ABB Başkanı Mansur Yavaş\'tan seçimdeki rakibi Turgut Altınok\'a "çakarlı araç" göndermesi

ABB Başkanı Mansur Yavaş, seçim gezisinde çakarlı araçlarla konvoy yapan Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok'a tepki gösterdi. Yavaş, "Koruma ve çakarlı araçlarla gezmek gibi bir adetimiz yok. Bir minibüs, bir koruma ve bir şoförle her yere sade bir şekilde gittik. Şunu hissettirmek istedik; bizler seçilmiş insanlarız ama sizin iş yerinize aldığınız herhangi bir genel müdürden hiçbir farkımız yok" dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, seçim çalışmaları kapsamında Ankara Ticaret Borsası İş Merkezi'nde gıda toptancıları ile bir araya geldi. Yavaş'a, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar eşlik etti. Yavaş 5 yıldır kimseyi ayırmadan, şeffaf bir şekilde görev yapmaya çalıştıklarını söyleyerek şu ifadeleri kullandı; "Bugüne kadar bize oy vermeyenleri inciten tek bir açıklamamız olmadı. Zaman zaman siyasi parti liderleri de muhatap almak istedi bizi. 'Sadece görevimizle ilgili açıklama yapacağız' diye söz vermiştik.
Bu sözü tuttuk, yılda bir defa televizyona çıktık. Onda da yaptığımız hizmetleri anlattık. Ankara'nın sokaklarında benim bir tane fotoğrafımı görmediniz. Koruma ve çakarlı araçlarla gezmek gibi bir adetimiz yok. Bir minibüs, bir koruma ve bir şoförle her yere sade bir şekilde gittik. Şunu hissettirmek istedik; bizler seçilmiş insanlarız ama sizin iş yerinize aldığınız herhangi bir genel müdürden hiçbir farkımız yok. Onları 'Şirketi idare etsin' diye kendinize yönetici olarak atıyorsunuz. Yanlış yaparlarsa da cezalandırıyorsunuz. Biz Ankara halkına hükmetmek için değil, onlara hizmet etmeye gelen, Ankara'daki herhangi bir il müdürü neyse oyuz. Aramızdaki farkın sadece seçilmiş olmak olduğunu bilerek hizmet etmeye çalıştık."
Vatandaşın parasını israf etmeden harcamaya çalıştıklarını söyleyen Yavaş şu ifadeleri kullandı; "Zaman zaman 'Ben belediyeden şu ihaleyi aldım, şu işi yapıyorum' diyen iş adamları ile karşılaşıyorum ve çok memnun oluyorum. Açık ihale olduğu zaman herkes hakkıyla gidiyor ve alıyor. Bu şekilde devam edeceğiz. Kimseyi ayırmadan, içinizden biri gibi sizlerin atadığı, maaşını ödediği bir görevli nasıl çalışırsa o şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Ankara halkı takdir ederse bir 5 yıl daha bu şekilde gideceğiz. Örnek olmaya çalışıyoruz."
Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, geçtiğimiz günlerde Polatlı ilçesine giderek bir düğün salonunda vatandaşlarla buluşmuştu. Turgut Altınok'un gelişinin anons edildiği sırada konvoyda yer alan çok sayıda çakarlı araç sirenlerini de açarak ilçede dolaşmıştı.
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 31 Mart yerel seçimleri öncesi çakarlı araçlarla konvoy yapan rakibi Turgut Altınok'a göndermede bulundu. Yavaş, "Koruma ve çakarlı araçlarla gezmek gibi bir adetimiz yok. Bir minibüs, bir koruma ve bir şoförle her yere sade bir şekilde gittik. Şunu hissettirmek istedik; bizler seçilmiş insanlarız ama sizin iş yerinize aldığınız herhangi bir genel müdürden hiçbir farkımız yok" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'da emeklilere verilen bayram ikramiyelerinin 3 bin liraya çıkarılacağını söyleyerek "Emekliye nefes aldıracak bütçeyi oluşturuyoruz." dedi.
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