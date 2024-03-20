Meral Akşener, Ahlat\'ı uluslararası bir kültür ve turizm merkezi haline getireceklerini belirtti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ahlat'ı uluslararası bir kültür ve turizm merkezi haline getireceklerini belirterek, "Geçmişte Lozan ve Brüksel'de, halen Soçi ve Davos'ta olduğu gibi uluslararası toplantıların burada yapıldığını hayal edin. Bunu birlikte başaracağız." dedi.
Bitlis'in Ahlat ilçesinde partisince düzenlenen teşkilat toplantısına katılan Akşener, İYİ Partiye katılan Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban'a destek istedi.
Çoban'ın, Ahlat'a önemli hizmetlerinin olduğunu belirten Akşener, bu hizmetlerin devam etmesi için ilçe sakinlerinin oyuna talip olduklarını söyledi.
"El ele vererek Ahlat'ı devletimizin önemli toplantılarının yapıldığı, uluslararası bir kültür ve turizm merkezi haline getireceğiz." diyen Akşener, şöyle konuştu:
"Buraya ABD Başkanı Biden, Putin, Avrupa ülkelerinin devlet başkanları gelecekler. Geçmişte Lozan ve Brüksel'de, halen Soçi ve Davos'ta olduğu gibi uluslararası toplantıların burada yapıldığını hayal edin. Bunu birlikte başaracağız. Bunun için önce Mümtaz başkanımız seçilecek. Buraya devletin yaptığı, Sayın Erdoğan'ın öncülük ettiği külliyenin yapılmasına karşı çıkmadık bir muhalefet parti olarak ama daha aktif, canlı, geniş kullanılması gerektiğini de daha yüksek sesle söylemeye devam edeceğiz."
"Emeklilere 7 bin lira bayram için ikramiye verin"
Seçime giderken bütün siyasi partilerin emeklilerin maaşlarıyla ilgili konuştuğunu anlatan Akşener, yan geliri olmayan emeklilerin Ahlat, Aydın ve İstanbul'da da zor şartlarda geçindiğini ifade etti.
Bir emeklinin 10 bin lira maaşla et ve peynir almasının mümkün olmadığını belirten Akşener, şöyle devam etti:
"Şimdi diyorum ki emeklilerle ilgili, Sayın Erdoğan, 7 bin lira bayram için ikramiye verin. 3 bin lira yetmez. İki dudağınızın arasında, 11 bin lira seyyanen zam verin emeklilerin tümüne ve en düşük emekli maaşını da asgari ücret kadar yapın. Şimdi buraya gelirken bir arkadaşımdan yeni duydum. Bir seyyanen zam yapılacağı konuşuluyormuş. 5 bin liraymış. 5 bin lirayı kabul etmiyorum Sayın Erdoğan. Biz onu hesapladık. 11 bin lira seyyanen zam vermenin bu ülkeye bir zararı yok ama o emeklilerimiz ayağa kalkar. Onlar bunu hak ettiler."
Bütün partilerin Cumhuriyet'in 100. yılında 100 bin öğretmen atamasını dile getirdiğini anımsatan Akşener, "Diyorum ki seçime kadar 100 bin öğretmen tayin edin. Yine bütün siyasi partiler olarak dedik ki mülakatı kaldıracağız. 82 puanla tayin edilmeyen çocuklar, 73 üç puanla tayin edilen çocuklar. Bunları kaldırın seçime kadar ki seçmen o gözle size baksın. O gözle size baksın dediğimde de bir taraf dönüp diyor ki gittiği yerlerde Tayyip Bey'e oy istiyor. Ne alakası var? Sizin derdinizin çözülmesini istiyorum. Sesiniz olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.
31 Mart seçiminin önemli bir seçim olduğunu vurgulayan Akşener, "İYİ Parti'nin her bir mensubuna sesleniyorum, Mümtaz başkan için çok çalışacaksınız. Söz verdiğinize göre benim bildiğim Ahlatlılar sözlerinden caymaz. Hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.
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