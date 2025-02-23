Mansur Yavaş'tan İmamoğlu'nun 'Sahte Diploma' Soruşturması Üzerine Açıklama - Son Dakika
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Politika

Mansur Yavaş'tan İmamoğlu'nun 'Sahte Diploma' Soruşturması Üzerine Açıklama

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik sahte diploma soruşturması hakkında, 'Biz de basından duyduk. Gelişmeleri hep beraber izleyelim.' açıklamasında bulundu.

23.02.2025 19:36
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İmamoğlu hakkındaki 'sahte diploma' soruşturmasına Mansur Yavaş'tan açıklama

"Biz de basından duyduk. Gelişmeleri hep beraber izleyelim"

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Genç Akademi Bahçelievler'in açılışı sonrası bir basın mensubunun, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na açılan sahte diploma soruşturması hakkında ne düşünüyorsunuz" sorusuna, "Biz de basından duyduk. Gelişmeleri hep beraber izleyelim olur mu" yanıtını verdi.

Yavaş, BelPa Buz Pateni Tesisi içinde hizmet verecek Genç Akademi Bahçelievler'in açılışına katıldı. Açılışa Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, KUTLU Parti Genel Başkanı Yusuf Halaçoğlu ve çok sayıda Ankaralı vatandaş katıldı. Açılışta konuşan Yavaş, "Gençlerin kafe gibi oturup vakit geçirebilecekleri yerler açmaya başladık. Sayısını gittikçe çoğaltıyoruz. Şu anda açtığımız bu kafe genç akademileri bugüne kadar 294 bin genç kullandı. Biliyorsunuz 400 bin civarında üniversite öğrencisi var. Üniversite öğrencilerini o pahalı kafelerden kurtarıp hatta sigara içilen ortamlardan çıkarıp böyle nezih yerlere getirdik ve buralarda gençler birbirleriyle de etkileşim yapıyor. Yine fikir adamları, fikir insanları buralara gelip hatta öğretim görevlileri arkada gördüğünüz yerler gibi grup çalışmaları, seminerler, toplantılar da yapıyorlar. Eksik kaldığı yönlerde gençlerin kendilerini daha iyi yetiştirmeleri için çalışıyoruz. Şubat ayında bu merkezlerden 18 bin 232 genç yararlandı. Hala tam anlamıyla duyurmuş değiliz. Ankara'ya gelen gençlerin hepsinin Ankara'da Ankara Büyükşehir'i ve diğer belediyelerimizin verdiği hizmetlerinin hepsini duyurup buralardan yararlanmalarını istiyoruz. Çünkü malum öğrencilerin imkanları kısıtlı, barınma sorunu var, yemek sorunu var" diye konuştu.

"Biz de basından duyduk. Gelişmeleri hep beraber izleyelim"

Yavaş, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ankara'da 200 bin aileye doğal gaz yardımında bulunduklarını ifade eden Yavaş, "İktidar sabır sabır diyor da o milletin sabrı çatladı. Eğer biz bu milleti sadece şu andaki hükümetin tasarrufuna bıraksak gerçekten çok ağır şeyler olur. Biz Ankara'da 200 bin aileye kışın üşümemesi için üç aylık doğal gaz yardımı veriyoruz. Her ay birer kilo kendilerine et parası veriyoruz. Çeşitli desteklerimiz var. Onların çocuklarının ortaokul ve lise çocuklarını ücretsiz taşıyoruz. Daha küçük çocukların servis ücretlerini ödüyoruz. Kırtasiye ücretlerini ödüyoruz. Yani Ankara'da yaşayanların durumlarını biliyoruz" dedi.

Bir basın mensubunun, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na açılan sahte diploma soruşturması hakkında ne düşünüyorsunuz" şeklindeki sorusuna ise Yavaş, "Biz de basından duyduk. Gelişmeleri hep beraber izleyelim olur mu" cevabını verdi.

Kaynak: İHA

Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Politika, Ekonomi, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Politika Mansur Yavaş'tan İmamoğlu'nun 'Sahte Diploma' Soruşturması Üzerine Açıklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mansur Yavaş'tan İmamoğlu'nun 'Sahte Diploma' Soruşturması Üzerine Açıklama - Son Dakika
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