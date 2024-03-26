Mansur Yavaş, Londra\'da kızına ait olan evin belgelerini kamuoyuyla paylaştı

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok'un mal varlığını açıklamasının ardından sahip olduğu mülklerin fazlalığı kamuoyunda uzun süre konuşulmuştu. Altınok'un, "Tüm mal varlığım Mansur Yavaş'ın kızının Londra'daki evi kadar etmez" açıklaması üzerine Mansur Yavaş'ın İletişim Ofisi'nden söz konusu evle ilgili açıklama yapıldı. Yavaş'ın kızının Londra'daki evi 465 bin sterline alındığı ve bunun 372 bin 999 sterlininin banka kredisi olduğu, kredinin ise 32 yıl taksitle geri ödeneceğini belirtildi. Açıklamada Altınok'a yönelik, "Rakibimizi derhal hissedar olduğu şirketin mal varlığı dâhil tüm varlıklarını kamuoyuyla paylaşmaya davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Turgut Altınok'un mal beyanında açıkladığı arsaların toplamının 6 bin dönüm olduğu ve toprakların yüzölçümünün Monako ve Vatikan'dan daha büyük olduğu sosyal medyada çok konuşulmuştu. Altınok, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yönelik, "Tüm mal varlığım Mansur Yavaş'ın kızının Londra'daki evi kadar etmez" sözleriyle tartışmaya yeni bir boyut kazandırdı. Mansur Yavaş cephesinden ise, Altınok'a, "Takas yapalım, onda biriyle takas yapalım, yüzde biriyle takas yapalım" sözleriyle yanıt geldi.
Tartışmalar gündemdeki yerini korurken Yavaş'ın çalışma ofisinden Londra'daki eve ilişkin açıklama yapıldı. Altınok'un "Tüm mal varlığım Mansur Yavaş'ın kızının Londra'daki evi kadar etmez" sözlerinin hatırlatıldığı açıklamada Yavaş'ın, temiz ve şeffaf siyaset adına 21 Şubat 2024'te mal varlığını açıkladığı ve tüm adaylara kamu görevinde bulundukları süre içerisindeki mal varlıklarını açıklama çağrısında bulunduğu hatırlatıldı.
Mansur Yavaş'ın kızının Londra'daki evi 465 bin sterline alındığı ve bunun 372 bin 999 sterlininin banka kredisi olduğu, kredinin ise 32 yıl taksitle geri ödeneceğini belirtildi.
Yavaş'ın iletişim ofisinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Temiz, şeffaf ve ahlaklı siyaset adına Mansur Yavaş'ın kızının evinin satın alma ücreti ve banka opsiyonlarını açıklıyoruz:
- Bu kredi, İngiltere'de uygulanan, kira öder gibi ev sahibi olunan 'mortgage' sistemi ile çekilmiş olup 384 ay, yani 32yıl taksitle geri ödenecektir.
- Mansur Yavaş bu ev alınırken kızına 100 bin pound hibe etmiş, bunu da mal beyanında açıkça belirtmiştir."
Mansur Yavaş, 2009 yılından beri mal varlığını düzenli olarak kamuoyuyla paylaşmaktadır. Ayrıca 1999 yılından itibaren tüm banka kartı hareketlerinin incelenmesi için de açık çağrıda bulunmuştur.
Açıklamada, evin satış ve kredi bellerinin de paylaşıldığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Hal böyle iken, açıkladığı kadar açıklamadığı mal varlığının da kamuoyunda çokça tartışıldığı kişilerin 32 yıl taksitle alınan bir ev üzerinden spekülasyon yapmalarına fırsat vermeyeceğiz" Rakibimizin açıklamadıkları kendine kalsın; açıkladığı mal varlığının 10'da 1'ine, hatta 100'de 1'ine mal varlığı takası yapma teklifimiz geçerlidir.
Çok mal sahibi olmak tek başına şaibeli bir durum değildir. Ancak bunu kamuoyuyla paylaşmamak şaibeli bir durumdur. Rakibimizi derhal hissedar olduğu şirketin mal varlığı dâhil tüm varlıklarını kamuoyuyla paylaşmaya davet ediyoruz."
Son Dakika › Politika › Mansur Yavaş, Londra'da kızına ait olan evin belgelerini kamuoyuyla paylaştı - Son Dakika
AK Parti Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, Ensar Vakfı Şube Başkanı Cengiz Çelik, İlim Yayma Cemiyeti Şube Başkanı Kadir Urfanlı ve Bilecik İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği Başkanı Halis Çelik ile bir araya geldi. Yaman, ziyaretinde projelerini anlatarak, göreve seçildiği takdirde kentin kalkınması için gereken çabayı göstereceğini ifade etti. Başkanlar ve üyeler ise Yaman'a teşekkür etti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mal beyanında göstermediği 3 villası havadan görüntülendi. Villaların İmamoğlu İnşaat'a ait olduğu açıklandı.
Maltepe'de AK Parti'nin seçim çalışması sırasında bir partilinin darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i savcılıkça salıverildi, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklanmış, 5'i adli kontrolle serbest bırakılmıştı.
AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp ve Tepebaşı Belediye Başkan adayı Hamid Yüzügüllü ile birlikte Samsunlular Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği'ni ve Eskişehir Muş Kültür ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret ederek üyelerle buluştu. Hatipoğlu, ziyaretlerde seçimlere az bir süre kaldığını hatırlatarak, çocuklara, öğrencilere, kadınlara ve emeklilere yönelik projeler açıkladı. Ayrıca emeklilere yönelik bir destek paketi sunacaklarını belirtti. Hatipoğlu, ayrıca TEI tarafından üretilen milli havacılık motorlarının sergisini gezdi ve TEI'nin başarısını takdir etti. Daha sonra Baksan Sanayi Sitesi'ni ziyaret ederek esnafın sorunlarını dinledi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir Bigadiç'te yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekliye yönelik sözlerine tepki gösterdi. Özel, ayrıca tarım ve hayvancılık sektöründeki maliyet artışlarına dikkat çekti ve emeklilerin yaşadığı ekonomik krizi eleştirdi. Gençlere de seslenen Özel, Atatürk'ün emanetine sahip çıkmalarını istedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize-Artvin Havalimanı'nın geçtiğimiz yıl 1 milyonu geçen yolcu sayısına ulaştığını belirtti. Bakan Uraloğlu, Artvin programı kapsamında Borçka AK Parti İlçe Başkanlığında partililerle bir araya geldi ve Artvin'e yapılan yatırımları anlattı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün 70 sente muhtaç olan değil 1 trilyon dolardan fazla milli geliri olan Türkiye'ye var. Düne kadar toplu iğneyi ithal eden bir Türkiye vardı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize-Artvin Havaalanı'nda geçen yıl 1 milyonu geçen yolcu trafiği olduğunu açıkladı. Uraloğlu, Artvin'e yaptığı ziyarette ise Yusufeli Merkez Viyadüğü'nü inceledi ve bölgedeki eksikliklerin giderilmesi için destek sözü verdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (7)