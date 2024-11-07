Mansur Yavaş: Partimden İstifa İddiaları Gerçek Değil - Son Dakika
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Politika

Mansur Yavaş: Partimden İstifa İddiaları Gerçek Değil

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den ayrılacağına dair dedikoduları ciddiye almadığını ve Ankara'ya hizmet etmeye odaklandığını belirtti.

07.11.2024 14:26
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Partimden istifa edeceğime yönelik yaydırılmaya çalışılan dedikoduları görüyorum ancak ciddiye almıyorum. Bu dedikoduların ne maksatla çıkarıldığını biliyorum" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yaptığı açıklamada partisi CHP'den ayrılacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Partimden istifa edeceğime yönelik yaydırılmaya çalışılan dedikoduları görüyorum ancak ciddiye almıyorum. Bu dedikoduların ne maksatla çıkarıldığını biliyorum. Anketlerde gerileyen iktidar partisine nefes aldıracak, partimizi tartışmaya açacak hiçbir adımın içinde olmayacağımı herkesin bilmesini isterim. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak iki şeye odaklıyım; Ankara'ya hizmet etmeye ve Genel Başkanımızın liderliğinde Türkiye'nin birinci partisi olan partimizin ilk genel seçimlerde birinci çıkmasına, iktidarı değiştirerek güçlendirilmiş parlamenter sistemi getirene kadar Cumhuriyet Halk Partisi ailesi olarak belediye başkanlarımızla, milletvekillerimizle, örgütümüzle üretilmeye çalışılan fitnelere prim vermeden bir bütün halinde çalışacağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Mansur Yavaş: Partimden İstifa İddiaları Gerçek Değil - Son Dakika

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