ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan seçimdeki rakibi Turgut Altınok'a "çakarlı araç" göndermesi - Son Dakika
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Politika

ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan seçimdeki rakibi Turgut Altınok'a "çakarlı araç" göndermesi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 31 Mart yerel seçimleri öncesi çakarlı araçlarla konvoy yapan rakibi Turgut Altınok'a göndermede bulundu. Yavaş, "Koruma ve çakarlı araçlarla gezmek gibi bir adetimiz yok. Bir minibüs, bir koruma ve bir şoförle her yere sade bir şekilde gittik. Şunu hissettirmek istedik; bizler seçilmiş insanlarız ama sizin iş yerinize aldığınız herhangi bir genel müdürden hiçbir farkımız yok" dedi.

16.02.2024 15:06  Güncelleme: 15:37
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ABB Başkanı Mansur Yavaş, seçim gezisinde çakarlı araçlarla konvoy yapan Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok'a tepki gösterdi. Yavaş, "Koruma ve çakarlı araçlarla gezmek gibi bir adetimiz yok. Bir minibüs, bir koruma ve bir şoförle her yere sade bir şekilde gittik. Şunu hissettirmek istedik; bizler seçilmiş insanlarız ama sizin iş yerinize aldığınız herhangi bir genel müdürden hiçbir farkımız yok" dedi.

"BİZE OY VERMEYENLERİ İNCİTEN TEK BİR AÇIKLAMAMIZ OLMADI"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, seçim çalışmaları kapsamında Ankara Ticaret Borsası İş Merkezi'nde gıda toptancıları ile bir araya geldi. Yavaş'a, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar eşlik etti. Yavaş 5 yıldır kimseyi ayırmadan, şeffaf bir şekilde görev yapmaya çalıştıklarını söyleyerek şu ifadeleri kullandı; "Bugüne kadar bize oy vermeyenleri inciten tek bir açıklamamız olmadı. Zaman zaman siyasi parti liderleri de muhatap almak istedi bizi. 'Sadece görevimizle ilgili açıklama yapacağız' diye söz vermiştik.

"KORUMA VE ÇAKARLI ARAÇLARLA GEZMEK GİBİ BİR ADETİMİZ YOK"

Bu sözü tuttuk, yılda bir defa televizyona çıktık. Onda da yaptığımız hizmetleri anlattık. Ankara'nın sokaklarında benim bir tane fotoğrafımı görmediniz. Koruma ve çakarlı araçlarla gezmek gibi bir adetimiz yok. Bir minibüs, bir koruma ve bir şoförle her yere sade bir şekilde gittik. Şunu hissettirmek istedik; bizler seçilmiş insanlarız ama sizin iş yerinize aldığınız herhangi bir genel müdürden hiçbir farkımız yok. Onları 'Şirketi idare etsin' diye kendinize yönetici olarak atıyorsunuz. Yanlış yaparlarsa da cezalandırıyorsunuz. Biz Ankara halkına hükmetmek için değil, onlara hizmet etmeye gelen, Ankara'daki herhangi bir il müdürü neyse oyuz. Aramızdaki farkın sadece seçilmiş olmak olduğunu bilerek hizmet etmeye çalıştık."

"ANKARA HALKI TAKDİR EDERSE 5 YIL DAHA BU ŞEKİLDE GİDECEĞİZ"

Vatandaşın parasını israf etmeden harcamaya çalıştıklarını söyleyen Yavaş şu ifadeleri kullandı; "Zaman zaman 'Ben belediyeden şu ihaleyi aldım, şu işi yapıyorum' diyen iş adamları ile karşılaşıyorum ve çok memnun oluyorum. Açık ihale olduğu zaman herkes hakkıyla gidiyor ve alıyor. Bu şekilde devam edeceğiz. Kimseyi ayırmadan, içinizden biri gibi sizlerin atadığı, maaşını ödediği bir görevli nasıl çalışırsa o şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Ankara halkı takdir ederse bir 5 yıl daha bu şekilde gideceğiz. Örnek olmaya çalışıyoruz."

ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan seçimdeki rakibi Turgut Altınok'a 'çakarlı araç' göndermesi
Altınok seçim gezisinde çakarlı araçlarla konvoy yapmıştı.

NE OLMUŞTU?

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, geçtiğimiz günlerde Polatlı ilçesine giderek bir düğün salonunda vatandaşlarla buluşmuştu. Turgut Altınok'un gelişinin anons edildiği sırada konvoyda yer alan çok sayıda çakarlı araç sirenlerini de açarak ilçede dolaşmıştı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş\'tan seçimdeki rakibi Turgut Altınok\'a "çakarlı araç" göndermesi
Kaynak: DHA

Turgut Altınok, Mansur Yavaş, Ankara, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan seçimdeki rakibi Turgut Altınok'a 'çakarlı araç' göndermesi - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan seçimdeki rakibi Turgut Altınok'a "çakarlı araç" göndermesi - Son Dakika
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