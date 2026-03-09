Manisalılar İftar Buluşması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manisalılar İftar Buluşması

Manisalılar İftar Buluşması
09.03.2026 21:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de düzenlenen iftar buluşmasında iletişim ve birlik vurgusu yapıldı.

İZMİR'de yaşayan Manisalılar için düzenlenen itfar buluşmasında konuşan AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bizler bu gök kubbenin altında birlikte yaşıyoruz. Ancak tabii ki çağın getirmiş olduğu bir takım handikaplar var. İletişim çağında yaşadığımız iletişimsizlikler var. Bir araya gelmesek de aramızda gönül köprüsü var. İstiyoruz ki bu gönül köprüsüyle aradaki iletişimi daha da güçlendirelim. Birlik beraberlik elbette var ama bunu daha güçlü kılmak mümkün." dedi.

Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen 'Manisalılar İftar Buluşması', Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ardından edilen dualarla başladı. Etkinliğe AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ile Manisalılar Dernekleri yönetici ve üyeleri ile partililer katıldı. Etkinlikte açılış konuşmasını gerçekleştiren AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, konuşmasına geçen günlerde hayatını kaybeden Kasapoğlu'nun amcası Prof. Dr. Asım Kasapoğlu'na rahmet dileyerek başladı. Saygılı, "Benim de eşim Manisalı. Bu yüzden ben de Manisalı sayılırım. Manisa'da Osmanlı ruhu var. Spil Dağı'nın eteklerinden körfezin rüzgarına kadar bütün bir coğrafyanın evlatlarıyız. Birbirimize sahip çıkmamız gerekiyor. Sahip çıkmak sadece yılda bir kere yemekte buluşmak değil, evlatlarını korumak, evlatlarını yüceltmek, evlatlarının bir yerde olmasını sağlamak ve emin adımlarla yukarı çıkmasını sağlamaktır. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızdan şunu öğrendim. Statüler değişebilir. Karakter, şahsiyet asla ve asla değişmez. Ben Manisalı kardeşlerim de hep bunu gördüm" dedi.

'İLETİŞİMİ DAHA DA GÜÇLENDİRELİM'

Saygılı'nın ardından konuşma yapan AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, iletişim vurgusu yaptı. Buluşmada emeği olanlara teşekkür ederek konuşmasına başlayan Kasapoğlu, "Bizler elbette her zaman bu gök kubbenin altında birlikte yaşıyoruz. Ancak tabii ki çağın getirmiş olduğu bir takım handikaplar var. İletişim çağında yaşadığımız iletişimsizlikler var. Ama biliyoruz ki bizlerin gönlü birlikte çarpıyor. Belki her zaman bir araya gelmesek de aramızda gönül köprüsü var. Ama istiyoruz ki bu gönül köprüsüyle aradaki iletişimi daha da güçlendirelim. Birlik beraberlik elbette var ama bunu daha güçlü kılmak mümkün. Bu noktada bu birliktelik sinerjisini arttırmak, bu sinerjiyi daha da güçlü boyuta taşımak mümkün. İnşallah bu birlikteliklerimizi ve gönül bağımızı daha fiziki bir şekilde güçlendirmenin gayretinde olacağız. Kapımız ve gönül kapımız her zaman sizlere açık. Hem Ankara'da hem İzmir'de daima hizmetinizdeyiz. Memleketimiz ve insanlık için bugüne kadar nasıl çalıştıysak, bundan sonra da yine birlikte gayret etmeye, birlikte koşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Milletvekili, AK Parti, Politika, İftar, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Politika Manisalılar İftar Buluşması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyoğlu’nda gece yarısı korkutan yangın Beyoğlu'nda gece yarısı korkutan yangın
Yüksel Yıldırım: Avrupa maçımız olmasaydı Fenerbahçe’nin içinden geçerdik Yüksel Yıldırım: Avrupa maçımız olmasaydı Fenerbahçe'nin içinden geçerdik
Samsunspor’dan gece yarısı TFF’ye flaş çağrı Samsunspor'dan gece yarısı TFF'ye flaş çağrı
Belarus Lideri Lukaşenko ilk kez fast food yedi, tadı damağında kaldı Belarus Lideri Lukaşenko ilk kez fast food yedi, tadı damağında kaldı
ABD-İsrail saldırılarında bir İranlı general daha öldürüldü ABD-İsrail saldırılarında bir İranlı general daha öldürüldü
Fenerbahçe’ye tarihi geri dönüşün ardından kötü haber: Gelecek hafta olamayacaklar Fenerbahçe'ye tarihi geri dönüşün ardından kötü haber: Gelecek hafta olamayacaklar
İşte İran’da yeni liderin duyurulduğu anlar İşte İran'da yeni liderin duyurulduğu anlar
Boran Kuzum’un Paris Moda Haftası tarzı gündem oldu Boran Kuzum'un Paris Moda Haftası tarzı gündem oldu
Hindistan: İran gemisinin konumunu İsrail’e biz verdik Hindistan: İran gemisinin konumunu İsrail'e biz verdik

20:27
İran Büyükelçisi, Dışişleri’ne çağrıldı
İran Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı
20:11
Denizli’nin Buldan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Denizli'nin Buldan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
20:05
Bu maçın sonucu oynanmadan belli oldu
Bu maçın sonucu oynanmadan belli oldu
20:05
İran’ın Hürmüz kararı dünyayı ateşe attı: Petrol fiyatları 215 doları aşabilir
İran'ın Hürmüz kararı dünyayı ateşe attı: Petrol fiyatları 215 doları aşabilir
20:02
Demir Kubbe engelleyemedi, Hizbullah füzeleri Tel Aviv ve Beyt Şemeş’e isabet etti
Demir Kubbe engelleyemedi, Hizbullah füzeleri Tel Aviv ve Beyt Şemeş'e isabet etti
19:53
Putin’den Avrupa’ya çağrı: Birlikte çalışmaya hazırız
Putin'den Avrupa'ya çağrı: Birlikte çalışmaya hazırız
19:36
Çin’den İran’a “Körfez ülkelerinin egemenliğine saygı göster“ çağrısı
Çin'den İran'a "Körfez ülkelerinin egemenliğine saygı göster" çağrısı
18:56
24 yıl hapis cezası vardı Halıların arasında yakalandı
24 yıl hapis cezası vardı! Halıların arasında yakalandı
18:45
Gaziantep’te düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk sözler
Gaziantep'te düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk sözler
17:51
Alarmları kurun Büyük heyecan yarın akşam başlıyor
Alarmları kurun! Büyük heyecan yarın akşam başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 21:40:38. #7.12#
SON DAKİKA: Manisalılar İftar Buluşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.