaman tasarrufu ve güvenli erişim noktasında önemli bir görevi yerine getireceğini söyledi.

Malatya\'da Kuzey Kuşak Yolu çalışmaları tamamlandığında trafik rahatlayacak
22.12.2023 - 15:37,
Abone Ol

Malatya'nın Yeşilçam Caddesi'ni ve Güldal Akşit Bulvarı'nı Kuzey Kuşak Yolu'na bağlayacak olan yol çalışmalarını inceleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, çalışmalar tamamlandığında, trafikte zaman tasarrufu anlamında önemli bir görevin yerine getirileceğini söyledi.

Kuzey Kuşak Yolu'nun Kızılırmak Caddesi'nde devam eden yol çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Gürkan, bölgede kamulaştırma işlemleri ve altyapı çalışmalarının tamamlandığını belirterek, "Çalışmalarımız tamamlandığında Elazığ yolundan giren bir araç, şehre uğramadan Sivas yoluna çıkabilecek" diye konuştu.

Başkan Gürkan yaptığı açıklamada, "Gerek fabrikaların gerek konutların gerek iş yerlerinin kamulaştırma işlemleri yapıldı ve su, kanalizasyon, doğalgaz ve elektrik çalışmaları da bitirildi. İlgili müellif firma tarafından altyapı çalışmaları başlatıldı. İnşallah bu yoldaki çalışmalarımız tamamlandığında Elazığ yolundan giren bir araç şehre uğramadan Sivas yoluna çıkabilecek. Alparslan Türkeş Bulvarı ve Anayurt Bulvarı'ndan, Sivas yoluna bağlanan yolda çalışmalar bitirilmiş durumda. İnşallah önümüzdeki 1-2 ay içerisinde Topsöğüt Köprüsü ötesinde de buna benzer altyapı çalışmalarımız tamamlanacak" diye konuştu.

Malatya trafiğinin yapılan çalışmalarla rahatlayacağını ifade eden Başkan Gürkan, "Kuzey Kuşak Yolu hem seyahat hem zaman tasarrufu hem de güvenli erişim noktasında önemli bir görevi yerine getirecektir. Yol medeniyettir. Hizmet alanında medeniyetle tanışmanın en önemli unsuru yolların ve kavşakların bir an evvel yapılmasıdır. Biz göreve geldikten sonra alternatif yollar olan; Danişment Gazi Bulvarı, Alp Er Tunga Bulvarı, Anayurt Bulvarı, Güldal Akşit Bulvarı'nı yaptık. Kuzey Kuşak Yolu ve Güney Kuşak Yolu ile beraber şehrin trafiğini rahatlatacak temel yatırımların en kısa sürede bitirileceğini ifade etmek istiyorum. Orduzu'dan gelen bir araç, havaalanına direkt gidebilecek. Eski Malatya, Hanımın Çiftliği ve Orduzu'dan gelen bir aracın direkt Sivas, Kayseri, Ankara yoluna ulaşabileceği bir erişim aksı ortaya çıkarttık. Battalgazi Kavşağını da bitirince Kuzey Kuşak Yolu'nun diğer kısımları ile entegre edilerek bu yolun, Elazığ yolundan Sivas ve Kayseri yoluna bağlantısını da gerçekleştirmiş olacağız. Allah hayırlı etsin" şeklinde konuştu.

Yol çalışmaları sırasında kamulaştırma, altyapı ve üstyapı çalışmalarının birlikte yürütüldüğünü sözlerine ekleyen Başkan Gürkan, "Biz çalışmalarımızı yapıp bitirdikten sonra açıklamalarımızı yapıyoruz. Yol yapılacak, söylemi yıllardan beri vardı. Ancak kamulaştırma noktasında bizden önce kimse bir adım atamamıştı. Bu bölgede 500'ün üzerinde konutun kamulaştırılması yapıldı. 1000'e yakın arsanın kamulaştırılması yapıldı. Kızılırmak dediğimiz bölümde 150'ye yakın bağımsız bölümün kamulaştırılması yapıldı. Bir taraftan kamulaştırma bedelleri ödenirken, diğer taraftan altyapı ve üst yapı çalışmaları birlikte yürütüldü. Malatya'mıza hayırlı olsun. İnşallah şehrimiz, geçmişinden daha güçlü bir şekilde ayağa kalkacaktır" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Selahattin Gürkan, Malatya, Ulaşım, Yerel Haberler, Yaşam, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Malatya'da Kuzey Kuşak Yolu çalışmaları tamamlandığında trafik rahatlayacak - Son Dakika


16:36
''Uyuşturucu batağına düştüm'' diyen Damla Ersubaşı, suçu eski eşine attı: Videoyu montajlamış ''Uyuşturucu batağına düştüm'' diyen Damla Ersubaşı, suçu eski eşine attı: Videoyu montajlamış
16:00
Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si sahnede kendinden geçti! Hem şarkı söyledi hem dans etti Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si sahnede kendinden geçti! Hem şarkı söyledi hem dans etti
15:55
Borsa İstanbul'a yeni endeks! BIST 500 bugün itibarıyla devreye alındı Borsa İstanbul'a yeni endeks! BIST 500 bugün itibarıyla devreye alındı
15:46
Futbolcu olmanın başka bir yönü! Neymar, tedavisi sırasında acıdan feryat etti Futbolcu olmanın başka bir yönü! Neymar, tedavisi sırasında acıdan feryat etti
15:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Piyasaları manipüle eden tamahkarlara meydanı boş bırakamayız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Piyasaları manipüle eden tamahkarlara meydanı boş bırakamayız
15:25
Çekya bu kişiyi konuşuyor! 14 kişiyi katleden saldırgana 'Buraya ateş et' diye bağırdı Çekya bu kişiyi konuşuyor! 14 kişiyi katleden saldırgana "Buraya ateş et" diye bağırdı
15:24
Karısı dahil 4 kişiyi öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı: Aracın camına vurdukları için ateş ettim Karısı dahil 4 kişiyi öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı: Aracın camına vurdukları için ateş ettim
15:15
Rize'nin Çayeli ilçesinde petrol bulunması vatandaşları sevince boğdu Rize'nin Çayeli ilçesinde petrol bulunması vatandaşları sevince boğdu

Son Dakika
16:36 "Uyuşturucu batağına düştüm" diyen Damla Ersubaşı, suçu eski eşine attı: Videoyu montajlamış
16:00 Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si sahnede kendinden geçti! Hem şarkı söyledi hem dans etti
15:55 Borsa İstanbul'a yeni endeks! BIST 500 bugün itibarıyla devreye alındı
15:46 Futbolcu olmanın başka bir yönü! Neymar, tedavisi sırasında acıdan feryat etti
15:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Piyasaları manipüle eden tamahkarlara meydanı boş bırakamayız
15:25 Çekya bu kişiyi konuşuyor! 14 kişiyi katleden saldırgana "Buraya ateş et" diye bağırdı
15:24 Karısı dahil 4 kişiyi öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı: Aracın camına vurdukları için ateş ettim
15:23 Karabük'te motosikletle otomobil çarpıştı: 1 yaralı
15:15 Rize'nin Çayeli ilçesinde petrol bulunması vatandaşları sevince boğdu
14:52 Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Arda Kardeşler yönetecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2023 16:40:14. #1.13#
SON DAKİKA: Malatya'da Kuzey Kuşak Yolu çalışmaları tamamlandığında trafik rahatlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement