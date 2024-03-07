Manisa, İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi\'nde pilot il seçildi

Politika

AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, "İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi" kapsamında Manisa'nın pilot il seçildiğini ve evini yenilemek isteyen Manisalıların 0,69 faizle 180 aya kadar vadeli kredi kullanabileceklerini söyledi.

Baybatur, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin bugün verdiği müjde ile Manisa, İzmir, İstanbul, Kahramanmaraş ve Tekirdağ'ın "İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi" kapsamında pilot ile seçilerek evini yenilemek isteyen vatandaşların 0,69 faizle 180 aya kadar kredi kullanabileceklerini hatırlattı. "İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi"ne Manisa'nın dahil edilmesi için çok çaba sarf ettiklerini dile getiren Baybatur, "Manisa'da bilindiği gibi çok sayıda riskli yapı var ve bu yapıların kentsel dönüşüm projeleri yada farklı projeler bir an önce yenilenmesi gerekiyor. Şehzadeler Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik ile birlikte, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'yi ziyaret ederek kentimizle ilgili taleplerimizi iletmiştik. Bakanımızın bugün açıkladığı proje ile evini yenilemek isteyen Manisalı vatandaşlarımız proje kapsamında 0,69 faizle 180 aya kadar kredi kullanabilecekler. Manisa'mıza hayırlı olsun" dedi. - MANİSA