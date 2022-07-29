Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Mersin'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Mersin'de ziyaretlerde bulundu

29.07.2022 23:27

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Mersin'in Mut, Silifke ve Erdemli ilçelerinde vatandaşlarla bir araya geldi, esnafı ziyaret etti.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Mersin'in Mut, Silifke ve Erdemli ilçelerinde vatandaşlarla bir araya geldi, esnafı ziyaret etti.

İnce, Mut ilçesinde Karacaoğlan Çınaraltı Parkı'nda vatandaşlarla selamlaştı, fotoğraf çektirdi.

Burada vatandaşlara seslenen İnce, 6'lı masayı oluşturan siyasi partilerin anlaşmazlık içinde olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Bu 6'lı masa iş başına geldiğinde acaba ne gelecek başımıza? Birisi diyor ki 'Ergenekon'u yeniden yargılayacağız', öbürü 'Yapamazsın' diyor. Biri diyor ki 'Kamulaştıracağız', öbürü diyor ki 'Yapamazsın.' Biri diyor ki 'İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden imzalayacağız.' Öbürü 'Yapamazsın' diyor. Birisi 'Suriyelileri göndereceğiz', öbürü 'Suriyelileri gönderemezsin' diyor."

Partisinin çalışmaları hakkında bilgi veren İnce, Türkiye'nin Libya'da olması gerektiğini kaydetti.

Konuşmasının ardından İnce, esnaf ziyaretinde bulundu.

Daha sonra İnce, Silifke ilçesi Susanoğlu Mahallesi'ndeki sahil bandında vatandaşlarla sohbet etti.

Erdemli ilçesinde tatil sitelerindeki vatandaşları ziyaretinin ardından İnce, sahil bandında gençlerle sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

YORUMLAR
500
İnce, kendisine yapılan 'siyaseti bırak' eleştirilerine Kılıçdaroğlu'nu örnek vererek yanıt verdi: On kere kaybedenler bıraksın İnce, kendisine yapılan 'siyaseti bırak' eleştirilerine Kılıçdaroğlu'nu örnek vererek yanıt verdi: On kere kaybedenler bıraksın Memleket Partisi Genel Başkanı İnce: 'Kılıçdaroğlu 10 kez kaybetti ona bırak demiyorsunuz' Memleket Partisi Genel Başkanı İnce: 'Kılıçdaroğlu 10 kez kaybetti ona bırak demiyorsunuz'
Kaynak: AA

Memleket Partisi, Muharrem İnce, Mersin, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Mersin'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:18 Oto gaza zam! Gece yarısından sonra litresi 30 kuruş artacak
23:56 Ümit Özdağ, Devlet Bahçeli'yi neden eleştirmediğini Erdoğan ve Erbakan örneğiyle açıkladı: Bu bizim stratejimiz
23:30 Milyonların merakla beklediği EYT sorununun çözümü için masada 3 formül var! Son kararı Erdoğan verecek
23:10 Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Luan Peres'i renklerine bağladı! İşte bonservis bedeli
23:10 Avrupa'da Maymun çiçeği virüsünden ilk ölüm yaşandı!
22:57 Sivas'ta cenaze yemeğinden zehirlenen 104 kişi hastaneye kaldırıldı! Taburcu olan Belediye Başkanı açıklama yaptı: 85 kişinin durumu iyi
22:50 Diyarbakır'da baraj inşaatında korkutan kaza! Hidrojen sülfür tüpü patladı, 18 işçi zehirlendi!
22:09 İSO toplantısında TCMB Başkanı Kavcıoğlu ile sanayiciler arasında yaşanan "stokçuluk" tartışması sonucu gergin anlar yaşandı
21:49 Ahmet Davutoğlu'ndan, Erdoğan'a "O makama layık olduğu için gelmedi" sözleri üzerinden açık çağrı: Gelin yüzleşelim
21:41 Edirne'de bir aracın sürücü koltuğunun atında 9 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2022 01:59:21. #1.11#
SON DAKİKA: Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Mersin'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement