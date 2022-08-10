Muharrem İnce: "6'sından biri çıkıp da ben bu Erdoğan'ı yenerim diyemiyor" - Son Dakika
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Muharrem İnce: "6'sından biri çıkıp da ben bu Erdoğan'ı yenerim diyemiyor"

10.08.2022 14:52
Muharrem İnce: "6'sından biri çıkıp da ben bu Erdoğan'ı yenerim diyemiyor"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 6'lı İttifakı eleştirerek, "Şunu söyleyeyim, 6'sından biri çıkıp da ben bu Erdoğan'ı yenerim düşün peşime diyemiyor" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 6'lı İttifakı eleştirerek, "Şunu söyleyeyim, 6'sından biri çıkıp da ben bu Erdoğan'ı yenerim düşün peşime diyemiyor" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, son 1 yılda 4. kez Denizli'ye geldi. İlk başta Kale ilçesinde partililerle bir araya gelen Muharrem İnce, ardından da kent merkezinde hareket etti. Burada bir otelde açıklamalarda bulunan Muharrem İnce, 6'lı İttifakı hedef aldı. İnce, "Şunu söyleyeyim 6'sından biri çıkıp da ben bu Erdoğan'ı yenerim düşün peşime diyemiyor" diye konuştu.

"Ruhsatlar CHP'li belediyede, çek raporu AK Parti'de"

" Türkiye'de iki ittifak yok, üç ittifak var. Bir de rant ittifakı var" diye devam eden Muharrem İnce, "Duymadınız mı? Muğla, Bodrum, Marmaris Çeşme böyle ilginç yerlerde, çok ilginç ittifaklar var. Ruhsatlar CHP'li belediyede, çek raporu AK Parti'de. Denizli'de deniz kenarı olmadığı için sizde pek yok galiba, buralarda çok var. Otel, rezidans ne istiyorsanız sayabilirim" ifadelerini kullandı.

"CHP'den ve İYİ Parti'den her ay düzenli maaş alıyorlar"

CHP'ye yüklenen Muharrem İnce, "Halk TV, Tele 1, KRT, CHP'den ve İYİ Parti'den her ay düzenli maaş alıyor. Miktarlarını bile söylerim. Son zamları bilmiyorum ama. Bir de haber yaptıkları zaman 'maaşı keseriz' diye tehdit ediyorlar, sonra bu ülkeye demokrasi getireceğiz diyorlar" dedi.

"Siyaset yumrukla değil dil ve beyinle yapılır"

Gazeteci Latif Şimşek'e saldıran Cemal Enginyurt'u da eleştiren İnce, "Cemal Enginyurt'a gelince, kendini ringde zannediyor. Meclisi de ring zannediyor, stüdyoyu da ringe zannediyor, her yeri ring zannediyor. Ona da yumruklarını değil, dilini kullanmasını öneriyorum. Siyaset yumrukla değil, dil ve beyinle yapılır" diye konuştu. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Memleket Partisi, Muharrem İnce, Denizli, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Muharrem İnce: '6'sından biri çıkıp da ben bu Erdoğan'ı yenerim diyemiyor' - Son Dakika

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