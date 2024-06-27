Mecliste eski Dışişleri Bakanı Yakış için tören düzenlendi - Son Dakika
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Politika

Mecliste eski Dışişleri Bakanı Yakış için tören düzenlendi

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden AK Parti'nin ilk Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış için Mecliste cenaze töreni düzenlendi. Törene Yakış'ın ailesi, yakınları ve birçok siyasetçi katıldı. Törenin ardından Yakış'ın naaşı Düzce'nin Akçakoca ilçesine gönderildi.

27.06.2024 18:19
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Mecliste eski Dışişleri Bakanı Yakış için tören düzenlendi

ANKARA - Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden AK Parti'nin ilk Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış için Mecliste cenaze töreni düzenlendi.

Ankara'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Dışişleri Bakanı Yakış için Meclis Şeref Kapısı önünde cenaze töreni gerçekleştirildi. Törene Yakış'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski TBMM Başkanları Cemil Çiçek, Bülent Arınç, İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekilleri, eski bakan ve siyasetçiler katıldı. Törende Yakış'ın özgeçmişinin okunmasının ardından dua edildi. Yakış'ın naaşı, törenin ardından toprağa verilmek üzere karayoluyla Düzce'nin Akçakoca ilçesine gönderildi.

Kaynak: İHA

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