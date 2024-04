Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara Göreve Başladı

Politika

31 Mart Yerel Seçimleri'nde Manavgat Belediye Başkanı seçilen Niyazi Nefi Kara, Manavgat İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alarak görevine başladı.

Görevini devreden Manavgat Eski Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Başkan Niyazi Nefi Kara'nın başarılı olacağına yürekten inandığını söyledi. Sözen, "Benim için olduğu gibi bütün Türkiye içinde çok özel bir süreç başladı. Ülkede kaybettiğimiz umudumuzu, tünelin ucundaki kaybettiğimiz o ışığı yeniden gördük, yeniden kazandık. Bunda her birinizin inanışı, her birinizin duruşu, her birinizin emeği son derece önemli. Bu ülkede bu saat itibarıyla hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hepimizin umutlandığı, hepimizin gelecekle ilgili umut taşıdığı yeni bir dönem başlıyor. Hepimize geçmişten çok daha fazla sorumluluk düşüyor ve bunun bilincindeyiz. Ben verdiğiniz emekten dolayı hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Kara; "Her zaman bir olacağız"

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Manavgat halkıyla her zaman bir arada olacaklarını belirtti. Başkan Nefi Kara, "Çok değerli İl Başkanım, İlçe Başkanım, Milletvekillerim, bütün örgütüm ve sağduyulu Manavgatlılar hepiniz hoş geldiniz, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Zorlu bir süreçten sonra Türkiye'de olduğu gibi Manavgat'ta da bir değişim gerçekleştirdik. Önümüzdeki süreçte, bugüne kadar çok çalıştık ama daha çok çalışacağız. Bizim bir hedefimiz var: Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyetinde ona layık bir evlat olarak çalışmak, çalışmak, çalışmak! Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bizim ayrı gayrımız yok dedik. Başkan halk, meclis halk olacak dedik. Bu sözümüzde ısrar edeceğiz. İnşallah 5 yıl boyunca da bu şekilde Manavgat'ı yöneteceğiz. Hepiniz sağ olun, var olun. Ayrıca Akseki Belediye Başkanımız, örgütten arkadaşımız İlkay Hanıma da hoş geldin diyoruz. Her zaman beraber çalışacağız, omuz omuza yan yana. Daha güzel şeyleri birlikte başaracağız. 15 yıldır Manavgat'ı yöneten, sevgili abim dediğim Belediye Başkanımıza ve bu süreçte bundan önce Manavgat'ı yönetenler ve beldeleri yöneten birçok belediye başkanımıza da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Emeği geçen herkese derken onları kast ediyorum. Manavgat'ı birlikte yönetmeye devam edeceğiz" dedi.

Manavgat Belediyesi'nde gerçekleşen devir teslim törenine Nefi Kara ile eşi Hacer Ceyhan Kara, CHP Manavgat İlçe Başkanı Oykun Başar, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, Akseki Belediye Başkanı İlkay Akça, CHP Antalya Milletvekilleri Cavit Arı, Mustafa Erdem, Aliye Coşar ve Sururi Çorabatır ve yüzlerce vatandaş ile katıldı. - ANTALYA