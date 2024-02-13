Manisa\'da 31 Mart Seçimlerinde Oy Kullanacak Seçmen ve Sandık Sayısı Açıklandı

Manisa'da 31 Mart mahalli idareler seçimlerinde oy kullanacak seçmen ve sandık sayısı belli oldu. Manisa İl ve Yunusemre İlçe Seçim Müdürü Faruk Kanber, Manisa genelinde 3 bin 828 sandıkta 1 milyon 113 bin 141 seçmen oy kullanacağını açıklarken, 28 Mayıs seçimlerine göre seçmen sayısının 6 bin kişi civarında arttığını dile getirdi.
Manisa'da 31 Mart mahalli idareler seçimlerinde oy kullanacak seçmen ve sandık sayısını açıklayan Manisa İl ve Yunusemre İlçe Seçim Müdürü Faruk Kanber, Manisa genelinde 3 bin 828 sandıkta 1 milyon 113 bin 141 seçmenin oy kullanacağı açıkladı. Yunusemre ilçesinde 1 seyyar sandıkta 17 seçmenin oy kullanacağını belirten Kanber, cezaevlerinde oy kullanacak kişi sayısının önümüzdeki günlerde belli olacağını açıkladı.
Kanber ayrıca Manisa'nın 17 ilçesindeki sandık ve seçmen sayılarını da şöyle açıkladı: "Manisa'da en fazla seçmen Yunusemre ilçesinde, en az seçmen ise Köprübaşı ilçesinde yer alıyor. Yunusemre'de 598 sandıkta 190 bin 47 seçmen, Akhisar'da 461 sandıkta 138 bin 841 seçmen, Turgutlu'da 405 sandıkta 130 bin 575 seçmen, Salihli'de 427 sandıkta 128 bin 556 seçmen, Şehzadeler'de 383 sandıkta 122 bin 148 seçmen, Soma'da 294 sandıkta 83 bin 383 seçmen, Alaşehir'de 279 sandıkta 79 bin 255 seçmen, Saruhanlı'da 154 sandıkta 44 bin 801 seçmen, Kula'da 144 sandıkta 34 bin 898 seçmen, Kırkağaç'ta 109 sandıkta 29 bin 612 seçmen, Demirci'de 137 sandıkta 29 bin 26 seçmen, Sarıgöl'de 98 sandıkta 28 bin 344 seçmen, Gördes'te 97 seçmen 21 bin 988 seçmen, Selendi'de 84 sandıkta 15 bin 668 seçmen, Ahmetli'de 51 sandıkta 13 bin 642 seçmen, Gölmarmara'da 45 sandıkta 11 bin 749 seçmen, Köprübaşı'nda 62 sandıkta 10 bin 608 seçmen olmak üzere il genelinde 3 bin 828 sandıkta 113 bin 141 seçmen oy kullanacak." - MANİSA
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