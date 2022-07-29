Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Mersin'de ziyaretlerde bulundu

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Mersin'in Mut, Silifke ve Erdemli ilçelerinde vatandaşlarla bir araya geldi, esnafı ziyaret etti.

İnce, Mut ilçesinde Karacaoğlan Çınaraltı Parkı'nda vatandaşlarla selamlaştı, fotoğraf çektirdi.

Burada vatandaşlara seslenen İnce, 6'lı masayı oluşturan siyasi partilerin anlaşmazlık içinde olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Bu 6'lı masa iş başına geldiğinde acaba ne gelecek başımıza? Birisi diyor ki 'Ergenekon'u yeniden yargılayacağız', öbürü 'Yapamazsın' diyor. Biri diyor ki 'Kamulaştıracağız', öbürü diyor ki 'Yapamazsın.' Biri diyor ki 'İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden imzalayacağız.' Öbürü 'Yapamazsın' diyor. Birisi 'Suriyelileri göndereceğiz', öbürü 'Suriyelileri gönderemezsin' diyor."

Partisinin çalışmaları hakkında bilgi veren İnce, Türkiye'nin Libya'da olması gerektiğini kaydetti.

Konuşmasının ardından İnce, esnaf ziyaretinde bulundu.

Daha sonra İnce, Silifke ilçesi Susanoğlu Mahallesi'ndeki sahil bandında vatandaşlarla sohbet etti.

Erdemli ilçesinde tatil sitelerindeki vatandaşları ziyaretinin ardından İnce, sahil bandında gençlerle sohbet etti, fotoğraf çektirdi.