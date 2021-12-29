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Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan ek zam talebi: En kısa sürede hayata geçirilmeli - Son Dakika

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan ek zam talebi: En kısa sürede hayata geçirilmeli

29.12.2021 00:27

Milyonlarca memur maaşlarına gelecek zamma odaklanmışken Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, ek zam talebini tekrar gündeme getirdi. Memurlara gereken iyileştirmelerin vergi muafiyeti ile yapıldığı açıklamalarını eleştiren Yalçın, "Vergi muafiyeti düzenlemesi ilave zam olarak görülmemelidir. Ek zammın en kısa sürede hayata geçirilmesini istiyoruz" dedi.

Memur ve memur emeklisi dört gözle 2022 yılında yapılacak zam oranını bekliyor. 3 Ocak'ta açıklanacak 2021 yılının Aralık ayı enflasyonu sonrası memur ve emeklinin zam oranı da netleşecek. Memurlar bu tarihi beklerken Sosyal Güvenlik Kurumu 6. Olağan Genel Kurulu'nda konuşma yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, taleplerini sıraladı.

"3600 EK GÖSTERGE YENİDEN DÜZENLENMELİ"

Yalçın, kamu görevlilerinin temel beklentilerinden biri olan ve çalışma düzeninde adaletin sağlanması için 3600 ek gösterge konusunda yapılan çalışmalara Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yapacağı katkıyı önemsediklerini ifade ederek, 3600 ek gösterge başta olmak üzere göstergelerin yeniden düzenlenmesi, sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi konularına ilişkin imza altına alınan toplu sözleşme hükümlerinin gereği olarak çalışma komisyonlarının bir an önce toplanması gerektiği çağrısında bulundu.

EK ZAM TALEBİNİ YİNELEDİ

Konuşmasında sosyal güvenlik sisteminin Türkiye'nin geleceği için önemli olduğuna ve bu konuda paydaşların ortak çalışmalarının gerekliliğine değinen Yalçın, kamu görevlilerinin ek zam beklentisini de yineledi. Kamu görevlilerinin alım gücü düşüklüğünü telefi etmeye yönelik adımların vergi muafiyeti ile sınırlı olmaması gerektiğinin altını çizen Yalçın, memurlara gereken iyileştirmelerin vergi muafiyeti ile yapıldığı açıklamalarını da eleştirdi.

"SÖZLEŞMELİLER KONUSUNDA BİR AN ÖNCE ÇALIŞMA BAŞLAMALI"

Sözleşmeli personeller ile ilgili de konuşan Yalçın, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik çağrılarını hatırlatarak belediyelerde işten çıkarılan memurlar ile ilgili çağrısını yineledi. "İş güvencesi konusunda sözleşmeliler boyutuyla ciddi sıkıntılar yaşıyor" diyen Yalçın, "Şu an 5393'lü belediyelerde çalışan sözleşmeli arkadaşlarımız 31 Aralık itibariyle işlerine son verilmek üzere tebligatları verilmiş durumda. Yargı kararıyla geri döndürdüğümüz arkadaşlarımız 2., 3. Kez aynı sorunla karşılaşıyor. Kaç gündür Sayın Kılıçdaroğlu'na ihbarımdır diye çağrıda bulunuyorum. Kırşehir Belediyesinde 13 kişiydi, 25'i geçmiş durumda 2 haftada işten çıkarılan kişi sayısı. Bu arkadaşlar memur. Sözleşmeliler konusunda da komisyonun bir an önce çalışmaya başlamalı. Bu kara soruna çözüm bulunması son derece kıymetli" diye konuştu.

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan ek zam talebi: En kısa sürede hayata geçirilmeli
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan ek zam talebi: En kısa sürede hayata geçirilmeli
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Ali Yalçın, Memur Sen, Vergi, Memur, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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