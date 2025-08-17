Melania Trump\'tan Putin\'e Barış Mektubu

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yazdığı mektupta barış çağrısında bulunarak, "Siz, yalnızca bir kalem darbesiyle bu vizyonu hayata geçirebilecek birisiniz. Çocukların masumiyetini koruyarak yalnızca Rusya'ya değil, aynı zamanda insanlığa hizmet etmiş olursunuz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için özel bir mektup kaleme aldı. Beyaz Saray yetkilileri, geçtiğimiz cuma günü Trump ile Putin arasında ABD'nin Alaska eyaletinde gerçekleştirilen görüşmelerde ABD Başkanı'nın mektubu Putin'e kendi elleriyle ilettiğini aktardı. Yetkililer mektubun içeriğini açıklamazken, mektupta Ukrayna'daki savaş nedeniyle çocukların kaçırılmasından bahsedildiğini söylediler. Trump, daha sonra eşinin Putin'e yazdığı mektubu kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

"Siz, yalnızca bir kalem darbesiyle bu vizyonu hayata geçirebilecek birisiniz"

First Lady'nin Rus lidere yazdığı mektupta, "Sayın Başkan Putin, her çocuk kalbinde aynı sessiz hayalleri taşır; ister bir ülkenin kırsalında rastgele doğmuş olsun, ister görkemli bir şehir merkezinde. Sevgiyle ve imkanlarla dolu, tehlikeden uzak bir güvenlik hayal ederler. Biz ebeveynler olarak, gelecek neslin umudunu beslemek bizim görevimizdir. Liderler olarak, çocuklarımızı koruma sorumluluğumuz yalnızca bir avuç insanın konforuyla sınırlı değildir. Tartışmasız şekilde herkes için onur dolu bir dünya inşa etmeye çalışmalıyız. Böylece her ruh barışa uyanabilsin ve gelecek tamamen koruma altına alınabilsin. Eminim katılacağınız basit ama derin bir kavram, Sayın Putin, her neslin torunları hayatlarına saflıkla başladığıdır. Coğrafya, hükümet ve ideolojiden üstün bir masumiyetle. Ancak günümüz dünyasında, bazı çocuklar karanlıkla çevrili sessiz bir kahkahayı taşımaya mecbur kalıyor, etraflarındaki karanlığa karşı sessiz bir direniş; geleceği tehdit eden güçlerin eline düşmemek için. Sayın Putin, siz bu melodik kahkahayı tek başınıza geri getirebilirsiniz. Bu çocukların masumiyetini koruyarak yalnızca Rusya'ya değil, aynı zamanda insanlığa hizmet etmiş olursunuz. Bu kadar cesur bir fikir tüm insan ayrılıklarını aşar ve siz, yalnızca bir kalem darbesiyle bu vizyonu hayata geçirebilecek birisiniz. (Artık barış) Zamanı geldi" ifadeleri yer aldı.

Melania Trump, ABD Başkanına Alaska'daki görüşmeye giderken eşlik etmemişti.

Zelenskiy, mektup için teşekkürlerini iletti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Trump'ın Alaska'daki görüşmesi sonrasında kendisiyle gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde daha önceden varlığından haberdar olunmayan söz konusu mektup için First Lady'e teşekkürlerini iletti. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu gerçek bir hümanist yaklaşımdır" ifadelerini kullandı.

Ukrayna çocukların kaçırılmasını savaş suçu olarak nitelendirmişti

Ukrayna, Rusya'yı ailelerinin veya vasilerinin rızası olmadan Rusya'ya veya Rusya işgali altındaki topraklara götürülen on binlerce Ukraynalı çocuğu kaçırmakla suçlayarak, söz konusu durumu Birleşmiş Milletler (BM) soykırım anlaşmasının tanımına uyan bir savaş suçu olarak nitelendirmişti.

BM İnsan Hakları Ofisi'nden yapılan açıklamada, Rusya'nın 2022'de Ukrayna'ya yönelik başlattığı tam ölçekli işgalinin başlangıcından bu yana milyonlarca Ukraynalı çocuğun acı çektiği ve haklarının ihlal edildiği belirtilmişti. - WASHINGTON