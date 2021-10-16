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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, kaldırıma oturup öğrenciyle fizik sorusu çözdü - Son Dakika

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, kaldırıma oturup öğrenciyle fizik sorusu çözdü

16.10.2021 14:10

Partisinin Manavgat ilçe binası açılış töreni için ilçeye gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, makine mühendisliği okumak istediğini söyleyen lise son sınıf öğrencisinin sorusu üzerine, onunla birlikte kaldırıma oturup fizik sorusu çözdü.

İlçe binasının açılışı için Manavgat'a gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Antalya ve ilçelerinden gelen partililer tarafından karşılandı.

"YÜREKLERİ VARSA GELSİNLER"

Açılış kurdelesini kesmeden önce partililere hitaben bir konuşma yapan İnce, Antalya'nın Türkiye'nin en farklı kentlerinden bir tanesi olduğunu belirterek, "Türkiye'nin bir ülkeye bakabilecek kadar verimli kentlerinden bir tanesi de Antalya'dır. Tarımın ve turizmin başkenti. İşte böyle bir kentin ilçesinde ne cumhur ne millet diyen, vatandaşına üçüncü bir seçeneği sunan Millet Partisinin ilçe başkanlığını açmanın gururunu yaşıyoruz.

Muharrem İnce, kaldırıma oturup öğrenciyle fizik sorusu çözdü

Türkiye'de hem iktidar hem muhalefet insanları kandırıyor. Birisi başkanlık sistemi derken diğeri güçlendirilmiş parlamenter sistem diyor. Dünya siyaset literatüründe bunların ikisi de yok. Eğer Türkiye'yi demokratikleştirmek istiyorsak bunun yolu bunun yolu siyasi partiler yasasını değiştirmekten geçmektedir. Genel başkanları diktatör olmaktan çıkarmadan parlamentoya ve ülkeye demokrasi gelmez. Eğer bu iktidar ve muhalefet gerçekten demokrasi istiyorsa siyasi partiler kanunundan yola çıkalım. Yürekleri varsa gelsinler" dedi.

Muharrem İnce, kaldırıma oturup öğrenciyle fizik sorusu çözdü

KALDIRIMA OTURUP SORU ÇÖZDÜ

Açılışın yapılmasının ardından esnaf ziyaretine başlayan İnce, yanına gelen İMKB Anadolu Lisesi öğrencisi Orhan Acar'ın makine mühendisi olmak istediğini söylemesi üzerine, bunun yolunun fizikten geçtiğini söyledi. İnce, öğrenci Orhan Acar'la birlikte kaldırıma oturup fizik sorusu çözdü.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, kaldırıma oturup öğrenciyle fizik sorusu çözdü

Memleket Partisi, Muharrem İnce, Manavgat, Hisarcık, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, kaldırıma oturup öğrenciyle fizik sorusu çözdü - Son Dakika
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