Bağdat Caddesi'nde parti otobüsüyle gezen Muharrem İnce'ye polis engeli! İnce, "Evrak vermiyorum, istediğim zaman geçerim" diyerek isyan etti

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İstanbul'da bir restoranda düzenlenecek basın toplantısı için Caddebostan'a gitti. Burada cadde üzerinde polis tarafından durdurulan İnce, ekiplere "Evrak filan vermiyorum. Bu ülke özgür bir ülke. İstediğim zaman Bağdat Caddesi'nden geçerim." şeklinde tepki gösterdi.

6'LI MASAYA YÜKLENDİ

Yaşanan olayın kısa süre içerisinde çözülmesinin ardından Muharrem İnce düzenlediği basın toplantısı kapsamında 6'lı masa hakkında konuştu. Muhalefet partilerinin oy oranının yüzde 70-80'lerde olması gerektiğini vurgulayan İnce, "İktidarın karşısındaki muhalefet 8 ayda 6 defa toplanmış. Çeyrek altın günü sağlanmış. Kamulaştırmada anlaşamamışlar. Birisi 'Kamulaştıracağız' diyor, diğeri 'Yapmayacağız' diyor. Ergenekon, Balyoz davalarında anlaşamamışlar.

"NASIL BİR ADAY BULACAKLARINDA ANLAŞAMAMIŞLAR"

İstanbul Sözleşmesi'nde anlaşamamışlar. Sığınmacılar konusunda anlaşamamışlar. 'Devlet Planlama Teşkilatı'nı yeniden açacağız' diyorlar ama kapatanlar masada oturuyor ikisi... Nasıl bir aday bulacaklarında anlaşamamışlar. 6'lı masa emredecek, cumhurbaşkanı da şak diye yapacak. Böyle bir cumhurbaşkanı adayı nasıl seçim kazanacak? Bunu konuşmuyorlar" şeklinde konuştu.

Muharrem İnce'nin açıklamalarının detayları şöyle:

"Adaydan önce seçmenlerin ve sandığın konuşulması gerektiğini vurgulayan İnce, sahte seçmen olup olmadığına dair hiçbir partinin elinde rapor olmadığını ifade etti. Muhalefet partilerine 60 milyon seçmeni masaya yatırma çağrısında bulunan Muharrem İnce, "Ey muhalefet partileri, altın gününden vazgeçin. Gelin bütün siyasi partiler bir araya gelelim, bu 60 milyon seçmeni masaya yatıralım. Mahalle mahalle Türkiye'yi paylaşalım. Sandık sandık paylaşalım.

"SEÇMEN İTTİFAKI LAZIM"

Türkiye'ye yeni bir ittifak lazım. Seçmen ittifakı lazım. Seçmen ittifakının yanında sandık ittifakı lazım. Bunu başarabiliriz, bunu yapmalıyız. Bu konuda da bütün muhalefet partileriyle birlikte çalışmaya hazırız."