MEB'den LGS sonrası yapay zeka tercih robotu - Son Dakika
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MEB'den LGS sonrası yapay zeka tercih robotu

MEB\'den LGS sonrası yapay zeka tercih robotu
12.06.2026 12:56
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS sonuçlarının ardından öğrencilere yapay zeka destekli tercih robotu sunulacağını açıkladı. 1 milyondan fazla öğrencinin katılacağı sınavda beslenme paketi ve canlı kamera kaydı gibi yenilikler uygulanacak.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Çocuklarımız sınav sonuçlarını (LGS) öğrendikten sonra elektronik ortamda kendilerine destek olan bir yapay zeka robotuyla Türkiye'nin neresinde olursa olsun tercih etmek istediği okul türüne göre okulların tamamını fiziki imkanlarıyla karşısına sunan bir tercih robotunu da kendileriyle paylaşacağız." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Yozgat'ta Valilik ziyaretinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tekin, Milli Eğitim Bakanı olduktan sonra sık sık il ziyareti yaptığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 23 yılda Türkiye'nin eğitim ve öğretim altyapısında ciddi mesafelerin kat edildiğine dikkati çeken Tekin, "Bu, uluslararası raporlarda da sıklıkla yer alıyor. OECD'nin eğitim öğretim altyapısı ile ilgili değerlendirmelerinde Türkiye'nin bu anlamdaki adımları devrim olarak tanımlanıyor. Daha yakın zamanda bundan bir ay kadar önce hem OECD hem de PISA direktörü ile yaptığımız toplantıda Türkiye'nin eğitim öğretim süreçlerindeki olağanüstü sıçrayışı tanımlamasını kullandı. Bu sıçrayıştan Yozgat da nasibini aldı." diye konuştu.

AK Parti iktidarları dönemindeki eğitim yatırımları hakkında bilgi veren Tekin, 23 yılda eğitim öğretimin fiziki altyapısına yapılan yatırımların yurt içi üretim fiyat endeksine göre güncel değerinin bugünkü rakamlarla 16 milyar 435 milyon 815 bin lira olduğunu paylaştı.

Tekin, bahsedilen rakama eğitim ve öğretimin teknolojik altyapısıyla ilgili olarak yaptıklarının dahil olmadığını, Türkiye genelinde 650 bin derslikte etkileşimli tahtanın mevcut olduğunu dile getirerek, "Bu rakamla da UNDP'nin (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) raporunda bütün sınıflarında etkileşimli tahta bulunan neredeyse dünyada tek ülke Türkiye tanımlaması yapılmakta." ifadelerini kullandı.

Yarın 1 milyondan fazla öğrencinin Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına gireceğini anımsatan Tekin, öğrencilerin aylar boyunca emek verdiğini, hayal kurduğunu ve bu hayallere ulaşmak için de çok ciddi hazırlık sürecinden geçtiğini belirtti.

Bakan Tekin, MEB olarak öğrencilerin emeklerine sahip çıkarak, onlara güvenli ve sağlıklı bir sınav ortamı sunmak için yoğun çaba içerisinde olduklarının altını çizdi.

Bu yıl 1 milyon 274 bin 629 öğrenciden 1 milyon 22 bin 658'inin sınava girmek için başvuruda bulunduğunu bildiren Tekin, sınavın 81 il, 920 ilçe, yurt dışında ise 8 ülke ve 11 sınav merkezinde gerçekleştirileceğini söyledi.

Tekin, 4 bin 255 okul ve 64 bin 737 sınav salonunda gerçekleştirilecek sınavda görev alacak farklı görev ve ünvanlarda 400 bin personele başarı temennisinde bulundu.

LGS'de beslenme paketi uygulaması

Öğrencilerin sınav kaygısını azaltmak, motivasyonlarını desteklemek ve iki oturum arasında velilerin duydukları kaygıyı bu yıl yaşamamaları adına yeni bir uygulamayı hayata geçirdiklerini anlatan Tekin, şöyle devam etti:

"Bir beslenme paketi paylaşacağız çocuklarımızla. Bunu da şöyle yaptık. Sınav başvurusu esnasında yarın dağıtacağımız beslenme paketinin içeriği ile ilgili olarak velilerimize ve öğrencilerimize bilgilendirme yaptık. Öğrencilerimizin gerek sağlık problemleri sebebiyle gerekse başka sebeplerle beslenme paketinden yararlanıp yararlanmak istemediklerini kendilerine sorduk. Bu kapsamda 1 milyon 22 bin öğrencimizden 924 bin 191 öğrencimiz bu hizmetten faydalanmak istediğini bizimle paylaştı. Paketin içerisinde kuru meyveli, yulaflar, ceviz, kuru üzüm ve su gibi yiyecekler olacak. Beslenme paketi talep etmeyen diğer öğrencilerimize de sadece yine velilerimizin bilgisi dahilinde su, paylaşmış olacağız. Öğrencilerimizin sağlık durumları ve olası alerji riskleri de dikkate alınarak kapsamlı bir planlama yapıldı."

Beslenme paketi talep eden ve etmeyen öğrencilerin ayrı ayrı okullarda sınava gireceğini belirten Bakan Tekin, bu kapsamda hem öğrencilerin beslenme ihtiyacının karşılanacağına hem de güvenlik açısından gerekli önlemlerin alındığına dikkati çekti.

Canlı kamera kayıtları uygulanacak

Kolluk kuvvetlerinin sınavın başlamasından tamamlanmasına kadar çok kritik bir görevi yerine getireceğini dile getiren Tekin, "Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğümüz bakanlığımızın kaynaklarından hareketle sınavların gerçekleştirileceği binalarda, sınav esnasında açık olmak üzere üst aramalarının kontrolünden öğretmenler odasında sınav evrakının dağıtıldığı ana kadar canlı kamera kayıtları uygulanacak ve bu canlı kamera kayıtları bakanlığımızdan da izlenmiş olacak. Bu da hayata geçirdiğimiz yeni bir uygulama." ifadelerini kullandı.

Beslenme paketlerinin öğrencilerin sınav sürecindeki enerji ve konsantrasyon ihtiyaçlarının göz önünde bulundurarak sahalarında uzman, gıda mühendisi, diyetisyenler tarafından tespit edildiğinin altını çizen Tekin, paket içeriğinin sınav başvuru sürecinde velilerle açık ve şeffaf bir şekilde paylaşıldığını söyledi.

Uygulamanın zorunlu olmadığını, sürecin MEB tarafından hassasiyetle yürütüldüğünü anlatan Tekin, sınav güvenliği için yaklaşık 1 aydır İçişleri Bakanlığı ile koordineli şekilde çalıştıklarını anlattı.

Öğrenci ve ailelere tavsiyeler

Bakan Tekin, öğrenci ve velilere sınavla ilgili uyarılarda bulunarak, şunları kaydetti:

"Bizler, çocuklarımızı yalnızca sınav sonuçlarıyla değil, süreç içerisinde ailesiyle toplumuyla etrafındaki kişilerle olan ilişkisiyle ülkesine ve milletine bağlılığıyla gayretleriyle azimleriyle ve çalışkanlıklarıyla hayata kattıkları değerlerle değerlendiren bir eğitim anlayışına hep birlikte sahip olmak durumundayız. Bugün sınava hazırlanan öğrencilerimizin her birisinin arkasında çocuklarını gözü gibi gören onlara büyük fedakarlıklar ve emekler sarf eden, dualar yapan aileleri var. Aylar boyunca çocuklarının yanında olan, onların heyecanlarını ve kaygılarını paylaşan bütün velilerimizin gösterdikleri özverinin fedakarlığın farkındayız. Bu nedenle sınav sonuçları ne olursa olsun çocuklarımızın ortaya koyduğu emeğin ve ailelerimizin verdiği desteğin başlı başına kıymetli olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Öğrencilerimizden beklentimiz sınava sakin bir şekilde girmeleri, bugüne kadar edindikleri bilgi ve birikimi en iyi şekilde ortaya koyacak bir ruh haliyle sınavı tamamlamalarıdır. Unutulmamalıdır ki hayat tek bir sınavın sonucundan çok daha geniş bir imkan ve tecrübe alanıdır."

Sınav sonuçlarının 10 Temmuz'da kamuoyuyla paylaşılacağını bildiren Tekin, "Çocuklarımız sınav sonuçlarını öğrendikten sonra elektronik ortamda kendilerine destek olan bir yapay zeka robotuyla Türkiye'nin neresinde olursa olsun tercih etmek istediği okul türüne göre okulların tamamını fiziki imkanlarıyla karşısına sunan bir tercih robotunu da kendileriyle paylaşacağız." dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Tekin, Valilik Toplantı Salonu'nda basına kapalı gerçekleştirilen il eğitim değerlendirme toplantısına katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika MEB'den LGS sonrası yapay zeka tercih robotu - Son Dakika

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