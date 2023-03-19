Muharrem İnce: Erdoğan'ı da muhalefeti de göndereceğim

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Ben bu Erdoğan'ı göndereceğim. Ama bu muhalefeti de göndereceğim. Fransa'da Macron nasıl her iki bloku yırtıp attıysa; biz de Türkiye'de bir devrim yapacağız" dedi.

Muharrem İnce, partisinin genel merkezi önünde toplananlara seslendi. İnce, cumhuriyet tarihinin en önemli seçimlerinden birini yaşayacaklarını belirterek, "Bize diyorlar ki; 'Kırk katır mı, kırk satır mı?' Türkiye'yi kutuplaştırıyorlar; Millet İttifakı, Cumhur İttifakı. Bunlardan birini seç diyorlar; 'Ölüm mü istiyorsun, sıtma mı istiyorsun.' Ölüm de istemiyoruz, sıtma da istemiyoruz. Kırk katır da istemiyoruz, kırk satır da istemiyoruz? İlke istiyoruz ilke. PKK'yı da istemiyoruz, Hizbullah'ı da istemiyoruz. Kuvayımilliye ruhunu istiyoruz. Atatürkçüleri istiyoruz. Cumhuriyetin ruhunu istiyoruz" dedi.

Böyle bir kutuplaşma olmayacağını söyleyen İnce, "Biri 70 yaşında, öbürü 75 yaşında. Böyle bir şey yok. Doktor raporu olmadan tarlasını satamazlar, memleketin geleceği ile oynuyorlar. Üçüncü bir yol vardır. Yarıp aşacağız bunu. Size inanıyorum; 50 gün sonra Türkiye'de neler yapacağımızı herkes görecek" diye konuştu.'BANA SALDIRAN TROLLER AKŞENER'E DE SALDIRDI'Şimdi karşılarında bir troll ordusu olduğunu söyleyen İnce, "İletişim Başkanlığı da var. CHP'li belediyeler de var. Saldır, babam saldır. Ne kadar FETÖ'cü varsa; Hakan Şükür, Emre Uslu.. FETÖ'nün kaçak firarileri, hepsi Millet İttifakı'nı destekliyor; bana çamur atıyorlar. CHP'li belediyelerden beslenen troller, bana çamur atıyor. Neymiş? Beni AK Parti'li troller, savunuyormuş. Siz troll müsünüz? Belediye imkanları ile mi geldiniz ' Ben size para verdim mi' Ben de para yok ki size vereyim. Siz hem buraya geldiniz hem de para verdiniz. Bunlara dünyayı kaç bucak olduğunu göstereceğiz. Türkiye'ye yeni bir seçenek sunacağız. Yarıp aşacağız. Hiç korkmayın, merak etmeyin. Bu troll ordusu, Sayın Akşener masadan kalktığında bana yaptıklarının aynısını Sayın Akşener'e yaptılar. 'Para aldı' dediler, 'masayı yıktı' dediler. Bana söylediklerinin aynısını ona söylediler" dedi.'ERDOĞAN'I DA MUHALEFETİ DE GÖNDERECEĞİM?'Seçimlerde Cumhurbaşkanı olacağını ifade eden İnce, "Ben bu Erdoğan'ı göndereceğim. Ama bu muhalefeti de göndereceğim. Erdoğan, 20 yılda Türkiye'yi bir uçurumun kenarına getirdi. Erdoğan, Türkiye'yi kurtaramaz. Erdoğan, Türkiye'yi kalkındıramaz. Kılıçdaroğlu geçmişte diyor ki; 'Ali Babacan'ı Yüce Divan'a göndereceğim'. Şimdi diyor ki; 'Cumhurbaşkanı yardımcısı yapacağım'. Hangisi? Suriyelileri gönderecekmiş, yahu Suriyelileri göndereceksin de Davutoğlu'nu cumhurbaşkanı yardımcısı yaparak mı göndereceksin ' Nasıl olacak bu' Suriyeliler, Davutoğlu sayesinde gelmedi mi? Bir şeyi eksik bırakmışsın Kılıçdaroğlu, temmuzda Madımak'a Karamollaoğlu ile beraber git de tam olsun" dedi.'YARIN YSK'YA GİDİP ADAYLIK BAŞVURUSU YAPACAĞIM'

Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) gideceğini hatırlatan İnce, "Yarın YSK'ya gidip adaylık için dilekçemi vereceğim. Yarın son gün. Ama çarşamba bir iş başlıyor; 100 bin imza. Çarşambadan pazartesiye kadar. Biz ne yapacağız? Çarşamba günü, 1 günde işi bitireceğiz. Sizden ne istiyorum? Çarşamba günü kardeşiniz, anneniz, babanız, sevgiliniz, arkadaşınız, babaanneniz, anneanneniz, dedeniz, komşunuz kim varsa ilçe seçim kuruluna gidip, imza verdiriyorsunuz. Hadi göreyim sizi, çarşamba gününden itibaren ilçe seçim kurulu başkanlıkları önünde kuyruk oluşturacaksınız. Hadi göreyim sizi. Fransa'da Macron nasıl her iki bloku yırtıp attıysa; biz de Türkiye'de bir devrim yapacağız. Ne Cumhur ne Millet; tek yol Memleket" diye konuştu. ?İnce ardından gençlerle birlikte İzmir Marşı'nı söyledi.