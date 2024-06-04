Meclis Çalışmalarına Ara Verildi - Son Dakika
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Politika

Meclis Çalışmalarına Ara Verildi

TBMM Genel Kurulu, birleşime verilen aranın ardından yeniden toplandı. Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, DEM Parti milletvekillerinin kürsü işgalini eleştirerek birleşime ara verdi. Aranın ardından DEM Parti milletvekilleri protestolarını sürdürdü ve Meclis Başkanvekili birleşimi kapattı. Yaşanan olaylar sırasında AK Parti ve DEM Parti milletvekilleri arasında arbede yaşandı.

04.06.2024 20:46
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'MECLİS ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ'

TBMM Genel Kurulu, birleşime verilen 10 dakikalık aranın ardından yeniden toplandı. DEM Parti grubunun verdiği önergeye ilişkin konuşması için Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya'yı davet eden Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, milletvekillerini yerlerine geçmesi için yeniden uyardı. Karaca, "Sayın milletvekilleri kürsüye hatibi davet ettim. Kürsüyü boşaltmanız gerekiyor, lütfen yerinize. TBMM'nin bu oturumun, iç tüzüğe aykırı şekilde kürsünün işgalini doğru bulmuyoruz. Sayın milletvekilleri lütfen yerinize" dedi.

Karaca, DEM Parti milletvekillerinin yerlerine geçmemeleri üzerine birleşime 40 dakikalık ara verdi. DEM Parti milletvekilleri, ellerindeki dövizleri sallayarak ve Hakkari Belediyesine atanan kayyım kararına sloganlar atarak tepki göstermeye devam etti.

Genel Kurul, 40 dakikalık aranın ardından yeniden toplandı. Bu bölümde milletvekillerini bir kez daha uyaran Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, birleşime 2 dakikalık ara verdi. DEM Partili milletvekilleri kürsü işgallerini sürdürerek protesto gösterilerini sürdürmesi üzerine Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, meclisin 5 Haziran Çarşamba Günü saat 14.00'te toplanacağını belirterek birleşimi kapattı.

'MİLLETVEKİLLERİ ARASINDA ARBEDE YAŞANDI'

Birleşime verilen kapatılma kararı nedeniyle Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'ya tepki gösteren AK Parti milletvekilleri, 'Kahrolsun PKK' sloganları atarak, kürsüyü işgal eden DEM Partili milletvekillerinin üzerine yürüdü. İki parti milletvekilleri arasında sözlü ve fiziki arbede yaşanırken, tansiyon yükseldi. Yaşanan arbede sırasında DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli yere düşerken AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti milletvekillerini sakinleştirdi. Arbedenin ardından AK Parti'li vekiller Genel Kurul Salonu'nu terk ederken, DEM Partililer de meclisten ayrıldı.

Kaynak: DHA

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