Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, BBP Genel Başkanı Destici'yi ziyaret etti (2) - Son Dakika
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Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, BBP Genel Başkanı Destici'yi ziyaret etti (2)

15.06.2022 16:32

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret etti.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret etti.

BBP Genel Merkezi'nde, yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından Destici ve İnce açıklama yaptı.

Gıda ve tarımda ciddi sıkıntılar yaşandığını belirten İnce, vatandaşların marketlerdeki pahalılıktan yakındığını söyledi.

Gıda, beslenme ve su kriziyle ilgili yaklaşık yüz maddelik çözüm önerilerinin yer aldığı bir rapor hazırladıklarını ifade eden İnce, konuyla ilgili yaklaşık 19 siyasi parti genel başkanına mektup yazdıklarını bildirdi.

Mektuplarına cevap veren Destici'ye teşekkür eden İnce, "Raporumuzu kendilerine sunduk. Bu rapor tartışmaya açık bir rapordur. Beğendiğiniz kısımlarını lütfen siz de dile getirin, eleştirileriniz varsa lütfen bize iletin, yanlışımız varsa düzeltelim. Ortak akılla ortak çözüm bulalım." dedi.

İnce, bütün siyasi partileri, gıda, beslenme ve tarım üzerinde ortak söz söylemeye davet ederek, "Bereketli toprakların yoksul çocukları olmak istemiyoruz. Bu bereketli topraklarda mutlu yaşamak istiyoruz. 'Paramız var, ithal ederiz' mantığının bu topraklarda terk edilmesini istiyoruz." diye konuştu.

BBP Genel Başkanı Destici ise Kovid-19 salgını ve Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle dünyada var olan gıda krizinin daha da arttığını ifade etti.

Tarım, hayvancılık ve gıdanın çok önemli hale geldiğini vurgulayan Destici, tarımla ilgili güçlü yatırımların yapılmasının mühim olduğunu dile getirdi.

Mustafa Destici, enflasyon ve hayat pahalılığının, ülkenin en önemli gündem maddesi olduğunu aktararak, "Yüksek enflasyondan dolayı asgari ücretin yılda bir değil de altı ayda bir belirlenmesini dile getirmiştik. İnşallah bunu temmuz ayında göreceğimizi umut ediyorum. Enflasyon farkı ne kadar olursa olsun bunun çalışan kesimlerimize yansıtılacağını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Devletin sebepsiz fiyat artışlarına müdahale etmesi gerektiğini söyleyen Destici, "Üretici hem ekerken hem de satarken desteklenmeli. Tüketici de onu hakkı olan ederiyle almalı. Maalesef şu anda burada ciddi eksiklikler var. Bunların giderilmesi gerektiğini düşünüyorum." açıklamasında bulundu.

Destici, İnce'nin sunduğu raporu inceledikten sonra fikirlerini dile getirmek amacıyla iadeiziyaret yapacaklarını aktardı.

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, BBP Genel Başkanı Destici'yi ziyaret etti (2)
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, BBP Genel Başkanı Destici'yi ziyaret etti (2)
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, BBP Genel Başkanı Destici'yi ziyaret etti (2)
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, BBP Genel Başkanı Destici'yi ziyaret etti (2)
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, BBP Genel Başkanı Destici'yi ziyaret etti (2)

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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