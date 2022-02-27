Mehmet Özhaseki," Okların hedefinde Recep Tayyip Erdoğan var" - Son Dakika

Mehmet Özhaseki," Okların hedefinde Recep Tayyip Erdoğan var"

- Jülide Sarıeroğlu, "Ekonomi anlamında dünyada büyüyen iki ülkeden birisi olduk"

Ak Parti Adana 94'üncü İl Danışma Meclisi Toplantısı düzenlendi

ADANA - Ak Parti Adana 94'üncü İl Danışma Meclisi Toplantısına katılan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki," Avrupa Birliğinde Türkiye ve Müslüman düşmanı olan ülkelerin oklarında kim var bir düşünün. Bütün örgütlerin oklarının hedefinde Recep Tayyip Erdoğan var." Dedi.

Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Adana 94'üncü İl Danışma Meclisi Toplantısı'na Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve Julide Sarıeroğlu, Ak Parti Adana milletvekilleri Tamer Dağlı, Abdullah Doğru, Mehmet Şükrü Erdinç, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Ak Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay ve çok sayıda partili katıldı.

Ak Parti genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki yaptığı konuşmada,"'Okyanus ötesindeki Türkiye'nin iyiliğini istemeyen, PKK'nın FETÖ'yü örgütleyen ülkenin oklarının ucunda kim var bir düşünün. Avrupa Birliğinde Türkiye ve Müslüman düşmanı olan ülkelerin oklarında kim var bir düşünün. Bütün örgütlerin oklarının hedefinde Recep Tayyip Erdoğan var. Bizler dua edeceğiz. Bizler destekleyeceğiz ve 2023 yılında inşallah yeniden onu Cumhurbaşkanı olarak göreceğiz ve vazifemizi yerine getirmiş olacağız. Önce 2023 Cumhurbaşkanlığında, 2024'de Büyükşehir Belediyesinde zafer nasip esin diye dua ediyorum inşallah" ifadelerine yer verdi.

"Deniz Baykal yerli ve milli adamdı onu yediler"

CHP'de Deniz Baykal'dan sonra eksen kaymasını olduğu dile getiren Özhaseki,"Baykal, daha çok laiklik, cumhuriyetin temel nedenleri üzerinden, Atatürk ilke ve inkalapları üzerinden bir eleştiri getirirdi. Onu götürdüler. Deniz Baykal, yerli ve milli bir adamdı. Onu yediler. Yerine her şeye müsait olan Kemal efendiyi getirdiler. Kim getirdi? FETÖ tezgah kurarak getirdi. Bant kumpasları yaparak getirdi. O geldikten sonra partide düşünceler değişti" dedi.

"HDP'ye içişleri bakanlığı uygun mu?"

Mehmet Özhaseki,"'6 tane parti bir araya gelmiş. Birde 7'nci parti varmış. Bunların Türkiye'ye yapacakları bir şey yok. Bunlar 1 ay boyunca nereye oturacaklarını karar veremeyen bir grup. Boy sırasına göre mi yaş sırasına mı? Yoksa aldıkları oylara göre mi oturacaklar diye tartıştılar. Türkiye'nin meselelerini karşısında asırlarca tartışırlar. Kafaya takmışlar. Bunlar gitsin de ne olursa olsun. Ne yapacaksınız? HDP'ye hangi bakanlığı vereceksiniz? İçişleri Bakanlığı uygun mu ? Milli Savunma Bakanlığı'nı verir misiniz?" diye konuştu.

"Ekonomi anlamında dünyada büyüyen iki ülkeden birisi olduk"

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu," Zor bir dönemi geride bıraktık. Daha önceki danışma meclisimizde de ifade ettim. Pandemi tüm dünyada dengelerini değiştiren, her türlü konuda büyük değişimin, dönüşümün yaşandığı bir dönem. Allah'a çok şükür sağlıkla ilgili 20 yıllık yaptığımız yatırımlar sayesinde, bu manada ülkemiz gerçekten yüzünün akıyla sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde, tüm emek veren herkesin gayretleriyle bu süreci sağlıklı şekilde atlattık. Çiftçilerimiz üretmeye devam etti. Sanayicilerimiz üretmeye devam etti. Bu yüzden hem ekonomi anlamında dünyada büyüyen iki ülkeden birisi olduk. Diğer tarafta da ihracatta rekorlar kırmaya devam ettik. Çok şükür. Ülkemizin yirmi yıllık yapmış olduğu yatırımlar da bu süreci hasarsız şekilde atlatmamıza çok büyük katkı sağladı" sözlerini aktardı.