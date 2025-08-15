Malik Ercan: "Yenipazar için yeni bir sayfa açıyoruz"

Aydın'ın Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye geçti. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taktığı rozetle partisine katılan Ercan, Yenipazar için 'yeni bir sayfa' mesajı verdi.

Ankara'da gerçekleşen rozet takma töreninde CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Söke Belediye Başkanı İberya Arıkan ve Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya'ya rozetleri takıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti rozetini yakasına taktığı Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan yaptığı açıklamada, "Yenipazar'ımıza hizmet noktasında yeni bir sayfa ve yeni bir başlangıç. İlçemizin ihtiyaçlarının karşılanması, projelerimizin hayata geçmesi ve Yenipazar'ımızın hak ettiği yatırımlara kavuşmasını önceleyen bir tercihle yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın taktığı rozetle bugünden itibaren AK Parti'nin bir neferi olarak Devletimiz ve Milletimiz için hizmet etmeye başlıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayelerinde ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun destekleriyle Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Ercan, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, topuklu efemiz Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'nun destekleriyle Türkiye Yüzyılı'nda Yenipazar'ımız için çalışmaya, hizmet üretmeye, yatırımlar yapmaya devam edeceğiz. Daha güçlü bir Yenipazar için; birlik ve beraberlik içinde, ayrım yapmadan çalışmaya devam edeceğim. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da kapım bütün vatandaşlarıma sonuna kadar açıktır. Yenipazar'ımız için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN