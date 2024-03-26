Mansur Yavaş, Londra'da kızına ait olan evin belgelerini kamuoyuyla paylaştı - Son Dakika
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Politika

Mansur Yavaş, Londra'da kızına ait olan evin belgelerini kamuoyuyla paylaştı

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AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok'un mal varlığını açıklamasının ardından Mansur Yavaş'ın İletişim Ofisi, Yavaş'ın kızının Londra'daki eviyle ilgili açıklama yaptı. Ev 465 bin sterline alınmış olup, 372 bin 999 sterlini banka kredisi olarak alınmış ve 32 yıl taksitle geri ödenecektir. Mansur Yavaş'ın mal beyanında ise kızına 100 bin pound hibe ettiği belirtilmiştir.

26.03.2024 16:31
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AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok'un mal varlığını açıklamasının ardından sahip olduğu mülklerin fazlalığı kamuoyunda uzun süre konuşulmuştu. Altınok'un, "Tüm mal varlığım Mansur Yavaş'ın kızının Londra'daki evi kadar etmez" açıklaması üzerine Mansur Yavaş'ın İletişim Ofisi'nden söz konusu evle ilgili açıklama yapıldı. Yavaş'ın kızının Londra'daki evi 465 bin sterline alındığı ve bunun 372 bin 999 sterlininin banka kredisi olduğu, kredinin ise 32 yıl taksitle geri ödeneceğini belirtildi. Açıklamada Altınok'a yönelik, "Rakibimizi derhal hissedar olduğu şirketin mal varlığı dâhil tüm varlıklarını kamuoyuyla paylaşmaya davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Turgut Altınok'un mal beyanında açıkladığı arsaların toplamının 6 bin dönüm olduğu ve toprakların yüzölçümünün Monako ve Vatikan'dan daha büyük olduğu sosyal medyada çok konuşulmuştu. Altınok, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yönelik, "Tüm mal varlığım Mansur Yavaş'ın kızının Londra'daki evi kadar etmez" sözleriyle tartışmaya yeni bir boyut kazandırdı. Mansur Yavaş cephesinden ise, Altınok'a, "Takas yapalım, onda biriyle takas yapalım, yüzde biriyle takas yapalım" sözleriyle yanıt geldi.

LONDRADA BULUNAN EVİN BELGELERİ PAYLAŞILDI

Tartışmalar gündemdeki yerini korurken Yavaş'ın çalışma ofisinden Londra'daki eve ilişkin açıklama yapıldı. Altınok'un "Tüm mal varlığım Mansur Yavaş'ın kızının Londra'daki evi kadar etmez" sözlerinin hatırlatıldığı açıklamada Yavaş'ın, temiz ve şeffaf siyaset adına 21 Şubat 2024'te mal varlığını açıkladığı ve tüm adaylara kamu görevinde bulundukları süre içerisindeki mal varlıklarını açıklama çağrısında bulunduğu hatırlatıldı.

Mansur Yavaş'ın kızının Londra'daki evi 465 bin sterline alındığı ve bunun 372 bin 999 sterlininin banka kredisi olduğu, kredinin ise 32 yıl taksitle geri ödeneceğini belirtildi.

Mansur Yavaş, kızının Londra'daki evi hakkında tüm detaylı belgeleri paylaştı.

"YAVAŞ, KIZINA 100 BİN POUND HİBE ETTİĞİNİ MAL BEYANINDA BELİRTTİ"

Yavaş'ın iletişim ofisinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Temiz, şeffaf ve ahlaklı siyaset adına Mansur Yavaş'ın kızının evinin satın alma ücreti ve banka opsiyonlarını açıklıyoruz:

- Bu kredi, İngiltere'de uygulanan, kira öder gibi ev sahibi olunan 'mortgage' sistemi ile çekilmiş olup 384 ay, yani 32yıl taksitle geri ödenecektir.

- Mansur Yavaş bu ev alınırken kızına 100 bin pound hibe etmiş, bunu da mal beyanında açıkça belirtmiştir."

Mansur Yavaş, 2009 yılından beri mal varlığını düzenli olarak kamuoyuyla paylaşmaktadır. Ayrıca 1999 yılından itibaren tüm banka kartı hareketlerinin incelenmesi için de açık çağrıda bulunmuştur.

Mansur Yavaş, kızının Londra'daki evi hakkında tüm detaylı belgeleri paylaştı.

"RAKİBİMİZİ TÜM VARLIKLARINI PAYLAŞMAYA DAVET EDİYORUZ"

Açıklamada, evin satış ve kredi bellerinin de paylaşıldığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Hal böyle iken, açıkladığı kadar açıklamadığı mal varlığının da kamuoyunda çokça tartışıldığı kişilerin 32 yıl taksitle alınan bir ev üzerinden spekülasyon yapmalarına fırsat vermeyeceğiz" Rakibimizin açıklamadıkları kendine kalsın; açıkladığı mal varlığının 10'da 1'ine, hatta 100'de 1'ine mal varlığı takası yapma teklifimiz geçerlidir.

Çok mal sahibi olmak tek başına şaibeli bir durum değildir. Ancak bunu kamuoyuyla paylaşmamak şaibeli bir durumdur. Rakibimizi derhal hissedar olduğu şirketin mal varlığı dâhil tüm varlıklarını kamuoyuyla paylaşmaya davet ediyoruz."

Mansur Yavaş, Londra\'da kızına ait olan evin belgelerini kamuoyuyla paylaştı

Turgut Altınok, Mansur Yavaş, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Mansur Yavaş, Londra'da kızına ait olan evin belgelerini kamuoyuyla paylaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Hüseyin Taşkın GÜLER: Adamsın Mansur başkan. Seni seviyoruz. Sütte leke var sende yok. Yakından takip ettiğim için biliyorum. Bu belge turguta ders olsun. 35 18 Yanıtla Kubilay Turkyilmaz: Nerden aldın NOTERDEN Mİ HELVACİDAN Mİ 5 10
  • Mert kursun : yerseniz 15 31 Yanıtla
  • Tuncay Ulutas: Millet yurt dışından neler alıyor bankalarında ne paraları var adamın aldığı bir tanecik evi koz haline getirip reklam yapıyolar komikler ya 23 6 Yanıtla
  • Uğur Demir: Partizanligi bırakın,su adam kadar belediyecilik yapın vallahi ülkeye yeter, halka yeter... 19 6 Yanıtla
  • Murat YILDIRIM: Londra da Evi Varmış İşte.. 5 7 Yanıtla
  • Zuzu Cimşit: Acaba yüzleri kızardımı hiç zan etmiyorum Allah yar ve yardımcınız olsun başarılar diliyorum mahsur başkan 1 0 Yanıtla

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