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Meclis'teki kavga, Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiği karenin gösterilmesiyle başladı - Son Dakika

Meclis'teki kavga, Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiği karenin gösterilmesiyle başladı

08.12.2021 15:40

Meclis'te devam eden bütçe görüşmelerinde CHP'li vekil Erkan Aydın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiğini ana ilişkin fotoğraf karesini gösterdi. Bakan Soylu'nun CHP'li Aydın'a "Sahtekar" diye bağırması üzerine TBMM'de gergin anlar yaşandı.

2022 yılı bütçe görüşmeleri Meclis Genel Kurulu'nda devam etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nın bütçelerinin görüşüldüğü TBMM'de İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmelerinin görüşüldüğü sırada kavga çıktı.

CHP'Lİ VEKİL FOTOĞRAF GÖSTERDİ

CHP'li Erkan Aydın, kürsüde fotoğrafını göstererek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik " Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindin" dedi.

BAKAN SOYLU "SAHTEKAR" DİYEREK TEPKİ GÖSTERDİ

Aydın'ın sözlerinin ardından Bakan Soylu'nun "Sahtekar" demesi üzerine gerginlik arttı. Bunun üzerine Erkan Aydın "Aynen iade ediyorum" karşılığını verdi.

TARTIŞMA YUMRUKLU KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Daha sonra CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve Süleyman Soylu arasında sözlü sataşma yaşandı. Tansiyon yükselten tartışma yumruklu kavgaya dönüştü.

Meclis'teki kavga, Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiği karenin gösterilmesiyle başladı

Cumhuriyet Halk Partisi, Sezgin Baran Korkmaz, kavga, TBMM, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Meclis'teki kavga, Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiği karenin gösterilmesiyle başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meclis'teki kavga, Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiği karenin gösterilmesiyle başladı - Son Dakika
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