Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ittifak konusunda ters düştü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Ankara ve İstanbul dahil 81 ilde ayrı aday çıkaracaklarını açıklaması gündeme bomba gibi düştü. Bu çıkış sonrası gözler Ankara ve İstanbul'a çevrildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ittifaksız yerel seçimle ilgili "Her halükarda iddialıyız" değerlendirmesini yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Yavaş'ın aksine " Türkiye'nin siyaseti artık bir ittifak siyaseti. Bu anlamda 'ittifak olmamalıdır' diye bir fikre katılmıyorum. Her zaman ittifak şart" ifadelerini kullandı.