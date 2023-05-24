Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'nun Özdağ ile imzaladığı mutabakata ilişkin ilk açıklama: Metinde bizi rahatsız edecek bir şey yok - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'nun Özdağ ile imzaladığı mutabakata ilişkin ilk açıklama: Metinde bizi rahatsız edecek bir şey yok

24.05.2023 15:15

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile imzaladığı mutabakat metnine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İlk tur seçimin ardından Kılıçdaroğlu'na İnce, Özdağ ve Oğan ile ilişki kurmak, görüşme yapmak, iletişim kurmak ve onların talepleriyle ilgili tutum alma konusunda yetki verdiklerini belirten Akşener, "Dolayısıyla o metinde bizleri rahatsız edecek bir şey yok" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı ve iki ismin imzaladığı protokol metni için değerlendirmelerde bulundu.

"METİNDE BİZLERİ RAHATSIZ EDECEK BİR ŞEY YOK"

İlk tur seçimin ardından Kılıçdaroğlu'na, İnce, Özdağ ve Oğan ile ilişki kurmak, görüşme yapmak, iletişim kurmak ve onların talepleriyle ilgili tutum alma konusunda yetki verdiklerini belirten Akşener, "Dolayısıyla o yetki çerçevesi içinde yaptığı görüşmelerin sonunda bir noktaya gelindi. Bugün Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Özdağ, Millet İttifakı'nın içinde yer aldığını ve destekleyeceğini söyledi. 7 maddelik, CHP Genel Başkanı sıfatıyla Sayın Kılıçdaroğlu'nun imzasının olduğu, Zafer Partisi Genel Başkanı sıfatıyla da Sayın Özdağ'ın imzasının olduğu bir mutabakat metni yayınlandı. Dolayısıyla o metinde bizleri rahatsız edecek bir şey yok" dedi.

"SAYIN KILIÇDAROĞLU YETKİSİNİ YERİNE GETİRDİ"

Metnin iki siyasi partinin genel başkanları olarak yayımlandığını kaydeden Akşener, şöyle devam etti; "Millet İttifakı'nın ortaya koyduğu çeşitli mutabakat metinleri var. Onlarla ters düşen de bir madde yok içinde. Dolayısıyla böyle bir yetkisi vardı Sayın Kılıçdaroğlu'nun. O yetkiyi yerine getirdi. Hayırlı uğurlu olsun."

"SEÇİMDEN SONRA BİR ARAYA GELİP GÖREVLENDİRMELER YAPACAĞIZ"

Akşener, Özdağ'ın "İçişleri Bakanı olarak sığınmacıları göndereceğim" şeklindeki paylaşımı üzerine gelen soruya ise şu yanıtı verdi; "Benim herhangi bir yorumum yok. Çünkü şöyle; biz henüz bakanlıklar konusunu hiçbir şekilde Millet İttifakı'nın bileşenleri olarak gelip bir araya konuşmadık. Ama bildiğim bir şey var, iki siyasi parti olarak biz ayrı ayrı girdik. Dolayısıyla alınan oy ve çıkarılan milletvekili sayısına göre öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti, seçimden sonra bir araya gelecek ve bu konuda görevlendirmeler yapılacak.

"ÖZDAĞ'A BÖYLE BİR GÖREVLENDİRME YAPILMIŞSA..."

Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin görevlendirmeleri aldığı bakanlıkları, hangi siyasi partiye, 'siz burada görev alın' diyeceği İYİ Parti'yi ve onun genel başkanını bizleri ilgilendiren bir durum değildir. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının ve parti kurullarının vereceği bir karardır. Ona da saygı duyuyorum. Dolayısıyla İçişleri Bakanlığı üzerinden Sayın Özdağ böyle bir görevlendirme Sayın Kılıçdaroğlu başından itibaren yapmışsa dediğim gibi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak verdiği bir karardır. Ben ona saygı duyuyorum."

YORUMLAR (5)
  • suna genç: zaten seni takan yok! Masaya kim nasıl dön dedi döndüysen artık iplerin onun elinde Cevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
  • Bi Bilen: ip ve hdp ile aynı kişiyi destekledi rotanız aynı, sizi bundan sonra ne rahatsız edebilir ki? Cevap Yaz 21 4 Yayından Kaldır
  • seyit ali aydın: Şaşırdıkmı :)) Cevap Yaz 21 1 Yayından Kaldır
Tüm yorumlar için tıklayınız
500

Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı, Meral Akşener, İYİ Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'nun Özdağ ile imzaladığı mutabakata ilişkin ilk açıklama: Metinde bizi rahatsız edecek bir şey yok - Son Dakika


Son Dakika
16:47 Acun Ilıcalı, Premier Lig'e yükselmek için kolları sıvadı! Takımın başına Emre Belözoğlu'nu getiriyor
16:39 2 hafta önce dünyaevine giren Ezgi Mola, hamile olduğunu duyurdu
16:31 İngiltere'de yer yerinden oynayacak! Acun Ilıcalı, Emre Belözoğlu'nu takımın başına getiriyor
16:31 2 hafta önce evlenen Ezgi Mola hamile olduğunu duyurdu
16:28 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ısrarla sandık konusunda uyardı: Biz sandığı boş bırakırsak, biri gelir orayı doldurur
16:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan üstüne basa basa uyardı: Biz sandığı boş bırakırsak, biri gelir orayı doldurur
16:20 Mücadelesiyle örnek olan gencin ölüm haberini CZN Burak verdi
16:09 Kızılay'dan Kerem Kınık açıklaması: Genel başkanlıktan istifa ettiği gün iştiraklerin yönetim kurullarındaki görevlerini de bıraktı
16:02 Andre Pirlo'nun ayrılma haberini sosyal medyadan duyuran Karagümrük'ün paylaşımına takımın golcüsü Diagne'den alışılmamış yorum
16:00 Özdağ-Kılıçdaroğlu arasında imzalanan protokol hakkında Babacan'dan ilk açıklama geldi: Bir çelişki yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2023 16:55:52. #1.11#
SON DAKİKA: Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'nun Özdağ ile imzaladığı mutabakata ilişkin ilk açıklama: Metinde bizi rahatsız edecek bir şey yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement